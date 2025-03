Es latina y recomienda a los migrantes dedicarse a este negocio: “Demanda constante de clientes”

Algunas oportunidades permiten a las personas migrantes establecerse sin necesidad de grandes inversiones y muchos aseguran que prefieren esta modalidad frente a los empleos con sueldos bajos. En Estados Unidos, una latina encontró en el rubro de la limpieza una opción viable para alcanzar estabilidad económica. A través de su cuenta de TikTok decidió compartir su experiencia con otras personas que están en una situación similar.

Una migrante latina recomienda tener un emprendimiento de limpieza en EE.UU.

La usuaria de TikTok, Leidy Aragon, recomienda a los migrantes poner en pie un emprendimiento de limpieza en Estados Unidos. La primera razón es el bajo costo inicial, ya que, según ella, no se requiere una inversión considerable para empezar. Con una pequeña cantidad de dinero es posible adquirir los productos básicos y las herramientas necesarias para dejar los hogares impecables.

Los tres motivos por los cuales una mujer recomienda este emprendimiento

Muchas de las compras pueden realizarse en tiendas de descuento, lo que permite a quienes comienzan acceder a lo esencial sin grandes desembolsos. En su caso, compró todo en Dollar Tree.

El segundo motivo es la demanda constante de clientes. La limpieza es un servicio recurrente que las personas buscan de manera periódica. Las opciones de contratación incluyen frecuencias semanales, quincenales o mensuales, lo que garantiza un flujo continuo de trabajo, según su experiencia. Esto permite que quienes emprenden en este sector tengan asegurada una cantidad estable de dinero a lo largo del tiempo.

El tercer punto clave es la flexibilidad horaria. Quienes trabajan en este rubro pueden definir sus propios horarios y días laborales. Esto resulta ideal para aquellas personas que necesitan equilibrar su tiempo entre el empleo y otras responsabilidades.

Los tres motivos que convencieron a esta mujer para empezar su emprendimiento TikTok @leidy.aragon

Tener la posibilidad de organizar el cronograma según conveniencia brinda autonomía y permite ajustar el ritmo de trabajo de acuerdo con las necesidades individuales. “A partir de ahora, tú eres quien decide qué días y a qué horas quieres trabajar”, asegura la influencer en su video.

La historia de cómo inició su emprendimiento

Con menos de 100 dólares, la usuaria Leidy Aragon comenzó su negocio. No contaba con experiencia previa ni con conocimientos sobre los productos adecuados para la limpieza. A pesar de esto, decidió invertir en insumos básicos y herramientas económicas.

“Lo que hice fue irme para el Dollar Tree y compré los productos que yo sabía que iba a necesitar. Luego, me fui para un Goodwill y compré una aspiradora. Recuerdo que lo que me costó fue como US$20. Cuando yo le digo literal que no es alta la inversión es porque así fue como comencé”, afirmó la influencer.

Para conseguir clientes, utilizó aplicaciones en línea. Aunque inicialmente intentó distribuir tarjetas, no obtuvo los resultados esperados. En cambio, al enfocarse en plataformas digitales, logró encontrar personas interesadas en sus servicios. Aunque esto implicó realizar una inversión en anuncios, la estrategia resultó.

Los inicios de su emprendimiento de limpieza

El crecimiento del negocio fue progresivo. A medida que consiguió más clientes, pudo reinvertir en mejores herramientas. La mejora en la calidad de los equipos facilitó su labor y optimizó los tiempos de trabajo. Con una mayor cantidad de ingresos, logró ampliar su oferta y consolidar su emprendimiento hasta alcanzar estabilidad económica.

En sus inicios, trabajaba para otras personas, pero recibía pagos bajos por su labor. Desde que creó su propio negocio, pudo elegir ella las casas y tomó la decisión de emprender.

“Cuando tú tienes ganas de salir adelante, lo logras y lo haces como sea. Tratas de buscar soluciones y no de poner excusas. Poco a poco mi negocio fue escalando, fui teniendo más clientes y así pude comprarme todas las herramientas necesarias porque realmente facilitan el trabajo. Pero para comenzar se puede comenzar con lo que sea”, concluyó.