Es colombiana, tiene 15 años y lleva meses sola en Los Ángeles tras la deportación de sus padres
La joven manifestó su intención de difundir su experiencia para recibir ayuda de la comunidad y asesoramiento legal
- 3 minutos de lectura'
Verónica, una colombiana de 15 años, es una de las menores de edad que quedaron sin adultos a cargo tras los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Primero detuvieron a su padre y, en poco tiempo, fue testigo del arresto de su madre en EE.UU.
El arresto de sus padres y el desafío de vivir sola en EE.UU.
La joven dio su testimonio a N+ Univision Los Ángeles sobre cómo fue el momento del arresto. Los agentes tomaron “muy duro de la mano” a su madre y le colocaron las esposas. Inmediatamente, la menor bajó del auto para “rogar y llorar”.
En ese momento, afirmó, los oficiales le dieron a elegir entre acompañarlos o regresar a su casa. Ella pidió darle un último abrazo a su progenitora, quien le dijo que la amaba.
Desde entonces, la colombiana se alista para ir al colegio, prepara su mochila y camina sola por la ciudad mientras intenta sostener su rutina cotidiana.
Rocío, su madre, dijo en una entrevista virtual al medio citado que por culpa del sistema tuvo que dejar sola a una niña que tiene que sobrevivir en Los Ángeles. A su vez, señaló que su hija es una estudiante ejemplar, con algunas de las mejores calificaciones.
Por su parte, Verónica explicó que su “fortaleza” para atravesar esa compleja situación es su familia. En su mente siempre está presente que sus padres le enseñaron la importancia de la educación y que llegaron a ese país para que ella pudiera tener un mejor futuro.
La adolescente expresó su deseo de que más personas “escuchen su historia” y “valoren a sus familias”. Espera visibilizar su situación para acceder a asistencia de organizaciones comunitarias y a la representación de un abogado que pueda orientarla sobre el camino que le queda por recorrer.
Un recurso institucional para menores no acompañados en Los Ángeles
En Los Ángeles, los menores inmigrantes que llegan solos o que fueron separados de sus familias pueden ser acompañados por el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes, una organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes bajo custodia del gobierno federal o involucrados en procesos migratorios complejos, explican en su página web.
Esta organización opera mediante un modelo interdisciplinario que articula defensores voluntarios con abogados y trabajadores sociales. Su función principal es representar los deseos y el interés superior del menor en procedimientos administrativos y judiciales.
Entre sus tareas se incluyen el seguimiento de casos de menores no acompañados, la defensa del derecho a la reunificación familiar cuando resulta viable, el monitoreo de las condiciones de custodia y el acompañamiento durante los trámites legales posteriores a la liberación de la custodia federal.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de New York: hasta cuándo sigue el frío extremo y actualizaciones de hoy, lunes 26 de enero
Alerta vigente. Tormenta invernal en Texas: la nieve y el hielo se acumulan de Houston hasta Dallas
¿Habrá redadas en el Super Bowl 2026? Documentos que se deben llevar para evitar una posible detención del ICE
- 1
La balada que Shakira le dedicó a un gran amor y que tras 18 años sin cantarla volvió a ser parte de su repertorio
- 2
Reforma laboral: el oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero
- 3
Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo
- 4
Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este