Es venezolana, fue detenida por el ICE por una multa de tránsito e implora clemencia: “No me deporten sin mi hijo”

Una madre venezolana arrestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en abril pasado, luego de cometer una infracción de tránsito en Houston, Texas. Desde entonces, Yusmari Galindez permanece en un centro de detención, desde donde lanzó un pedido desesperado para evitar ser deportada sin su hijo de 13 años.

Los detalles de la detención de Yusmari Galindez en Houston

Según informó Telemundo Houston, Yusmari Galindez, de 27 años, fue arrestada por agentes del ICE luego de una infracción de tránsito cometida en Houston.

ICE busca deportarla sin permitir que se reúna con su hijo menor de trece años Captura de telemundohouston

La detención ocurrió mientras su hijo estaba en la escuela. Ahora, bajo custodia del ICE, ruega que no la expulsen de Estados Unidos sin estar acompañada de su hijo.

Según explicó, ambos entraron legalmente a EE.UU. gracias a la aplicación CBP One y recibieron un permiso de parole humanitario, que luego fue anulado. Además, comentó que tanto el menor como su padrastro tienen un caso migratorio pendiente ante una corte en Dallas, lo que suma incertidumbre a la situación familiar.

El temor de Yusmari Galindez: el ICE la presiona por información sobre su hijo

Galindez aseguró que agentes del ICE la presionan para que les diga dónde está su hijo. Sin embargo, ella teme que arresten a su pareja, quien cuida al menor desde que ella fue detenida. “La solución que yo quiero es que me traigan a mi hijo hasta el centro de detención y que ese mismo día me saquen. Yo ya firmé y ellos me pueden deportar en cualquier momento sin mi hijo”, lamentó.

El niño permanece bajo el cuidado de su padrastro desde el arresto de su madre Foto de ICE

Plan de seguridad familiar para proteger a menores si el ICE detiene a sus padres

Según la Comisión de Mujeres Refugiadas, ante el endurecimiento de operativos del ICE, es importante que los inmigrantes indocumentados que tengan hijos preparen un plan de seguridad familiar. Estos son algunos de los consejos:

Elegir un cuidador de confianza , de preferencia con estatus legal en EE.UU., que pueda hacerse cargo de los hijos durante semanas o meses. Es recomendable identificar al menos dos personas en viviendas distintas.

, de preferencia con estatus legal en EE.UU., que pueda hacerse cargo de los hijos durante semanas o meses. Es recomendable identificar al menos dos personas en viviendas distintas. Preparar a los hijos emocionalmente y explicarles con quién vivirán si los padres son detenidos. También hay que ayudarlos a memorizar nombres, fechas de nacimiento y teléfonos de contacto.

y explicarles con quién vivirán si los padres son detenidos. También hay que ayudarlos a memorizar nombres, fechas de nacimiento y teléfonos de contacto. Compartir información clave con el cuidador elegido , como el número de inmigración (N.° A) de los padres e hijos, además de otros datos relevantes para localizarlos con el sistema del ICE .

, como el número de inmigración (N.° A) de los padres e hijos, además de otros datos relevantes para . Organizar documentos esenciales como pasaportes, certificados de nacimiento, registros médicos y escolares, y documentos migratorios. Se recomienda hacer copias para el cuidador y guardar los originales en un lugar seguro.

Galindez pidió públicamente que los reúnan antes de su deportación para no separarlos Foto de ICE