Es chilena y tramitaba su Visa Waiver para ir a Florida, pero por un simple error casi pierde el viaje de sus sueños

Carla Rivero, una joven chilena, organizó sus vacaciones en Florida con el objetivo de visitar los parques de Disney en Orlando. Sin embargo, ocurrió un imprevisto casi arruina su sueño. El problema surgió cuando tramitó su documento de viaje a través del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés): “Me la rechazaron y estuve a nada de perder todo mi viaje”.

El error inesperado en la solicitud de la Visa Waiver

La joven contó que inició la gestión de su visa de manera online -como debe hacerse-, completó los datos requeridos y llegó el momento del pago.

“Ingresé los datos bancarios de la tarjeta sin mucha precaución, la verdad“, comentó. Dos minutos después le llegó un correo electrónico que le avisaba que el estado de su visa había cambiado. “En ese momento me acuerdo de que dije ‘qué eficiente este sistema, ya me la aprobaron’”, recordó. Pero al ingresar al correo vio algo inesperado: “Rechazada”.

Es chilena y le rechazaron su permiso para entrar a EE.UU. por un error

Ese correo la dejó en estado de shock. El resto de su familia había obtenido la aprobación sin dificultades: “Entré en un pánico terrible, sobre todo porque a mis compañeros de viaje, mi marido y mi hermana, se la habían aprobado sin ningún problema”, aseguró.

Rivero aseguró que no entendía qué había pasado: “Me preguntaba por qué me la habían rechazado si no tengo ninguna causa por la cual me puedan denegar ese permiso. No he ido a Cuba en estos últimos años, no tengo antecedentes penales, no me dedico a ninguna actividad ilícita”, enumeró.

Chile es uno de los 41 países que integran el programa Visa Waiver GETTY IMAGES

Una carrera contra el tiempo

Rivero intentó nuevamente. Pagó con otra tarjeta y recibió una respuesta en la que le indicaban que la determinación final demoraría hasta siete días hábiles. Pasó más de una semana y su trámite seguía en revisión. Ante la falta de noticias, decidió gestionar la visa oficial de turista, llamada B1/B2.

“Ingresé en la página de la embajada, llené todo lo que piden, te hacen 1000 preguntas”, dijo. Luego pagó la visa. Sin embargo, el problema eran los tiempos. Su viaje estaba previsto para el 12 de julio, pero la cita en la embajada se la otorgaron recién para el 28. “Todo mal, no iba a llegar”, recordó.

Ya resignada a perderlo todo, Carla dejó que el proceso siguiera su curso. La sorpresa llegó días después. “Pasaron y pasaron los días y me llega un correo electrónico diciendo que mi Visa Waiver estaba aprobada. Me volvió el alma al cuerpo”, dijo.

Finalmente, Carla pudo visitar Disney sin problemas John Raoux - AP

El motivo por el que le rechazaron la Visa Waiver en un primer momento

Carla pudo viajar a Estados Unidos sin problemas. Al regresar a Chile, asistió a la entrevista para su visa de turista en la embajada. “Estaba supernerviosa porque había muchas personas que estaban siendo rechazadas en mi cara, ensayé mi inglés y salió todo bien”, comentó.

“Ahora ya tengo mi visa estampada en mi pasaporte, que me permite entrar sin problemas los siguientes 10 años a Estados Unidos”, explicó.

Tras el mal trago con su Visa Waiver, Rivero contó cuál había sido el motivo del primer rechazo.

“Entiendo que me rechazaron la visa por un error en los datos bancarios, así que cuando ustedes hagan la solicitud, tengan mucho cuidado de ingresar la tarjeta que siempre les resulta para todas sus compras internacionales", recomendó.

Qué es la Visa Waiver y quiénes pueden tramitarla

El VWP, también conocido como Visa Waiver, permite a ciudadanos de países designados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por un período máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa B1/B2.

Actualmente, hay 41 países incluidos en este programa y Chile es uno de ellos (el único de Latinoamérica, aunque la Argentina está en vías de ingresar). Rivero explicó en un video que tener este permiso es un “privilegio” porque “no todos los países gozan de poder entrar así de fácil y tienen que optar por la otra visa”.

Ella ya había viajado años atrás a Nueva York con su permiso, por lo que creyó que el trámite sería igual de rápido y sencillo. Sin embargo, esta vez el resultado fue muy distinto.