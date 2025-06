Es oficial: suman viviendas asequibles al proyecto de Hudson Yards West en Manhattan

Nueva York cerró un acuerdo para facilitar el acceso a la vivienda en Manhattan. Este martes, el alcalde Eric Adams confirmó la incorporación de 625 unidades permanentes al proyecto Hudson Yards West. El convenio aumenta en casi 50% la proporción de viviendas asequibles en la segunda fase del desarrollo.

Eric Adams impulsa más viviendas asequibles en Hudson Yards

De acuerdo con la comunicación oficial de la Gran Manzana, el nuevo plan prevé 4000 viviendas en Hudson Yards, 625 de ellas a precios accesibles. El acuerdo incluye además la conservación de otras 139 unidades permanentes en la zona. La cifra representa una ampliación del 50% sobre la propuesta original.

El nuevo acuerdo contempla hasta 4000 viviendas en Hudson Yards, de las cuales al menos 625 serán de alquiler accesible y otras 139 se preservarán como permanentes X (@NYCMayor)

Para el financiamiento de una parte del proyecto de Hudson Yards, la ciudad utilizará ingresos fiscales futuros. Los fondos permitirán construir una plataforma sobre los patios ferroviarios existentes, base de la nueva urbanización.

La segunda fase del plan urbanístico más grande de Estados Unidos

De esta manera, Hudson Yards alcanzará un valor total de 32.000 millones de dólares. La segunda etapa, valorada en US$12.000 millones, completa el mayor desarrollo inmobiliario en la historia de Estados Unidos, según las autoridades.

El proyecto además tiene previsto:

Generar 35.000 empleos temporales durante la construcción.

durante la construcción. Incluir 6,6 hectáreas de espacio público de acceso libre .

. Construir una escuela pública con capacidad para 750 estudiantes .

con capacidad para . Incorporar un centro de cuidado infantil en el área del proyecto.

Respaldo político y empresarial al nuevo acuerdo

Adams negoció el acuerdo con Related Companies. El CEO Jeff Blau destacó que “todos han trabajado arduamente para asegurar que el plan final de Hudson Yards West responda a las necesidades de Nueva York: más viviendas, espacios verdes abiertos, y mayor acceso a oportunidades y miles de empleos para nuestros trabajadores”.

Jeff Blau, CEO de Related, agradeció el trabajo conjunto de Eric Adams y Adrianne Adams para crear “una comunidad vibrante” en el oeste de Manhattan Foto: IG: @nycspeakeradam/ ARCHIVO

Blau agradeció especialmente tanto al alcalde Adams como a la presidenta del Concejo Municipal y candidata a la alcaldía de Nueva York, Adrianne Adams. “Ahora estamos listos para ponernos a trabajar, terminar la tarea en Hudson Yards y crear una comunidad vibrante que enorgullezca a la ciudad de Nueva York por generaciones”, concluyó.

Por su parte, Adolfo Carrión Jr., vicealcalde de Vivienda, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral, señaló que se trata de un “acuerdo que cambia las reglas del juego”. Subrayó que la administración destrabó un proyecto frenado durante dos décadas.

El plan habitacional de Eric Adams en Nueva York

El plan del alcalde Adams se apoya en reformas de zonificación y fondos estratégicos. En diciembre de 2024 se aprobó el “City of Yes for Housing Opportunity”, con el objetivo de sumar 80.000 viviendas en 15 años. También se fortalecieron los programas “Partners in Preservation” y “Homeowner Help Desk”.

Recientemente, el presupuesto 2025, presentado por Adams en Nueva York, asignó US$2000 millones para los departamentos de vivienda y un total de US$24.700 millones en el plan de inversión a diez años. El plan de Hudson Yards refuerza ese camino.

La administración de Adams busca construir 500.000 viviendas nuevas en una década y ya destinó más de US$24.000 millones en inversiones habitacionales X (@rafaelshimunov)

La administración de Adams apuesta por “construir 500 mil viviendas nuevas en una década”, aunque para eso deberá ganar las elecciones locales nuevamente. El alcalde dijo que su equipo cumplió las metas planteadas desde el inicio del mandato.

“Dijimos que nuestra ciudad no podía seguir postergando esta crisis y prometimos soluciones reales para resolver la crisis habitacional generacional. Con este acuerdo histórico, finalmente daremos vida a un proyecto postergado durante décadas y construiremos miles de nuevos hogares para los neoyorquinos en el corazón de Manhattan”, cerró Adams.