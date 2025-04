Volantazo del ICE: devuelven estatus legal y anulan riesgo de deportación a estos migrantes en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos decidió revertir una polémica medida que había puesto en jaque a miles de estudiantes extranjeros en el país norteamericano. Luego de enfrentar una catarata de demandas judiciales y múltiples órdenes de restricción emitidas por jueces en distintas partes del territorio, las autoridades anunciaron que restaurarán el estatus legal de los afectados y suspenderán las cancelaciones de registros en el sistema federal de control de alumnos internacionales.

Restitución de estatus para miles de estudiantes internacionales en Estados Unidos

De acuerdo con información difundida por Politico, el Departamento de Justicia informó en una audiencia federal que la administración Donald Trump había decidido anular la terminación masiva de registros en la base de datos Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés), un sistema que utilizan las universidades y el gobierno para monitorear a los estudiantes extranjeros.

1200 estudiantes afectados: muchos vieron cancelado su estatus migratorio repentinamente AP

Esta decisión surgió después de semanas de duras críticas judiciales y más de 100 demandas en 23 estados, donde jueces calificaron la medida como “flagrantemente ilegal”. Más de 1200 estudiantes habían visto cancelado su estatus migratorio o revocada su visa, lo que hizo que queden expuestos a la deportación inmediata.

Entre los datos más relevantes que acompañaron esta reversión, se destacaron:

Cancelaciones arbitrarias: muchos de los afectados solo contaban con antecedentes menores o causas desestimadas y no recibieron explicaciones claras sobre su situación.

muchos de los afectados solo contaban con antecedentes menores o causas desestimadas y no recibieron explicaciones claras sobre su situación. Impacto académico: las universidades bloquearon a varios estudiantes para continuar con sus clases o investigaciones, en algunos casos a escasas semanas de finalizar sus carreras.

las universidades bloquearon a varios estudiantes para continuar con sus clases o investigaciones, en algunos casos a escasas semanas de finalizar sus carreras. Efecto judicial: más de 50 jueces ordenaron revertir las cancelaciones de registros, mientras que muchos otros se preparaban para hacerlo antes del anuncio oficial de la reversión.

más de 50 jueces ordenaron revertir las cancelaciones de registros, mientras que muchos otros se preparaban para hacerlo antes del anuncio oficial de la reversión. Nueva política en camino: mientras el ICE desarrolla un nuevo marco regulatorio, ningún estudiante verá su registro SEVIS cancelado por razones basadas únicamente en antecedentes penales menores o causas desestimadas.

Detalles de la política de reversión: ¿qué hará el gobierno de EE.UU. con los estudiantes extranjeros?

Los abogados del gobierno, citados por Associated Press, señalaron que “el ICE está desarrollando una política que proporcionará un marco para las terminaciones de registros SEVIS”. “Hasta ese momento, los registros de los demandantes, en este caso, y de otros en situación similar, permanecerán activos o serán reactivados si actualmente no lo están”, detallaron.

El Departamento de Justicia anunció que los registros de estudiantes serán restaurados mientras ICE desarrolla un nuevo marco regulatorio para cancelaciones futuras AP

Esta medida implica que:

Restauración generalizada: los estudiantes cuyo estatus fue cancelado injustificadamente podrán recuperar su situación migratoria legal.

los estudiantes cuyo estatus fue cancelado injustificadamente podrán recuperar su situación migratoria legal. Protección ante el NCIC: el ICE no modificará registros únicamente basándose en hallazgos del National Crime Information Center (NCIC), una base de datos del FBI que reúne antecedentes penales.

el ICE no modificará registros únicamente basándose en hallazgos del National Crime Information Center (NCIC), una base de datos del FBI que reúne antecedentes penales. Posibilidad de nuevas cancelaciones: la agencia migratoria mantiene la potestad de cancelar registros si los estudiantes incumplen su estatus o cometen infracciones graves que ameriten la deportación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Incertidumbre y consecuencias para los estudiantes extranjeros afectados en EE.UU.

Pese al anuncio de restauración del estatus migratorio, los efectos del proceso de cancelación dejaron huellas profundas entre los estudiantes y en las instituciones educativas. De acuerdo con testimonios recogidos por Politico y Associated Press:

Salida forzada: algunos estudiantes abandonaron Estados Unidos voluntariamente ante el temor de ser deportados.

algunos estudiantes abandonaron Estados Unidos voluntariamente ante el temor de ser deportados. Pérdidas académicas y laborales: muchos perdieron oportunidades laborales y académicas que, según abogados, será difícil recuperar.

muchos perdieron oportunidades laborales y académicas que, según abogados, será difícil recuperar. Desconfianza e incertidumbre: varias universidades señalaron que, aunque algunos estudiantes ya vieron restablecido su estatus, todavía no existía certeza sobre la totalidad de los casos.

ICE no cancelará registros basándose únicamente en hallazgos del NCIC (base de datos del FBI), según los nuevos lineamientos Shutterstock

Charles Kuck, abogado que representó a 133 estudiantes en un caso federal en Atlanta, destacó que la reversión no podría reparar el daño ocasionado: “Tengo chicos que perdieron sus empleos, que podrían no recuperarlos. Tengo chicos que perdieron oportunidades académicas que podrían no recuperar. Tenemos chicos que se perdieron los exámenes finales, la graduación. ¿Cómo se recupera algo de eso?”.

La abogada especializada en educación superior, Jodie Ferise, explicó que varios alumnos de las universidades con las que trabaja ya habían salido Estados Unidos tras recibir instrucciones de “autodeportarse”.

La letrada subrayó que “este tratamiento sin precedentes de los estudiantes internacionales provocó un temor tremendo”, lo que afectó incluso el interés de futuros alumnos extranjeros en inscribirse en universidades estadounidenses.