Es venezolano y enseñaba música, pero se fue de EE.UU. por temor a ser deportado a El Salvador: “No quiero que mi hija vea eso”

Los días previos al inicio de las vacaciones, el clima en las escuelas suele ser distendido. Sin embargo, eso no fue lo que pasó en la sala de música de la Escuela Primaria Forest Grove, en el norte de Virginia, donde los estudiantes se despidieron de su maestro Jesús Rodríguez, un migrante venezolano que por temor a ser deportado a la megacárcel de El Salvador, decidió irse de Estados Unidos. “No quiero que mi hija vea eso”, aseguró.

La crisis de Venezuela y el TPS: el programa que permitió su llegada legal a EE.UU.

Jesús Rodríguez dedicó casi veinte años a la enseñanza de música en su ciudad natal, Barquisimeto, en Venezuela. Según detalla The Washington Post, tocaba clarinete, guitarra y fue docente en una escuela primaria y en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Sin embargo, la crisis social y económica en su país lo obligó a sumar otros trabajo para mantener a su familia. En 2023, la situación se hizo insostenible y emigró a EE.UU.

Rodríguez decidió dejar EE.UU, por temor a ser enviado a la megacárcel de El Salvador Instagram: @jklarinette

Ingresó a ese país a través de la vía del parole humanitario, un programa implementado durante el gobierno de Joe Biden que permitió que miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieran entrar legalmente a EE.UU.

Rodríguez, de 39 años, su mujer y su hija se instalaron en el condado de Loudoun, una zona de Virginia en crecimiento y con una importante población latina. Primero trabajó como asistente en una escuela secundaria, hasta que obtuvo el puesto de maestro de música en Forest Grove.

Durante poco más de un año, a pesar de que extrañaba su país de origen, su vida fue tranquila. Se ganó el cariño de los alumnos y el respeto de los directivos y maestros de la institución donde trabajaba. También su situación económica cambió con respecto a lo que había vivido en Venezuela. “Ganaba un salario suficiente para cubrir el alquiler, tenía seguro de salud y podía pagar los gastos del auto”, contó.

La escuela donde Rodríguez trabajaba como docente de música, en Virginia web: https://www.lcps.org/o/for/

Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder y su anuncio de que daría de baja el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una ofensiva que podría dejar a unos 350 mil venezolanos en riesgo de deportación, cambió todo.

El fin del parole humanitario, el temor a ser deportado y la decisión de dejar Estados Unidos

Rodríguez presentó una solicitud para el TPS en julio de 2023, que le habría extendido su estadía en EE.UU. hasta 2026. Si bien esa solicitud había sido aprobada por la administración de Biden, Trump canceló en febrero de 2025 ese beneficio para los venezolanos.

Aunque la medida todavía no está firme, ya que fue impugnada en la justicia y todavía no se resolvió, el maestro tuvo miedo por él y por su familia. “Estar en Estados Unidos sin protección legal por cualquier cantidad de tiempo era un riesgo que no estaba dispuesto a asumir,” dijo Rodríguez al medio citado.

Las imágenes de deportados venezolanos enviados a la megacárcel de El Salvador aumentaron su preocupación. “No quiero estar en la cárcel. No quiero mostrarle a mi hija algo terrible como eso”, remarcó.

El TPS para venezolanos registrados en 2023 finalizó el 7 de abril de 2025, según determinó el Departamento de Seguridad Nacional, pero la decisión fue impugnada ante la Justicia X (@unitehere)

Rodríguez consultó su situación con un abogado, quien le confirmó que la opción más segura era abandonar Estados Unidos. Así, el docente y su familia decidieron volver a emigrar, esta vez rumbo a España.

El hombre, conocido en su escuela como “Mr. Spanish”, se despidió de sus alumnos un día antes del inicio de las vacaciones de primavera. No les quiso explicar los motivos de su decisión, simplemente les contó que se mudaba.

Así fue que Rodríguez y su familia abandonaron EE.UU. a mediados de abril, poco antes de que expirara su TPS. “Creo en Estados Unidos, pero no estoy dispuesto a correr ese riesgo”, señaló antes de dejar ese país.