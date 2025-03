Es mexicana, vive en EE.UU. y viajó con la green card vencida: “Vayan con tiempo”

Mag Fritzenwalden, una migrante mexicana que vive en Nueva York, compartió en sus redes sociales cómo fue regresar a Estados Unidos después de sus vacaciones, con una green card vencida y una carta de extensión.

El primer obstáculo al viajar con una green card vencida: el check-in en la aerolínea

Si bien reveló que se sintió “un poco nerviosa” y tuvo temor de que no la dejaran viajar, logró completar su trayecto sin complicaciones. Eso sí, le dejó una recomendación a otros extranjeros en su misma situación: “Vayan con tiempo al aeropuerto”.

Viajó con su green card expirada y así le fue

“Primera vez viajando con mi green card expirada y mi carta de extensión y esta fue mi experiencia”, relató en un video publicado en su cuenta de Tiktok. La joven, oriunda de la ciudad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, detalló que en el inicio de su viaje, enfrentó una dificultad con la aerolínea.

“La aerolínea no me dejó hacer check-in en línea porque tenían que revisar mis documentos, porque mi green card ya tenía la fecha expirada y no hay un lugar para que puedas poner tu carta de extensión ahí, que ellos sepan que todo está bien”, explicó.

Ante esta situación, decidió anticiparse y fue al aeropuerto con tiempo extra. “Llegué antes al aeropuerto porque estaba preocupada por eso, porque no había hecho check-in y qué bueno que llegué un poquito antes”, señaló.

Sucede que cuando trató de usar el kiosco de autoservicio para completar el proceso, se encontró con otro problema. “Me mandaron al kiosco para hacer check-in, pero el kiosco no te sirve”, dijo.

La joven mexicana remarcó que las personas que tengan la tarjeta de residencia vencida como ella “tienen que ir directamente al mostrador, hacer la fila y que alguien físico te atienda para que chequeen tu carta y que todo está bien”.

La joven no pudo usar los kioscos para hacer el check in en el aeropuerto y tuvo que hacer fila para que revisen sus documentos David Zalubowski - AP

Luego de esperar en la fila, un empleado de la aerolínea revisó sus documentos sin mayor inconveniente. “Me atendió alguien, ningún problema de nada, no tuve que explicar nada, como que ya están familiarizados con eso. Vieron mi carta, vieron que todo estaba bien y ya me dieron mi pase de abordar”, contó. Así pudo abordar su vuelo hacia Estados Unidos.

Así fue su ingreso a EE.UU. con sus documentos vencidos

La tiktoker relató que al llegar al aeropuerto de Los Ángeles enfrentó el último paso del proceso migratorio. Según explicó, los residentes permanentes con green card vencida deben hacer la misma fila que los turistas.

Al momento de presentar sus documentos, sintió cierta tensión. “La verdad estaba un poquito nerviosa”, admitió. Sin embargo, todo salió bien para ella. “Presenté mi pasaporte, mi green card expirada y mi carta de extensión. La revisó la agente, me preguntó solamente: ‘¿Traes algo de comida?’ No traía nada de comida, dije que no. Y eso fue todo.”, indicó.

Su recomendación para otros viajeros en la misma situación

Después de esta experiencia, quiso dejar un consejo para quienes necesiten viajar en condiciones similares. “Mi única recomendación, ya saben, vayan con tiempo al aeropuerto porque les van a tener que revisar su carta”, sugirió.

La joven pudo regresar a EE.UU. con su green card expirada y una carta de extensión Freepik

También recordó que no deberían surgir inconvenientes si la documentación está en regla y no hay antecedentes legales. “Si ustedes tienen todo en orden, si no tienen antecedentes a ilícitos, si no han cometido ningún delito, todo va a estar bien. Así que ya saben, viajen con confianza”, concluyó.