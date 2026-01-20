Es colombiana y fue viral por su lamento en la frontera de EE.UU. tras la asunción de Trump: “Dios mío, ¿por qué?”

La colombiana Margelis Tinoco se quedó sin su cita para solicitar asilo el 20 de enero de 2025 en Ciudad Juárez, México. La entrevista fue cancelada tras el inicio del mandato de Donald Trump, luego de que una orden ejecutiva suspendiera el sistema gestionado a través de la aplicación CBP One. Al recibir la notificación, la mujer comenzó a llorar en el puente fronterizo y se volvió viral. Ahora, un año después, compartió su situación.

La historia detrás del video viral de la migrante en la frontera

La grabación mostró a Tinoco en el Puente Internacional Paso del Norte mientras leía la notificación de CBP One. Al enterarse, se echó a llorar, en imágenes que alcanzaron amplia difusión.

Según relató la propia migrante en una entrevista con The Washington Post, la cita había sido gestionada durante la administración de Joe Biden. Aunque fue criticada por el clip viral, ella decidió responder contando su historia.

La cita había sido otorgada durante el gobierno de Joe Biden y fue cancelada minutos después del cambio presidencial en Estados Unidos

La mujer señaló al medio citado que esas reacciones desconocían que ella salió de una región inestable de Colombia. En esa zona actúan grupos guerrilleros que disputan rutas del narcotráfico cerca de la frontera con Venezuela.

La familia tuvo ocho hijos, pero la violencia los obligó a desplazarse en reiteradas ocasiones. En 2019, según relató Tinoco, uno de sus hijos fue asesinado por esas guerrillas. Tras nuevos intentos de reubicación, la situación no mejoró. Para el verano de 2024, dijo que ya no tenía opciones seguras en su país.

Fue así que viajó junto a su esposo y su hijo menor. El trayecto incluyó traslados en barco, a pie y en autobús. Durante el recorrido, la familia fue secuestrada en dos ocasiones, de acuerdo con el testimonio de la mujer.

Al llegar a Ciudad de México, iniciaron la espera por una cita con autoridades estadounidenses. El objetivo era ingresar de forma legal a través de CBP One.

La escena ocurrió en un puente internacional, minutos después de que se anulara su entrevista con autoridades estadounidenses Google Maps

Tras cinco meses de espera, obtuvieron fecha y horario. La cita quedó fijada para el 20 de enero a las 13.30 hs (hora local de El Paso de Estados Unidos).

Dos días antes del turno, Tinoco abordó un avión por primera vez. A la mañana del 20 de enero, se preparó para presentarse en el puente fronterizo.

Donald Trump juró el cargo al mediodía. Poco después, comenzaron las cancelaciones de citas, por lo que Tinoco revisó la aplicación y confirmó que su entrevista había sido anulada. En ese momento, se produjo el llanto que quedó registrado en video. En las imágenes se la escucha decir: “¡Ay Dios mío! ¿Por qué?”.

Una nueva vida para los migrantes en México

Un año después de ese suceso, Tinoco vive todavía en un refugio para migrantes en México, sin avances en su situación. “Solo quiero una vida tranquila y estable”, afirmó. También expresó su deseo de “trabajar por lo que perdió”.

Su hijo menor comenzó a asistir a la escuela y su esposo de 52 años consiguió empleo como demoledor de hormigón.

Sin recursos para migrar a otro destino y sin posibilidad de regresar a Colombia, la familia permanece en México Google Maps

Por su parte, Tinoco asumió funciones en la cocina del refugio. Allí prepara platos colombianos para los residentes.

La mujer señaló que evita desplazarse porque México no siempre resulta seguro para los extranjeros. Aunque reconoció que ese no es el destino final de su familia, la falta de recursos limita otras opciones, en tanto que tampoco ve posible retornar a Colombia.