Es cubana y sorprendió al revelar su salario y los beneficios de su trabajo en una escuela de EE.UU.: “Una locura”

Kurly, una migrante cubana que vive en Estados Unidos, reveló en sus redes sociales cuánto dinero gana por trabajar en mantenimiento y limpieza de una escuela de Kentucky. Además de su salario, brindó detalles de su rutina, comentó los beneficios que tiene y, para aquellas personas interesadas, explicó cómo es el proceso para obtener un empleo como el suyo. “Una locura”, expresó, feliz por su presente laboral.

Es cubana y trabaja en mantenimiento de una escuela de Kentucky: cuánto dinero gana

En un video que publicó en su cuenta de Tiktok @kurly_the_princess2, explicó que trabaja en una escuela de Kentucky y que allí “se cobra 19,50 dólares la hora”. De todas maneras, aclaró que esa cifra varían según el estado.

Según explicó, ese salario es para quienes recién ingresan, por lo que aquellos con mayor antigüedad reciben sueldos incluso mayores. En ese sentido, insistió con que con el paso del tiempo y a medida que se gana experiencia, los ingresos aumentan.

Sin embargo, el salario no es la única ventaja de ese puesto, según sus palabras. Es que, tal como detalló, ese dinero se complementa con beneficios importantes y condiciones laborales muy buenas.

Qué beneficios tiene su empleo y cuáles son sus tareas de mantenimiento en la escuela

En otro tramo del video, Kurly enumeró las coberturas que recibe como parte del trabajo en el área de mantenimiento de una escuela en Kentucky. “Tienes beneficios: te dan seguro médico, seguro dental y seguro de la visión”, precisó.

También mencionó que dispone de “12 días por enfermedad”, así como también puede usar “tres días personales” y otros “dos días flexibles”.

Estas licencias y seguros forman parte de un paquete que, según consideró, es difícil de encontrar en otros empleos similares. “Es una locura”, enfatizó respecto de las condiciones de su trabajo.

La migrante trabaja en una escuela pública de Jefferson, Kentucky Bristol Virginia Public Schools

Por otro lado, la joven explicó en qué consiste su trabajo. Por el momento, en pleno receso escolar, sus tareas se intensifican. “Ahora estamos en las vacaciones, hay que estar limpiando todas las áreas, las aulas y demás”, comentó. En cambio, durante el período de clases, la rutina diaria es “un poquito más tranquila”, según describió.

Cómo es el proceso para entrar a trabajar en mantenimiento de escuelas

En otro video, Kurly contó los pasos que siguió para incorporarse al sistema escolar donde ella trabaja. En ese sentido precisó que la aplicación se envía por internet, a través de la web oficial del condado de Jefferson en Kentucky, en el apartado Work with us.

Respecto de su propia experiencia, comentó que ella envió su solicitud “en mayo o junio” de 2024 y que la capacitación comenzó meses después, más precisamente en diciembre.

Latina cuenta cómo aplicar para trabajar en escuelas en EEUU

Según explicó, la demora depende de la disponibilidad de vacantes y de la proximidad de las escuelas al domicilio del interesado. Tras completar la capacitación, fue asignada al establecimiento educativo en el que aún continúa.

Antes de este empleo, ella ya tenía experiencia en el rubro, lo que fue clave para conseguir el trabajo. En específico, manejaba su propio emprendimiento de limpieza. “Yo tenía mi empresa. Cuando llegué a esta escuela, puse todo en orden. La directora se enamoró de mi trabajo, así que ella hizo que yo me quedara fija en esa escuela”, relató.