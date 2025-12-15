Las estrategias del ICE para acelerar las deportaciones de los adolescentes con estatus de acción diferida

La administración de Donald Trump modificó los criterios que protegían a aquellos con estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ, por sus siglas en inglés). La eliminación de la acción diferida permitió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) iniciar detenciones y procesos de expulsión acelerados, incluso en casos de menores que cumplían con los requisitos legales.

Detenciones sin previo aviso y procesos acelerados: las estrategias del ICE

Con la supresión de la acción diferida, el ICE comenzó a aplicar una estrategia basada en detenciones durante controles rutinarios, comparecencias programadas o verificaciones administrativas. En estos casos, los jóvenes eran puestos bajo custodia a pesar de cumplir con los requerimientos oficiales.

De acuerdo con un informe reciente de The New York Times, la nueva práctica también redujo las posibilidades de revisión judicial previa. Los beneficiarios del SIJ pasaron a recibir órdenes de expulsión con escaso margen para presentar recursos legales, lo que generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Abogados que representan a menores afectados señalaron que el sistema dejó de considerar su condición de niños o adolescentes bajo protección judicial y comenzó a tratarlos como adultos sujetos a procedimientos migratorios estándar.

“Es ofensivo que se centren en un estudiante de 11.º grado para arrestarlo y deportarlo cuando no ha hecho nada más que seguir las normas aquí”, declaró Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (ACLU, por sus siglas en inglés), al referirse al caso de Joel Camas.

Desde enero hasta mediados de octubre, el ICE arrestó a aproximadamente 2600 menores de 18 años en todo EE.UU., según datos retomados por The New York Times. En el área metropolitana de Nueva York, se registraron al menos 140 detenciones de menores.

Durante el mismo período, cerca de 600 niños inmigrantes fueron enviados al sistema federal de refugios, una cifra superior a la de los cuatro años anteriores combinados. Se trata del número más alto desde que comenzaron los registros oficiales hace una década.

Qué es el estatus SIJ y cómo protegía a menores migrantes en EE.UU.

El SIJ fue creado por una ley federal en 1990 y ampliado en 2008 con el objetivo de ofrecer una vía de protección a menores migrantes indocumentados que habían sufrido abandono, abuso o negligencia por parte de uno o ambos padres. Este estatus permitía a los beneficiarios comenzar un proceso para obtener la residencia permanente legal.

Aunque no otorgaba de manera automática un permiso migratorio, durante años fue acompañado por una herramienta administrativa conocida como acción diferida. Esta clasificación impedía la deportación mientras el joven avanzaba en su trámite para regularizarse y le permitía solicitar un permiso de trabajo.

A partir de 2022, bajo la administración de Joe Biden, los beneficiarios recibían información inmediata sobre si su caso incluía la acción diferida. Este esquema otorgaba previsibilidad y reducía el riesgo de detención para adolescentes que ya habían sido reconocidos como población vulnerable por el sistema judicial.

Trump elimina la acción diferida para jóvenes SIJ y habilita detenciones

En junio, funcionarios de la administración Trump dejaron de otorgar la acción diferida a los jóvenes con estatus SIJ. La práctica administrativa fue modificada y dejó a miles de adolescentes sin la protección que hasta ese momento los resguardaba de la deportación.

La eliminación de esta designación permitió al ICE iniciar procesos de expulsión con plazos reducidos. Abogados especializados en inmigración señalaron que el cambio alteró de forma sustancial el funcionamiento del sistema para menores.

“A las personas con SIJ o en proceso de obtenerla se les está ordenando la expulsión, y no pueden acceder a este alivio que tendrían de niños o jóvenes”, dijo Beth Baltimore, abogada de Joel Camas, el ecuatoriano de 16 años detenido tras las estrategias del ICE y luego liberado, en un artículo para The New York Times. “Nos preocupa mucho que esto le suceda a cada vez más personas”, agregó.

Según estimaciones incluidas en informes judiciales y obtenidas por el medio estadounidense, alrededor de 150 mil jóvenes que ya habían sido aprobados para el estatus SIJ quedaron en una situación de incertidumbre legal. Aunque seguían siendo elegibles para la residencia permanente, podían ser arrestados y deportados antes de completar el proceso.

Joel Camas: el menor con estatus SIJ detenido por ICE en Nueva York

Joel Camas, un estudiante de 16 años originario de Ecuador y residente en el Bronx, se convirtió en uno de los primeros casos conocidos bajo esta nueva política. El adolescente contaba con el estatus de Joven Inmigrante Especial tras haber sido reconocido como víctima de abandono paterno.

El 24 de octubre, Camas acudió al 26 de Federal Plaza, sede central del ICE en la ciudad de Nueva York, a un control rutinario acompañado por su abogada, Baltimore, y por el contralor de la ciudad, Brad Lander. A pesar de cumplir con los requisitos legales, fue arrestado por agentes federales y puesto bajo custodia.

“Es un estudiante ejemplar. Se presentó a su registro. Tiene 16 años”, publicó Lander, en ese momento, en su cuenta de X. “Podría ser el primer menor no acompañado detenido por Trump este mandato”, señaló.

Tras su arresto, Joel Camas fue trasladado a un refugio para migrantes en el Bronx, donde permaneció durante aproximadamente tres semanas. Durante ese tiempo, su asistencia escolar se vio interrumpida, y las clases recibidas en el refugio no contaban con garantía de reconocimiento por el sistema educativo público.

El caso generó una respuesta legal inmediata por parte de la ACLU, que asumió la representación del adolescente ante un tribunal federal.

La jueza federal Cathy Seibel ordenó la liberación de Joel mientras evaluaba los fundamentos del caso. En su decisión, cuestionó lo que describió como una carga burocrática innecesaria que prolongó la detención del menor.

“No me corresponde decidir si lo que hace el gobierno es despiadado o un gasto inexplicable de recursos”, dijo Seibel, según lo retomado por The New York Times. “Mi trabajo es decidir si se les permite hacer lo que están haciendo”, aseguró.

Posteriormente, un tribunal de familia otorgó la tutela legal del adolescente a su tío, lo que permitió su salida formal del refugio. Aunque fue liberado, su situación migratoria continúa sin una resolución definitiva.