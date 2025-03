Es nicaragüense y cuenta su proceso migratorio luego de meses en Estados Unidos: “Vivo de mis ahorros”

Francisco Reyes Rosas, un creador de contenido originario de Nicaragua, compartió detalles de su proceso migratorio en Estados Unidos. Conocido en redes sociales como “Chico Reyes Rosas”, el youtuber narró las dificultades que ha enfrentado desde su llegada a EE.UU., la incertidumbre sobre su estatus legal y el impacto de las políticas recientes de la administración Donald Trump. Además, explicó cómo logró mantenerse en ese país pese a no contar con un empleo formal.

Su llegada a Estados Unidos y el desafío de la adaptación

Reyes Rosas contó que lleva aproximadamente seis meses en Texas, un estado que concentra un alto número de inmigrantes latinos. “Vivo de mis ahorros”, aseguró en su más reciente video publicado en YouTube. El nicaragüense explicó que durante los primeros tres meses en suelo estadounidense, no logró tener ingresos estables. “El costo de vida aquí es mucho más alto de lo que estaba acostumbrado en Nicaragua. Me costó mucho ajustarme”, agregó.

El youtuber manifestó que en Nicaragua generaba ingresos a través de contratos publicitarios con diferentes marcas, pero que al cambiar de país perdió estos acuerdos comerciales. “Ninguna marca sigue conmigo”, lamentó.

El impacto del endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump: “Las condiciones cambiaron”

En su testimonio, Chico Reyes expresó su preocupación por los recientes cambios en las políticas migratorias de EE.UU., particularmente desde la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca. “Las condiciones cambiaron para los nicaragüenses en este país, incluso para aquellos que llegaron con parole”, señaló. Además, hizo referencia a los ajustes implementados en los procesos de regularización de migrantes.

El parole humanitario, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió la entrada legal a Estados Unidos de miles de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba con el apoyo financiero de patrocinadores. Sin embargo, esta medida fue congelada tras la llegada de Trump al poder, lo que dejó a muchas personas en incertidumbre respecto a su situación.

A este influencer se le negó la entrada a su propio país, por lo que se vio obligado a establecerse en Texas Instagram @elchicoreyesrosas

El proceso de ajuste de estatus migratorio

El joven de 28 años explicó que decidió buscar asesoría para iniciar su ajuste de estatus migratorio. “Investigué y encontré un lugar donde me ayudaron en todo el proceso”, aseguró. En su video, recomendó la oficina de Multiservicios Ayuda Hispana, una organización que asiste con gestiones notariales, asesoría en inmigración, impuestos y otros trámites. “Me explicaron paso a paso lo que debía hacer con paciencia y resolviendo todas mis dudas”, completó.

Aunque no especificó el tipo de solicitud que presentó, mencionó que su caso está en proceso en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y que espera recibir una resolución favorable en los próximos meses.

“No puedo salir del país por el momento porque tengo un proceso pendiente”, señaló. Según explicó, en aproximadamente cuatro meses podría solicitar su número de Seguro Social y obtener permiso de trabajo.

El youtuber compartió que su ajuste de estatus migratorio ya está en proceso ante las entidades migratorias en las oficinas de Uscis Captura de pantalla Youtube Chico Reyes Rosas

La razón por la que no puede regresar a Nicaragua: “Fue un golpe muy duro”

El influencer reveló que su intención inicial no era migrar, sino regresar a su país tras un viaje. Sin embargo, al intentar volver desde Europa con escala en Houston, fue notificado de que se le había prohibido la entrada a Nicaragua. “Fue un golpe muy duro. No esperaba que me negaran la entrada a mi propio país”, afirmó en otro de sus videos.

Según relató, su veto de entrada podría estar relacionado con su colaboración con el youtuber venezolano Oscar Alejandro, a quien guio durante su visita a Nicaragua para mostrarle la cultura y gastronomía local. Esta interacción aparentemente generó malestar en el gobierno de su país.

“No he cometido ningún delito, pero esta situación ha cambiado mi vida por completo”, expresó. Actualmente, Reyes Rosas se enfoca en regularizar su situación en EE.UU. para poder continuar con su vida sin la incertidumbre migratoria que enfrenta desde hace meses.

“Me gusta hacer las cosas bien y todos deberían hacer lo mismo”, enfatizó. Aunque reconoce que su proceso es incierto, se mantiene optimista sobre su futuro en el país norteamericano.