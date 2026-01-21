Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del miércoles 21 de enero
Información al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Clima en Florida: el pronóstico del miércoles 21 de enero
Florida tendrá este miércoles 21 de enero de 2026 una jornada más templada tras el fuerte frío de comienzos de semana, con tiempo mayormente estable en gran parte del estado.
En el sur, incluido Miami, se esperan máximas cercanas a los 70°F (21°C) y mínimas alrededor de 57°F (14°C), con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene, no obstante, un aviso por corrientes de resaca peligrosas en playas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vigente hasta el jueves.
En el centro de Florida, con Orlando y la zona de parques como referencia, el miércoles se presentará seco y algo fresco para la época. Las temperaturas oscilarán entre 66–70°F (19–21°C) durante el día y mínimas de 50–54°F (10–12°C) por la noche, bajo cielos parcialmente soleados.
En la costa oeste, especialmente en el área de Tampa Bay, se prevén condiciones similares: máximas de 70–72°F (21–22°C) y mínimas entre 45–50°F (7–10°C), con nubosidad variable y una probabilidad moderada de lluvias débiles y aisladas hacia la tarde.
