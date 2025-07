Es cubano y huyó de una misión médica de su país, pero fue detenido por el ICE en Texas pese a ingresar en forma legal

Álvaro Zapata Inza, un médico originario de Cuba, se encuentra bajo custodia migratoria en Texas desde el 11 de junio. Huyó de una misión en Brasil, atravesó Sudamérica y logró ingresar a Estados Unidos hace tres años con un formulario I-220A. Actualmente, se encuentra detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su futuro en EE.UU. es incierto.

Misión médica, deserción y llegada a Estados Unidos

Según CiberCuba, Zapata Inza formaba parte de una de las misiones médicas que el gobierno cubano envió a Brasil. Sin embargo, decidió abandonar esa tarea hace más de tres años. Luego de un extenso viaje por varios países de Sudamérica, alcanzó la frontera con México.

En el punto fronterizo solicitó protección internacional y pudo ingresar legalmente a Estados Unidos. Su entrada se formalizó mediante el formulario migratorio I-220A, también conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”. Este documento permite a ciertos migrantes permanecer en libertad mientras esperan la resolución de su caso.

Desde entonces, residió en Estados Unidos sin antecedentes penales. Sin embargo, el 11 de junio fue detenido y trasladado al centro migratorio de South Texas, donde permanece hasta hoy.

Riesgos si regresa a Cuba, según una amiga cercana

Abigaíl Corzo, una amiga del médico y residente en la isla, se comunicó directamente con CiberCuba y contó detalles de su situación. La joven aseguró que Zapata Inza le transmitió su temor ante una posible deportación.

Corzo explicó que el doctor no tiene familiares en Estados Unidos: “Él es quien me llama desde el centro de detención, pero yo estoy en Cuba, no tengo manera de ayudarlo desde aquí”. Por eso, decidió difundir el caso públicamente.

La mujer agregó con preocupación: “Su regreso a Cuba implicaría una condena, una vida bajo control, sin libertad para viajar ni ejercer su profesión dignamente. No sé ya a quién acudir. Estoy desesperada”.

Álvaro Zapata Inza está detenido desde el 11 de junio en el centro de ICE en South Texas, sin antecedentes y con una entrada legal previa Alex Brandon - AP

Más casos de médicos cubanos detenidos en Texas

El caso de Zapata no es aislado. En junio, otro doctor cubano expresó su miedo a ser enviado de regreso a la isla. Al igual que quien se encuentra actualmente detenido en South Texas, había abandonado una misión médica e ingresado a Estados Unidos con un formulario I-220A.

El 23 de junio, este doctor cubano fue detenido por el ICE en San Antonio después de acudir a su cita en la corte migratoria. “Soy cubano, médico. No me dijeron por qué desestimaron mi caso. Tengo miedo de regresar a Cuba”, afirmó a la prensa antes de su arresto.

De acuerdo al mencionado medio, estas experiencias evidencian una tendencia preocupante, la de cubanos que huyen del control del estado, pero solo para quedar atrapados en un vacío legal migratorio, sin garantías de protección ni seguridad jurídica.

El antecedente de su testimonio durante la pandemia

Zapata ya había hablado con CiberCuba en 2020, durante la crisis del coronavirus. En esa ocasión relató cómo salió de Cuba y trabajó como médico en Brasil. Su testimonio reveló condiciones laborales precarias en el exterior. El cubano contó cómo enfrentaba la pandemia con pocos recursos y bajo vigilancia oficial.

Su amiga Abigaíl Corzo denunció que un eventual regreso a Cuba implicaría represalias estatales y marginación profesional Ariel Ley - AP

Su deseo era migrar a un país donde pudiera ejercer con libertad. Cinco años después, el mismo profesional vuelve a ser noticia. Esta vez, por el riesgo de ser deportado a un país donde se considera perseguido por haber desertado.

Hasta ahora, el ICE no se ha pronunciado sobre el caso.