Es venezolana, decidió irse de EE.UU. y revela la realidad de los migrantes hoy: “No me despido del sueño”

Después de haber vivido durante casi tres años en Estados Unidos, una migrante venezolana tomó una decisión difícil: dejar el país norteamericano de forma voluntaria. En un video que compartió en sus redes sociales, explicó que las duras políticas implementadas por Donald Trump desde su regreso al poder la impulsaron a irse. “No podía vivir tranquila”, afirmó.

Es venezolana, vivió tres años en EE.UU. y decidió irse: los motivos

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, Mai relató que se fue de Estados Unidos de forma voluntaria. Si bien admitió que le costó tomar esa decisión, ya que hacía tres años que se había instalado en el país norteamericano, dejó en claro que su salida no fue producto de un impulso, sino el resultado de una reflexión profunda.

Venezolana contó por qué decidió irse de Estados Unidos después de tres años

De acuerdo a su relato, el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de las redadas masivas y deportaciones de indocumentados, le provocaban una tensión constante. “La situación actual no me permite vivir con tranquilidad como inmigrante”, expresó. “No ha sido una decisión fácil, pero sí una muy consciente”, agregó.

En su mensaje, Mai reconoció que Estados Unidos le ofreció grandes aprendizajes. Aunque su experiencia incluyó momentos difíciles, eligió quedarse con lo positivo. “Me voy con el corazón lleno de gratitud, no con tristeza, porque todo lo que viví, aprendí, crecí, me reté y me transformé”, dijo.

Desde que llegó al país norteamericano, la joven compartió sus vivencias a través de redes sociales y contó los desafíos de buscar empleo, adaptarse a un nuevo idioma y construir vínculos lejos de casa.

Se fue de EE.UU. por las políticas de Trump: “Los sueños cruzan fronteras”

Lejos de mostrarse frustrada, Mai aseguró que su salida de Estados Unidos no representa una renuncia. “Me voy, pero no me despido del sueño. Los sueños se transforman, evolucionan, cruzan fronteras”, declaró.

En este sentido, la joven explicó que su proyecto de vida no depende de una ubicación geográfica. “Mi propósito sigue intacto: ayudar, informar, inspirar, crecer junto a ustedes. Solo que ahora desde otra parte del mundo, porque mi misión no tiene una sola dirección”, dijo.

Después de tres años, una migrante venezolana dejó EEUU y se instaló en España CBP

En otro de sus clips, la joven explicó que tras dejar Estados Unidos no iba a regresar a su país natal, Venezuela. Según detalló, su próximo destino es España, un país en el que había vivido años atrás y en el que no estaría en riesgo por su estatus migratorio.

La despedida de EE.UU.: agradecimiento, emoción y la promesa de volver

Antes de irse de EE.UU., Mai le agradeció a las personas que la recibieron y apoyaron durante su estancia en el país norteamericano: “A quienes confiaron en mí, a quienes me dieron trabajo, amor, palabras de aliento o simplemente una sonrisa, gracias”.

También buscó poner en valor cada experiencia vivida, incluso aquellas que no salieron como esperaba. “Doy gracias a Dios por cada paso, por cada puerta que se abrió y por las que no también”, agregó.

La joven reveló que no descarta regresar a EEUU en el futuro Foto Facebook Transportation Security Administration - TSA

En sus palabras finales, Mai dejó abierta la posibilidad de regresar a EE.UU. en el futuro, cuando las políticas migratorias sean menos hostiles. “Estados Unidos, gracias por todo. Nos volveremos a ver en el momento perfecto”, cerró.