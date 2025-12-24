Es cubano y expresentador de TV: está detenido por el ICE y se teme por su deportación

Un control de tránsito de la policía de Oklahoma terminó en el arresto de un comunicador cubano conocido por su trayectoria en radio y televisión en su país. Se trata de Frank Abel Gómez Bernal, quien quedó detenido tras una infracción vial y ahora está en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

La detención del expresentador de TV cubano en Oklahoma

La detención ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre en el condado de Oklahoma, donde se ubica Oklahoma City. Todo comenzó cuando Gómez Bernal realizó un giro a la izquierda con el semáforo en rojo, según consta en los registros policiales. A partir de esa infracción, agentes del orden le solicitaron la documentación.

La policía lo detuvo en un control de tránsito luego de que realice un giro hacia la izquierda ilegal (foto ilustrativa) Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

Durante la verificación, la policía constató que el conductor tenía la licencia vencida y que el seguro del vehículo no estaba activo. Estas irregularidades llevaron a nuevas acusaciones formales en su contra.

El reporte policial detalla que la situación se agravó durante el procedimiento. Las autoridades sumaron un cargo penal tras un episodio de resistencia al arresto, lo que elevó el número total de acusaciones. El expediente incluye cuatro cargos:

Giro indebido en la vía pública.

Conducción con licencia suspendida.

Circulación con seguro vehicular inactivo.

Resistencia al arresto.

Esta información fue confirmada públicamente por los comunicadores Danny Pérez (más conocido como “Destino Positivo”) y Fernando Delgado. Durante varios episodios de su podcast Destino Tolk abordaron el caso con preocupación.

“Enfrenta múltiples cargos”: cómo fue la detención de Gómez Bernal

Los conductores explicaron que se habían enterado de la detención de Gómez Bernal tras recibir un mensaje urgente de la hermana del comunicador.

“Él iba manejando, la policía lo detuvo, le pidió la licencia y, aparentemente, el carnet estaba vencido, ustedes saben cómo es Frank Abel, sufre de los nervios y se resistió a la policía”, destacaron.

Delgado aportó más detalles sobre las acusaciones que enfrenta el comunicador cubano y remarcó que no se trata de una persona violenta. Según señaló, la reacción estuvo vinculada con el nerviosismo del momento.

“Enfrenta múltiples cargos, dio un giro donde no debía, manejaba con la licencia suspendida y tenía el seguro inactivo”, dijo y agregó: “Interfirió con el oficial mientras lo procesaban para su arresto, o sea, se resistió al arresto”.

Ambos comunicadores coincidieron en que Gómez Bernal no actuó con agresividad. “Frank Abel no es agresivo. Parece que los nervios, al saber los problemas que tenía y su situación migratoria, provocaron que se resistiera y sintiera pánico”, aclaró Fernando.

Lo entregaron al ICE: hay un 90% de posibilidades de que lo deporten

En otro episodio del podcast del 18 de diciembre, los comunicadores informaron que la policía de Oklahoma ya entregó a Frank Abel Gómez Bernal al ICE y que hay un 90% de posibilidad de que lo deporten.

Por su parte, Univision Miami confirmó que Gómez Bernal se encuentra bajo custodia de la agencia migratoria y destacó que podría ser deportado a un tercer país, según negocien los funcionarios de Estados Unidos.

Danny Pérez, de origen dominicano, explicó que a partir de la entrega al ICE comenzó el plazo de un mes para que la abogada del detenido intente evitar su expulsión.