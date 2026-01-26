Es colombiana, tiene 15 años y lleva meses sola en Los Ángeles tras la deportación de sus padres

Verónica, una colombiana de 15 años, es una de las menores de edad que quedaron sin adultos a cargo tras los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Primero detuvieron a su padre y, en poco tiempo, fue testigo del arresto de su madre en EE.UU.

El arresto de sus padres y el desafío de vivir sola en EE.UU.

La joven dio su testimonio a N+ Univision Los Ángeles sobre cómo fue el momento del arresto. Los agentes tomaron “muy duro de la mano” a su madre y le colocaron las esposas. Inmediatamente, la menor bajó del auto para “rogar y llorar”.

Los oficiales le dieron a elegir entre acompañarlos o volver a su casa Captura de Univision

En ese momento, afirmó, los oficiales le dieron a elegir entre acompañarlos o regresar a su casa. Ella pidió darle un último abrazo a su progenitora, quien le dijo que la amaba.

Desde entonces, la colombiana se alista para ir al colegio, prepara su mochila y camina sola por la ciudad mientras intenta sostener su rutina cotidiana.

Rocío, su madre, dijo en una entrevista virtual al medio citado que por culpa del sistema tuvo que dejar sola a una niña que tiene que sobrevivir en Los Ángeles. A su vez, señaló que su hija es una estudiante ejemplar, con algunas de las mejores calificaciones.

La joven presenció el arresto de su madre cuando iban camino a la escuela Captura de Univision

Por su parte, Verónica explicó que su “fortaleza” para atravesar esa compleja situación es su familia. En su mente siempre está presente que sus padres le enseñaron la importancia de la educación y que llegaron a ese país para que ella pudiera tener un mejor futuro.

La adolescente expresó su deseo de que más personas “escuchen su historia” y “valoren a sus familias”. Espera visibilizar su situación para acceder a asistencia de organizaciones comunitarias y a la representación de un abogado que pueda orientarla sobre el camino que le queda por recorrer.

Un recurso institucional para menores no acompañados en Los Ángeles

En Los Ángeles, los menores inmigrantes que llegan solos o que fueron separados de sus familias pueden ser acompañados por el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, una organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes bajo custodia del gobierno federal o involucrados en procesos migratorios complejos, explican en su página web.

Su madre denunció que el sistema obligó a una niña a sobrevivir sin protección Captura de Univision

Esta organización opera mediante un modelo interdisciplinario que articula defensores voluntarios con abogados y trabajadores sociales. Su función principal es representar los deseos y el interés superior del menor en procedimientos administrativos y judiciales.

Entre sus tareas se incluyen el seguimiento de casos de menores no acompañados, la defensa del derecho a la reunificación familiar cuando resulta viable, el monitoreo de las condiciones de custodia y el acompañamiento durante los trámites legales posteriores a la liberación de la custodia federal.