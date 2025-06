Es colombiano, aterrizó en el aeropuerto de Houston y le prohibieron el ingreso a EE.UU.: visa cancelada y expulsión inmediata

Un hombre originario de Colombia llegó el 2 de junio al Aeropuerto de Houston con la intención de visitar Estados Unidos, pero no pudo hacerlo, luego de que las autoridades migratorias le prohibieran el ingreso. Cancelaron su visa de turista por cinco años y lo enviaron de regreso a su país. “Falté a una norma”, reconoció.

La llegada al aeropuerto de Houston y el ingreso fallido a EE.UU.

En un video que compartió en TikTok, un joven que se identifica como Miguel, contó que arribó a Houston en un vuelo que partió de Cali y que hizo escala en Panamá. Apenas bajó del avión, se dirigió a Migración. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el agente que lo atendía llamó por radio a oficiales de la patrulla fronteriza.

Colombiano aterrizó en el aeropuerto de Houston y le prohibieron el ingreso a EE.UU

“Llegué a Migración y me hicieron las preguntas frecuentes”, comentó. La agente le consultó a dónde iba, quién lo recibiría, cuánto tiempo se iba a quedar y cuándo dinero traía para su estadía. “Hasta ahí, todo normal”, señaló.

Sin embargo, la situación se complicó cuando la oficial llamó por radio a la patrulla fronteriza y lo llevaron a otro lugar, conocido popularmente como “el cuartito”, para realizar un interrogatorio más exhaustivo.

Cómo fue el interrogatorio en “el cuartito”

Dentro de esa sala, una oficial mexicana lo entrevistó a fondo y le pidió que le revelara la verdadera razón de su visita a Estados Unidos. Le dijo que sabía que él ya había estado en el país norteamericano en otras oportunidades y que había dicho que se iba en pocas semanas, pero se había quedado varios meses. “Si no me cuentas la verdad, te voy a revisar todo el celular”, le advirtió la funcionaria.

Apenas llegó al aeropuerto de Houston, los agentes de Migración lo enviaron a otro cuarto para un interrogatorio a fondo TSA

“Obviamente, accedí a contarle todo”, dijo el joven, quien reconoció que había incumplido con los plazos de su visa de turista porque se había quedado a trabajar en EE.UU. sin tener permiso. “Falté a una norma”, reconoció.

Miguel aclaró que no tiene antecedentes ni en Colombia ni en Estados Unidos. “Yo no iba a delinquir ni nada de eso, simplemente venía con ganas de salir adelante y traer algo de efectivo para poder sobrellevar las cosas en Colombia un poco mejor”, expresó. La oficial lo felicitó por haber sido honesto, pero canceló su visa de turista y no permitió que ingresara al país norteamericano.

La expulsión y el regreso a Colombia y su consejo para otros viajeros

El retorno de Miguel a su país fue inmediato. “Me acompañó un agente de migración fronteriza de Houston hasta el avión con mi pasaporte”. En su documentación quedó asentado que no había sido admitido en EE.UU.

El joven remarcó que no se trató de una deportación, ya que no existía un proceso judicial en su contra. El castigo fue administrativo: cinco años de visa cancelada por uso indebido.

Los agentes cancelaron su visa de turista por 5 años

Miguel ofreció un consejo para otros ciudadanos que piensen en viajar a EE.UU. con visa de turismo y con intenciones de quedarse a trabajar. “Ellos se dan cuenta de todo”, afirmó.

Advirtió que los oficiales también investigan el estatus migratorio de las personas a quienes se visitan en Estados Unidos. “Si usted llega con visa a visitarlos, también se van a dar cuenta de tu familia, de la persona a la que vas a ver y de cuál es su estatus migratorio”, cerró.