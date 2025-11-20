Es oficial: la CBP revela qué teléfonos va a revisar en la frontera de EE.UU.
La agencia federal puede realizar inspecciones de dispositivos electrónicos; en 2024 fueron más de 47.000
Los migrantes que ingresan a Estados Unidos a través de los puertos fronterizos deben atravesar una inspección por parte de las autoridades, tanto de escáner como de revisión de equipaje. En algunos casos, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) pueden someter a los viajeros a un registro avanzado y examinar el teléfono celular u otros dispositivos electrónicos.
¿Puede la CBP revisar los teléfonos en una inspección en la frontera de Estados Unidos?
Los oficiales de la CBP realizan controles de seguridad en la frontera estadounidense tanto a los viajeros que salen de ese país como a los que ingresan. Las inspecciones rutinarias pueden derivar a una revisión avanzada de los dispositivos electrónicos si las autoridades tienen una “sospecha razonable” de que se comete una infracción.
Si un agente federal solicita la búsqueda avanzada, tiene la autoridad de revisar, copiar o analizar el contenido de los teléfonos, computadoras, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Según la normativa de la agencia, este operativo se lleva a cabo si se presume que el contenido presenta una amenaza para la seguridad nacional.
Las inspecciones fronterizas de la CBP sobre dispositivos electrónicos están sujetas a las leyes y jurisprudencia vigentes, según afirmó en un comunicado oficial la agencia, así como la reglamentación de la Corte Suprema de EE.UU.
Los operativos se apoyan en las responsabilidades de seguridad fronteriza y la lucha contra el terrorismo en virtud del título 6 del Código de EE.UU., y hacen referencia a la aplicación de las leyes aduaneras en el título 19.
Los motivos por los que la CBP registra teléfonos de migrantes que ingresan a EE.UU.
La oficina gubernamental puede emplear los registros de dispositivos digitales en las inspecciones en los puntos de entrada a ese país.
La CBP detalló un listado de razones que pueden llevar a los oficiales a derivar a una inspección secundaria más exhaustiva a un pasajero, debido a ciertas sospechas, para poder:
- Identificar y combatir actividades terroristas
- Pornografía infantil
- Narcotráfico
- Trata de personas
- Contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo
- Violaciones de los controles de exportación
- Vulneración de los derechos de propiedad intelectual
- Fraude de visas
Por norma general, la CBP también utiliza este método para determinar las intenciones de una persona al ingresar al territorio norteamericano.
Cuáles son las probabilidades de que la CBP registre un teléfono celular en un control migratorio
Los controles fronterizos conforman uno de los pasos generales del viaje hacia o desde Estados Unidos. La agencia federal señaló que se registraron más de 420 millones de viajeros procesados por la CBP en los puertos de entrada en 2024, de los cuales fueron sometidos a una inspección de los dispositivos electrónicos que portaban un total de 47.047.
Según los datos proporcionados por el organismo, esa cifra representó menos del 0,01% de los pasajeros internacionales que arribaron a un puerto de entrada a ese país. Así, anticiparon que las probabilidades de que un agente federal recurra a esta inspección más exhaustiva son significativamente reducidas.
