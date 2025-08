Es cubano, fue detenido por el ICE en Alligator Alcatraz y comenzó una huelga de hambre: “Les toca decidir”

Pedro Lorenzo Concepción es un migrante cubano de 44 años que vive en Estados Unidos desde hace más de una década. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestó en Florida y lo trasladó al controvertido centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en medio de los pantanos de los Everglades. Allí inició una huelga de hambre que mantiene hace ocho días. “Les toca decidir si vivo o muero”, expresó.

Por qué el ICE arrestó al cubano Pedro Lorenzo Concepción en Florida

Pedro llegó a Estados Unidos en 2014, tras cruzar el mar en balsa luego de dos intentos fallidos de dejar Cuba. Logró establecerse en Florida y con el tiempo formó una familia con Daimarys Hernández, a quien conocía desde 2006. Juntos tuvieron dos hijos.

En Alligator Alcatraz, en Florida, los migrantes son alojados en "jaulas" (Doug Mills/The New York Times)

Aunque consiguió la residencia permanente, años después afrontó cargos por cuidar una casa con plantaciones de marihuana y por haber sido chofer de personas vinculadas al robo de tarjetas, según informó El País. Esto derivó en la revocación de su estatus legal.

Aunque las autoridades estadounidenses intentaron deportarlo dos veces, Cuba no lo aceptó. Así, Pedro logró rehacer su vida y mantener una rutina. Desde hace tiempo asistía regularmente a la oficina del ICE en Miramar, como parte de los requisitos migratorios.

El 8 de julio pasado fue con su esposa como siempre, pero esa mañana no volvió a salir. A través de una llamada desde adentro del edificio, le dijo a Daimarys que había sido arrestado. Esa fue la última vez que ella lo vio en libertad.

Pedro está detenido desde el 8 de julio y realiza una huelga de hambre Rebecca Blackwell - AP

Las condiciones en Alligator Alcatraz y las razones de su protesta

Pedro fue trasladado al centro de detención Alligator Alcatraz. No le dieron casi explicaciones. El día que lo llevaron, lo esposaron de pies y manos, mientras que lo dejaron atado al piso por más de diez horas. “Es una prisión de mucho rigor”, denunció.

El 22 de julio, comenzó una huelga de hambre para reclamar por su situación. Desde entonces, rechaza alimentos y tratamientos médicos. “Sentí que mi vida ya no me pertenecía”, contó sobre los motivos de la protesta, en una entrevista telefónica que brindó desde la prisión.

Además, dejó un mensaje directo para las autoridades migratorias: “Les toca a ellos decidir si vivo o muero”. En esa misma conversación, consideró que “no están midiendo las consecuencias de quitarle la libertad a una persona”.

Desde que fue llevado al centro en Everglades, comparte una celda con otros 30 hombres. Los extranjeros detenidos allí no tienen noción del paso del tiempo porque no hay relojes, mientras que las luces están encendidas las 24 horas y los baños no tienen puertas ni privacidad. Tampoco las duchas.

Una protesta de migrantes contra el centro de detención en los Everglades GIORGIO VIERA - AFP

Asimismo, describió que las condiciones de higiene son deplorables, que les entregan comida fría y que todo el tiempo son monitoreados por cámaras de seguridad.

Desde que comenzó su huelga de hambre, hace ocho días, Pedro se cayó dos veces. “Me siento débil, con mucha acidez”, relató. Pese a ello, aseguró que no va a finalizar la protesta hasta obtener una respuesta a su situación. “Me rehúso a comer”, dijo.

En este sentido, afirmó que su lucha es por su familia, para poder recuperar su vida y el derecho a criar a sus hijos, pero que también lo hace “por todos los cubanos” que se encuentran en su misma situación.