Cinco de Mayo 2026 en EE.UU.: las ciudades que cancelan celebraciones por temor al ICE y a las redadas migratorias

Cada año, ciudades de Estados Unidos con fuertes comunidades mexicanas organizan desfiles y festivales por el Cinco de Mayo. Sin embargo, en 2026 varias celebraciones fueron canceladas ante el temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realicen redadas migratorias durante los eventos, una situación que también preocupa a comerciantes por su impacto económico.

Chicago cancela otra vez el desfile del Cinco de Mayo por temor a operativos migratorios

Ante el temor por las políticas de control migratorio que ha emprendido la administración Trump desde la asunción de su segundo gobierno, los organizadores del festival del Cinco de Mayo en Chicago decidieron cancelar la celebración anual, según ABC. Se trata de la segunda ocasión en que suspenden las festividades en la ciudad.

El año pasado los organizadores se mostraron esperanzados de que el desfile regresara en 2026. No obstante, en aquel entonces afirmaron que estaban preparados para cancelarlo si las políticas migratorias no cambiaban. De hecho, Héctor Escobar, presidente de la Cámara de Comercio de Casa Puebla, sostuvo que existían miembros de la comunidad latina que ni siquiera querían ir a trabajar.

Houston también suspende su desfile del Cinco de Mayo tras temor por presencia del ICE

La Liga de Ciudadanos Latinos Unidos suele llevar a cabo un desfile en conmemoración del Cinco de Mayo en Houston. No obstante, ante la preocupación de que se presenten agentes del ICE, el evento fue suspendido allí también.

Esta será la primera vez desde la pandemia que no se lleva a cabo la celebración en esta ciudad de Texas. La entidad civil afirmó que la seguridad de la comunidad es lo más importante y detallaron a ABC que el año pasado disminuyó la asistencia al desfile.

La Liga de Ciudadanos Latinos Unidos afirma que el desfile honra la herencia y el orgullo latino Houston Public M

Filadelfia cancela su festival del Cinco de Mayo por miedo a redadas migratorias

En Filadelfia, Pensilvania, también se canceló el festival anual como consecuencia de las medidas de control migratorio. Se trata de la celebración mexicana más grande en ese estado, con alrededor de 15.000 personas, según detalló Axios. Allí, los organizadores señalaron que, por precaución, lo mejor era suspender el evento.

St. Louis suspende el festival del Cinco de Mayo por costos y tensión migratoria

En St. Louis, Missouri, tampoco se llevará a cabo el tradicional festival, que usualmente recorre Cherokee Street con 30.000 personas. No obstante, de acuerdo con Fox, en este caso los organizadores señalaron que la razón de la decisión fue por un importante aumento de costos.

El desfile en St. Louis en Cherokee Street solía reunir a miles de personas cincodemayostl.com

Cuánto dinero pierden los negocios tras las cancelaciones del Cinco de Mayo en EE.UU.

Por otra parte, varios empresarios de las ciudades donde se suspendieron los eventos se mostraron preocupados. Irma Galvan, propietaria del restaurante Irma’s Original, en Houston, dijo que el fin de semana de los desfiles es una fecha que los negocios esperan con ansias por el constante flujo de personas y el aumento de ventas.

Por su parte, los organizadores del evento en Chicago compartieron con Border Report que las actividades relacionadas con el desfile generan entre 6 y 8 millones de dólares para los restaurantes, bares y tiendas localizadas en la zona de Little Village.