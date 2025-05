Es mexicano, lo detuvieron por hablar español en EE.UU. y cuenta su caso: “Me quedé bien sorprendido”

Un mexicano narró en un video viral de TikTok cómo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron e interrogaron tan solo por hablar español con su esposa. El migrante latino viajaba junto a su pareja en un auto descapotable y reveló que los oficiales le dijeron que lo habían parado porque consideraron “sospechoso” su vehículo.

“Me acaba de parar la migra aquí en los Estados Unidos, yo soy mexicano como ustedes saben, pero fíjense lo que pasó. Me quedé bien sorprendido, creo que era agente del ICE, algo así me dijeron. Pero hablaban español, pero bien“, comenzó su relato en la publicación de su cuenta @josue_jaib.

“De pronto vi que se puso al lado una camioneta negra, toda polarizada. Di vuelta y en cuanto me metí a la avenida me detuve y se bajaron rápidamente. Andaban con unos chalecos tácticos. Y de una, (me preguntaron) qué andaba haciendo, (me dijeron) que habían reportado un carro como el mío", continuó el hombre, que en redes sociales se presenta como productor de Videos de Entretenimiento inspirado en sucesos de la vida diaria.

“Cuando vi que eran de ICE dije ‘esto está extraño’. Resulta ser que me pararon porque se les hizo sospechoso el auto. Pero es mentira. Yo venía hablando español con mi esposa y cuando dimos vuelta fue que pasó esto. Creo yo que fue por eso (que me pararon), porque no hay otro motivo, iba manejando bien”, sostuvo el inmigrante mexicano.

Así fue el momento en donde este migrante mexicano fue detenido por un momento en la calle por parte del ICE

“Cuando saqué mi visa y mi pasaporte, rápidamente me dijeron que estaba todo bien. ‘Nada más vimos que el carro era sospechoso’, me dijeron. Pero, de sospechoso, no tiene nada”, dijo el creador de contenido, quien acto seguido mostró cómo es por dentro su vehículo descapotable.

“La verdad, me saqué de onda. Yo amo a Estados Unidos, amo México y todo, y me gusta mucho andar aquí, pero la verdad que esto me sacó de onda”, concluyó el tiktoker.

Qué documentos le exige el Uscis a los residentes permanentes de EE.UU.

De acuerdo con las disposiciones generales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), todo residente legal mayor de 18 años debe portar de forma permanente la siguiente documentación:

La Tarjeta de Residente Permanente ( green card ): este documento es fundamental para demostrar el estatus legal en EE.UU.

( ): este documento es fundamental para demostrar el estatus legal en EE.UU. El Documento de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) , si aplica : este documento es necesario si el residente desea trabajar en Estados Unidos.

( , por sus siglas en inglés) : este documento es necesario si el residente desea trabajar en Estados Unidos. Cualquier documento vigente de registro como extranjero: esto incluye otros documentos oficiales que puedan respaldar el estatus migratorio.

Las recomendaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para quienes deben llevar sus documentos de identificación en la calle

En esa línea, el Uscis recomienda revisar regularmente la fecha de vencimiento de estos documentos y corregir cualquier error que pudiera surgir contactando al Centro de Contacto del Uscis. Mantener estos documentos actualizados es esencial para evitar problemas legales y garantizar la permanencia en Estados Unidos de manera segura y legal.