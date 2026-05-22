Tarifa anual de asilo desde el 29 de mayo de 2026: qué consecuencias tiene no pagarla al Uscis

A finales de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla que afectará las solicitudes de asilo. Con el objetivo de cumplir las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, las personas que no paguen la tarifa anual verán rechazadas sus peticiones desde finales de mayo. Además, en casos de solicitantes sin estatus legal vigente, esto puede derivar en la deportación y la pérdida de la autorización de empleo.

Qué pasa si no se paga la tarifa anual de asilo ante el Uscis

En el anuncio compartido el 28 de abril, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios informó las nuevas disposiciones sobre la Tarifa Anual de Asilo (AAF). Esta debe pagarse cada año mientras una petición para obtener el beneficio federal permanece pendiente.

Desde el 29 de mayo, el Uscis rechazará los formularios de los migrantes que no hayan pagado la tarifa anual de asilo Pexels

Según el comunicado, las consecuencias por no abonar el monto indicado varían según la situación del peticionario. Si un extranjero no paga la AAF en los 30 días posteriores a la notificación, el Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente. Además, si el solicitante no tiene un estatus legal en el país norteamericano, iniciará procedimientos de remoción en su contra.

Los funcionarios aclararon también que si rechaza una petición de asilo de un extranjero, se aplican las consecuencias adicionales siguientes:

El Uscis rechazará cualquier Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, pendiente basado en la petición.

Los extranjeros que recibieron autorización de empleo por un trámite en curso perderán el beneficio automáticamente.

La regla final provisional entra en vigor el 29 de mayo de 2026, por lo que, desde esa fecha el Uscis podrá aplicar el rechazo tras la notificación y el plazo de pago.

Cuánto cuesta la tarifa anual de asilo del Uscis en 2026

De acuerdo con la agencia, la AAF solamente se aplica al solicitante principal con un Formulario I-589 pendiente y es adicional a cualquier otra tarifa que pueda deberse. Si la persona recibió una notificación, debe pagarla dentro del plazo de 30 días establecido por las autoridades.

Si bien el monto inicial de la tarifa anual fue fijado en US$100 durante el año pasado, la legislación contempla ajustes periódicos según la inflación, por lo que el valor fue actualizado a US$102 para el año fiscal 2026, detalla el Uscis.

Los migrantes deben pagar el monto de US$102 por la tarifa anual de asilo para evitar perder sus beneficios Imagen ilustrada con IA

La normativa establece que estas tarifas no pueden ser eximidas ni reducidas. La única excepción vigente surge de una orden judicial que beneficia a ciertos integrantes de familias separadas en la frontera.

Cómo pagar online la tarifa anual de asilo del Uscis

A partir de los cambios establecidos, el pago debe realizarse exclusivamente de forma electrónica mediante el sistema habilitado. Para esta tarifa, no se aceptan otros medios.

Para avanzar con el proceso de pago, los migrantes deben seguir los pasos detallados a continuación:

Ingresar al sitio web de la agencia con la cuenta.

Completar la información del caso (Número A o Número de recibo del I-589).

Verificar si ya corresponde pagar.

Efectuar el pago electrónicamente: el Uscis en general acepta tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta bancaria de EE.UU.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Después de abonar el monto de US$102, es importante que el solicitante del beneficio migratorio conserve el recibo. Muchos abogados especializados en inmigración recomiendan guardar copia digital y física.

Junto con estas normativas, que estarán vigentes desde el 29 de mayo, el Uscis anunció otro cambio fundamental en relación con los pagos. A partir de la nueva regulación, el monto abonado por la presentación del Formulario I-589 no será devuelto si el trámite es rechazado por errores o información incompleta. A su vez, se introdujo una tarifa mínima de US$24 para el Formulario I-102, utilizado para solicitar documentos de entrada y salida.