Fue obligado a abandonar EE.UU., recuperó su estatus legal, pero teme volver ante una posible persecución: “Cambio de rumbo”

Un estudiante de la Universidad de Illinois de Chicago (UIC) fue obligado a regresar de manera abrupta a India, su país natal. Tras recuperar su estatus migratorio legal, teme regresar a Estados Unidos.

Le cancelaron su visa de estudiante en EE.UU.

El joven indio, llamado Lev por los medios locales para proteger su identidad, tiene 28 años y recientemente completó su maestría en la Universidad de Illinois de Chicago. Fue uno de los más de 1200 estudiantes migrantes a los que la Administración Trump les canceló su visa o residencias estudiantiles o académicas desde mediados de marzo.

El joven de 28 años fue uno de los más de 1200 estudiantes a los que les cancelaron su visa Ice.gov

A comienzos de abril, el Departamento de Estado (DHS, por sus siglas en inglés) le advirtió que podía ser detenido por las autoridades migratorias y enviado a un país distinto de la India, por lo que decidió irse de Estados Unidos el 13 de abril y regresar a la casa de sus padres en India.

“Lo que me dificulta decidir regresar a Estados Unidos es que algo así pueda volver a ocurrir”, explicó el estudiante en declaraciones a WBEZ, donde remarcó:“Quiero asegurarme de que mi futuro será seguro, poder estudiar, trabajar y luego avanzar hacia mi siguiente objetivo en la vida, en lugar de vivir estas situaciones abruptas que me obligan a cambiar de rumbo por completo”.

Marcha atrás: la decisión que benefició a los estudiantes extranjeros en EE.UU.

Tras una catarata de demandas judiciales y múltiples órdenes de restricción emitidas por jueces de todo el país, Estados Unidos revirtió el lunes pasado la polémica medida contra los estudiantes extranjeros y suspendió las cancelaciones de registros en el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis, por sus siglas en inglés), un control federal que utilizan las universidades y el gobierno para monitorear a los estudiantes extranjeros.

La administración Trump dio un volantazo tras múltiples demandas y órdenes judiciales (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) Ross D. Franklin - AP

Ahora, Lev tiene la posibilidad de regresar al suelo norteamericano, pero mantiene cierto recelo a la medida estadounidense. “Al principio, tenía algunas esperanzas, pero luego hablé con un abogado y otro funcionario de servicios legales estudiantiles de la UIC, y ambos me dijeron que, incluso si me restituyen el estatus, el hecho de que me lo cancelaron obviamente surgirá cuando intente volver a solicitar el reingreso al país”, analizó.

De todas formas, su deseo de volver al país norteamericano permanece intacto. El joven expresó que extraña a sus amigos y su rutina, pero que regresará cuando haya pasado la situación de incertidumbre para los extranjeros. “Creo que un país es su gente, no su gobierno”, remarcó para el medio citado.

“Mis amigos siguen siendo mis amigos. Todos los que conozco en Estados Unidos siguen apoyándome y comprendiendo (mi situación). Creo que en todos los países llega un momento en que hay algún tipo de caos, y simplemente debemos asegurarnos de que en el futuro salgamos adelante”, manifestó el estudiante.

Si bien el joven migrante quiere regresar a EE.UU. esperará a que la situación migratoria sea más estable Página oficial UIC

Según explicó a WBEZ, el joven planea enviar una solicitud para participar en un doctorado en finanzas en Alemania. Se ha preparado para los exámenes conocidos como GRE y aprende alemán. Tras terminar sus estudios, espera trabajar en un banco hasta que pueda solicitar plazas como profesor universitario en Estados Unidos y recién así regresar a ese país.