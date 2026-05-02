Pasaporte de EE.UU.: las deudas que pueden bloquear una solicitud o renovación

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) establece que las personas que tengan deudas relacionadas con la cuota alimentaria de sus hijos pueden no ser elegibles o sufrir el bloqueo del pasaporte de Estados Unidos. La imposibilidad quedará sujeta al monto específico que adeude cada solicitante.

Manutención infantil: cuál es el límite de deuda impuesto por el DOS para el pasaporte

Las personas que acumulen una deuda de 2500 dólares o más en concepto de manutención infantil no son elegibles para la obtención del pasaporte estadounidense, según indica el sitio web del DOS.

El gobierno de EE.UU. rechaza los trámites de pasaporte de quienes deban US$2500 o más en manutención infantil

Por ello, la agencia remarca la importancia de saldar toda deuda antes de comenzar con el proceso de solicitud de este documento. El pago deberá realizarse ante la entidad estatal encargada de hacer cumplir la manutención.

Una vez el solicitante haya abonado la totalidad del monto adeudado, el estado se encargará de informarlo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Luego, dicha entidad borrará su nombre de la lista de deudores.

Una vez se complete este proceso, que puede tardar de dos a tres semanas, el DOS verificará que la persona en cuestión ya se encuentre totalmente libre de mora. Desde ese momento se podrá continuar normalmente con la solicitud.

Las consecuencias de tener deudas tributarias al tramitar el pasaporte estadounidense

El DOS también aclara que tener deudas de impuestos también puede ser un problema a la hora de solicitar un pasaporte en EE.UU. Según la agencia, las autoridades pueden retrasar o denegar el trámite por ese motivo.

“Si el Tesoro nos informa que usted tiene deudas tributarias graves pendientes, no podremos expedirle un pasaporte estadounidense. También podríamos revocar su pasaporte vigente”, indica la entidad federal.

Las deudas tributarias también son motivos de revocación de un pasaporte estadounidense Freepik

Sin embargo, aclararon que las personas que se encuentren en el extranjero tienen derecho a obtener un pasaporte de validez limitada para regresar directamente al país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) cuenta con una guía detallada para que los afectados puedan cancelar sus deudas tributarias y así ser elegibles para la obtención del documento.

Otros motivos que pueden provocar la denegación de un pasaporte en EE.UU.

De acuerdo con la información publicada en Travel State, además de la deuda en manutención infantil, otras situaciones, como tener una orden de arresto pendiente, pueden provocar la denegación de un pasaporte estadounidense.

Las razones publicadas incluyen:

Tener una orden de arresto válida y sin sellar.

Tener una orden de arresto de cualquier tipo de tribunal, sea federal o estatal.

No poder salir de la nación norteamericana debido a una condición de libertad condicional o vigilada.

Tener una solicitud de extradición.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

La solicitudes de denegación son presentadas por las agencias de “aplicación de la ley”. En ese trámite, se incluyen datos de la persona en cuestión, como nombre, dirección, nacionalidad, número de Seguro Social, entre otros.

En ese marco, según el DOS, las fuerzas del orden también podrán iniciar un procedimiento para revocar un pasaporte activo de cualquier persona. También aplican los motivos mencionados.