Dalilah Law: la ley de Trump para eliminar las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados en EE.UU.

La historia de una niña de siete años, gravemente herida en un choque en California, se convirtió en el eje de una nueva ofensiva política del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. Durante su más reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el mandatario anunció su intención de impulsar la llamada “Dalilah Law”, una propuesta que busca impedir que cualquier estado otorgue licencias de conducir comerciales a personas sin estatus migratorio legal.

El anuncio de Donald Trump en el Estado de la Unión

En su intervención ante el Congreso, Trump vinculó la inmigración irregular con distintos problemas nacionales , desde el narcotráfico hasta los accidentes de tránsito.

, desde el narcotráfico hasta los accidentes de tránsito. Fue en ese contexto que relató el caso de Dalilah Coleman , quien —según sus palabras— tenía apenas cinco años cuando, en junio de 2024, un camión de 18 ruedas embistió el automóvil en el que viajaba , que se encontraba detenido.

, quien —según sus palabras— tenía apenas cinco años cuando, , que se encontraba detenido. El vehículo de carga, afirmó, circulaba a 60 millas por hora (96 km/h) o más al momento del impacto.

El Presidente sostuvo que el conductor era “un inmigrante ilegal” que había ingresado al país norteamericano durante la administración de Joe Biden y que había recibido una licencia de conducir comercial en California.

En su discurso, aseguró que “muchos, si no la mayoría, de los inmigrantes ilegales no hablan inglés y no pueden leer ni siquiera las señales de tránsito más básicas sobre dirección, velocidad, peligro o ubicación”.

A partir de ese argumento, llamó al Congreso a aprobar lo que denominó “Dalilah Law”, con el objetivo de prohibir que los estados concedan licencias comerciales a inmigrantes indocumentados. Dalilah, ya con siete años, y su padre Marcus asistieron como invitados a la sesión.

Qué se sabe del proyecto que impulsa Trump contra los inmigrantes ilegales

De acuerdo con un informe publicado por la revista Time, la “Dalilah Law” se perfila como un estatuto federal que, de ser aprobado por el Congreso, bloquearía en todo EE.UU. la posibilidad de que inmigrantes indocumentados reciban licencias de conducir comerciales emitidas por los estados.

Sin embargo, hasta el momento el proyecto no fue introducido formalmente en el Capitolio, y tampoco está claro el alcance exacto de la medida.

La publicación señala que, bajo las reglas actuales, las personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos ya tienen prohibido obtener licencias comerciales, conocidas como CDLs.

No obstante, auditorías federales detectaron que algunos estados emitieron indebidamente este tipo de credenciales a no ciudadanos sin estatus válido o no revocaron licencias cuando la documentación migratoria había expirado.

Aunque actualmente las reglas federales ya limitan las CDL a residentes y ciudadanos, la "Dalilah Law" buscaría cerrar vacíos legales y obligar a los estados a una verificación estricta Noah Berger - FR34727 AP

Según el mismo reporte, una publicación del padre de Dalilah indicó que la ley también exigiría que todos los vehículos comerciales exhiban de manera permanente el nombre comercial de la empresa, con características reflectantes y visibles hasta una distancia de 100 pies (30 metros), y que no puedan utilizarse letreros magnetizados sin permiso.

Por otro lado, datos del Pew Research Center reflejan que, en 2016, el 34% de los inmigrantes no autorizados tenía dominio del inglés, en comparación con el 57% de los inmigrantes con estatus legal, aunque la competencia en el idioma entre los indocumentados estaba en aumento en ese momento.

Endurecimiento de requisitos y disputas judiciales

El artículo de TIME detalla que el Departamento de Transporte ya había avanzado en septiembre de 2025 con un endurecimiento de los requisitos para licencias comerciales otorgadas a no ciudadanos. Estos limitaban la emisión de nuevas credenciales a tres categorías de visas —H-2A, H-2B y E-2— y exigían que los estados verificaran el estatus migratorio en una base de datos federal.

Un tribunal del Distrito de Columbia bloqueó temporalmente esas restricciones en noviembre, al considerar que el gobierno no había explicado de manera satisfactoria cómo la norma promovería la seguridad.

Según reportes preliminares, la ley también exigiría que todos los vehículos comerciales exhiban el nombre de la empresa con material reflectante visible a 100 pies (30 metros) Freepik

Posteriormente, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes implementó reglas definitivas, con vigencia a partir del 16 de marzo, que mantienen en gran medida las mismas limitaciones. En la práctica, ello restringe la obtención de licencias comerciales para personas con asilo concedido, refugiados y beneficiarios del programa DACA con autorización de trabajo.

Algunos estados adoptaron medidas similares. Texas dejó de emitir determinadas licencias comerciales a refugiados, asilados y beneficiarios de DACA a fines de septiembre. Florida, por su parte, considera inválidas ciertas licencias emitidas en otros estados a inmigrantes indocumentados.

Además, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra la denominada “Green Light Law” de Nueva York, que permite a residentes mayores de 16 años solicitar una licencia estándar sin importar su estatus migratorio, aunque un juez federal rechazó esa impugnación en diciembre.