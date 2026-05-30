Elecciones en California 2026: todos los candidatos republicanos que compiten en las primarias del 2 de junio

Con Gavin Newsom impedido de buscar otro mandato por los límites constitucionales, la elección del próximo gobernador de California quedó abierta y reúne a decenas de aspirantes de distintos espacios políticos. Dentro del Partido Republicano, varios buscan posicionarse en una primaria que podría redefinir el equilibrio electoral.

Chad Bianco y Steve Hilton lideran encuestas entre los republicanos

Según CalMatters, entre los aspirantes republicanos, dos nombres aparecen entre los mejor posicionados en encuestas y recaudación: Chad Bianco y Steve Hilton.

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Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside, construyó su campaña alrededor de la seguridad pública, la reducción de regulaciones estatales y un discurso crítico hacia varias políticas impulsadas por los demócratas en California.

Tiene una trayectoria de tres décadas dentro de la oficina del sheriff de Riverside y fue elegido para ese cargo en 2018 con el respaldo del sindicato que representa a los agentes.

En materia política, propone suspender numerosas regulaciones estatales, especialmente las vinculadas con cuestiones ambientales. Además, sostiene que derogaría la ley santuario de California si llegara a la gobernación.

Entre sus respaldos más destacados aparecen:

Peace Officers Research Association of California

California Republican Assembly

California Rifle and Pistol Association

De acuerdo con los datos financieros publicados por CalMatters, la campaña de Bianco acumuló alrededor de US$5,64 millones en contribuciones, lo que lo ubica entre los candidatos republicanos con mayor capacidad de recaudación.

Hilton suma el respaldo de Trump en la carrera por la gobernación de California

Otro de los principales nombres republicanos es Steve Hilton, exasesor del ex primer ministro británico David Cameron y exconductor de Fox News.

Hilton posee ciudadanía británica y estadounidense. Entre 2010 y 2012 trabajó como asesor principal del gobierno conservador británico antes de mudarse a California, donde cofundó una plataforma de financiamiento político en Silicon Valley.

Entre 2017 y 2023 condujo un programa semanal en Fox News y luego se incorporó a la carrera por la gobernación.

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Su plataforma electoral, citada por CalMatters, se concentra en reducir el costo de vida en el estado. Para ello propone suspender regulaciones ambientales con el objetivo de bajar el precio de los combustibles, reducir impuestos para sectores de clase media y contribuyentes con mayores ingresos, además de habilitar más espacios para el desarrollo de viviendas suburbanas unifamiliares.

Uno de los hechos políticos más relevantes de su campaña fue el respaldo público del presidente Donald Trump, quien lo apoyó oficialmente el 6 de abril de 2026.

En términos económicos, CalMatters informó que el candidato republicano reunió aproximadamente US$11 millones en aportes, una cifra que lo posiciona como uno de los postulantes con mayores recursos financieros de toda la elección.

Los 12 republicanos que competirán por la gobernación de California en 2026

Además de Bianco y Hilton, otros postulantes republicanos forman parte de la primaria para gobernador en California. Según el listado oficial publicado por Ballotpedia, los candidatos republicanos en competencia son:

James Athans Jr.

Chad Bianco

Patricia De Luca Basualdo

Randeep Dhillon

Rafael Hernandez

Steve Hilton

Alicia Lapp

Leo Naranjo IV

Tim Nelson

Gretha Solórzano

Leo Zacky

David Zickefoose

También hubo varios republicanos que abandonaron la contienda o fueron descalificados antes de la primaria. Entre ellos:

Kyle Langford ;

; Ebony Taylor ;

; Sharifah Hardie ;

; Brandon Jones ;

; Jon Slavet.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Cómo funciona el sistema top-two primary en California para las elecciones de 2026

Según detalla Ballotpedia, la elección primaria para gobernador en California se realizará el 2 de junio de 2026, mientras que la elección general está prevista para el 3 de noviembre. El plazo para presentar candidaturas cerró el 6 de marzo.

El sistema de “top-two primary” utilizado por el estado establece que todos los candidatos compiten en una única boleta, independientemente del partido al que pertenezcan.

Los dos aspirantes con mayor cantidad de votos avanzarán a la elección general. Esto abre la posibilidad de que ambos sean del mismo partido. En total, la boleta incluye: