Es una influencer cubana y vivió una odisea para escapar de la isla y llegar a Miami: “Estuve 18 días en Rusia”

Irina Tamayo, una influencer cubana instalada desde hace años en Estados Unidos, contó que tuvo que dejar su país en 2021 para evitar ser detenida por participar en una serie de protestas contra el gobierno. Dejó la isla en medio de la pandemia de coronavirus y vivió una verdadera odisea hasta llegar a Miami, que incluyó una breve estadía en Rusia, porque no había vuelo para México.

De las protestas en Cuba, al temor a ser detenida

Tamayo, quien en su cuenta de Instagram acumula más de 260 mil seguidores, contó que tuvo que emigrar de modo urgente, tras haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en contra del gobierno cubano.

Cubana contó la odisea que atravesó al emigrar a EE.UU.

En el canal de YouTube Básico Stream, la mujer contó que -días después de las protestas- las autoridades de la isla utilizaron las redes sociales para identificar y detener a los participantes. “Yo estaba normal, a las 16 en mi casa y llega la policía”, comentó.

Irina no fue arrestada, pero recibió una advertencia: estaba bajo investigación penal. "No se le ocurra salir del país, porque yo mismo la voy a arrestar", le dijo el oficial, que le entregó una citación para el día siguiente. El miedo a ser detenida la llevó a tomar una decisión urgente: escapar de la isla lo más rápido posible.

La mujer se vio obligada a dejar la isla en 2021, en plena pandemia Instagram: @tamayo.irina

La urgencia por escapar de Cuba y un destino inesperado: Rusia

Irina explicó que su idea original era viajar a México, ya que contaba con una visa vigente para ese país. Sin embargo, no había vuelos disponibles hacia ese destino. En medio de la incertidumbre, la influencer se contactó con un gestor de viajes. “Llamo al muchacho de los pasajes y me dice: ‘Solamente tengo vuelos a Rusia’. Y dije, bueno, pues Rusia”, recordó.

Así fue que, al otro día, partió rumbo a Rusia. Su plan de abordar rápido una conexión se frustró a raíz de las restricciones por la pandemia. “Estuve 18 días en Rusia porque no había vuelo para México (... ) en un cuartito”, reveló al recordar esa etapa, que describió como uno de los momentos más complicados de toda su travesía.

Tamayo tuvo que huir a Rusia antes de llegar a EE.UU. y pasó 18 días encerrada Instagram: @tamayo.irina

Las dudas de las autoridades rusas y su llegada a EE.UU.

La mujer, de 38 años, contó que casi tres semanas después consiguió un pasaje para viajar a México. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a otro obstáculo: funcionarios rusos cuestionaron su estadía en el país. “¿Qué hace una cubana en Rusia para volar a México?”, le preguntaron.

Tamayo agregó que vivió un momento tenso y creyó que no la dejarían salir del país, pero que finalmente se solucionó. Pudo abordar el vuelo hacia Ciudad de México y retomar el plan inicial de emigrar a Estados Unidos

Una vez en el país latinoamericano, comenzó la última parte de su travesía, con un recorrido hacia la frontera norte. Viajó hasta el paso fronterizo de Mexicali y una vez que llegó tomó una decisión clave: entregarse a las autoridades migratorias estadounidenses.

“Ahí, en el puente, me entregué. Dije: ‘Hola, soy cubana’. Y pedí asilo político”, relató. Desde entonces, la influencer se instaló en Florida y vive en Miami, donde se dedica a crear contenido en redes sociales.