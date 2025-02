Es mexicano y agentes del ICE fingieron ser contratistas para detenerlo, según su familia

La familia de un inmigrante mexicano que vive en Estados Unidos desde hace 30 años denunció que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia. Según explicó su esposa, los oficiales de migraciones utilizaron un truco para apresarlo: simularon ser contratistas en busca de trabajadores y se lo llevaron a bordo de una camioneta sin ninguna identificación.

Así fue el supuesto engaño de los agentes de ICE en Georgia

Melquíades Cruz, un jornalero de origen mexicano que vive en EE.UU. hace tres décadas, salió a buscar trabajo el lunes 10 de febrero por la mañana en Fulton, Georgia. Así lo hacía cada semana, contó su esposa, Mercedes García, a Univision Atlanta. Desde ese día, no volvió a su casa.

Melquíades Cruz, quien vive hace 30 años en EE.UU., fue engañado por agentes del ICE que lo detuvieron Captura TV/ Univision Atlanta

García señaló que su esposo y otros hombres se encontraban en la calle, cuando una camioneta con varias personas a bordo se detuvo delante de ellos. “¿Quieren trabajar?”, contó que le dijo su marido que les preguntaron desde el vehículo.

Cuando respondieron que sí, los hicieron subir al vehículo y partieron rumbo al supuesto lugar de trabajo. Poco después, los jornaleros descubrieron que habían sido engañados: en lugar de llevarlos a trabajar, fueron trasladados bajo custodia del ICE. “Después llamó a su hija para decirle que lo había agarrado ICE”, comentó la esposa de Cruz.

Un cambio en la estrategia de detención de ICE en Georgia

García se mostró preocupada por el método utilizado en la detención de su marido. “Es muy grave, porque se subieron engañados”, afirmó. De confirmarse esta información, sería el primer caso en Georgia en el que ICE emplea esta táctica para arrestar a inmigrantes en situación irregular.

La familia del migrante detenido aseguró que ni los agentes del ICE ni la camioneta tenían identificación X @DEAPHOENIXDiv

La esposa de Cruz también resaltó que el jornalero le indicó que los agentes no usaban uniformes ni viajaban en un vehículo con insignias oficiales, por lo que nada hacía sospechar que iban a ser detenidos.

Cuál fue el motivo de la detención del jornalero mexicano en Fulton

Según su familia, el jornalero mexicano no tenía antecedentes criminales ni una orden de deportación en su contra. Si bien su esposa explicó que en una ocasión había recibido una multa, aclaró que la pagó sin inconvenientes.

Tras ser apresado, Cruz fue llevado al centro de detención de Stewart. Allí, sus hijos -quienes son ciudadanos estadounidenses- pudieron visitarlo por un breve momento y el jornalero les dio los detalles de su arresto. También explicó el modus operandi que usaron los agentes del ICE para que subiera a la camioneta y ser detenido.

Cruz fue enviado al centro de detención Stewart, donde fue visitado por sus hijos AP

La familia del migrante sostuvo que las autoridades migratorias solo les indicaron que el jornalero fue detenido por no contar con documentos legales en el país. Ahora, se encuentra a la espera de una audiencia judicial programada para marzo, que definirá su futuro en Estados Unidos.

Ante la incertidumbre sobre su futuro y su posible deportación, la familia de Cruz manifestó su temor y frustración. “Me siento como una rata acorralada. No es justo que nosotros, los hispanos, estemos viviendo esto. No todos somos delincuentes”, concluyó García.