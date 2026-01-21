Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 21 de enero

LA NACION
Clima en Florida: el pronóstico del miércoles 21 de enero

Florida tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 una jornada más templada tras el fuerte frío de comienzos de semana, con tiempo mayormente estable en gran parte del estado.

En el sur, incluido Miami, se esperan máximas cercanas a los 70°F (21°C) y mínimas alrededor de 57°F (14°C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene, no obstante, un aviso por corrientes de resaca peligrosas en playas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vigente hasta el jueves.

