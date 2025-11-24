Guía oficial de la CBP para entender cómo autodeportarse y aplicar a un incentivo de hasta US$1000 en EE.UU.
El gobierno de Donald Trump lanzó la iniciativa para que migrantes programen su salida de ese país
- 3 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contempla la iniciativa de autodeportación de Estados Unidos, destinada a los migrantes cuyos estatus estén vencidos o su fecha de validez expire próximamente. El gobierno de Donald Trump incluyó un incentivo de 1000 dólares. ¿Cómo se utiliza esta herramienta y quiénes son elegibles?
La advertencia del gobierno de EE.UU. a migrantes para autodeportarse con la aplicación de la CBP
En marzo de 2025, la administración de Trump lanzó la aplicación CBP Home, perteneciente a la agencia federal y destinada a los migrantes que se encuentren de forma irregular en el territorio norteamericano. La herramienta se presenta en tres idiomas: inglés, español y criollo haitiano.
“Si usted está aquí ilegalmente, utilice la aplicación CBP Home para tomar el control de su salida y reciba apoyo financiero para regresar a su país de origen", puntualizó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en un comunicado oficial.
A continuación, advirtió las consecuencias de permanecer en ese país: “Estará sujeto a multas, arresto, deportación, y nunca se le permitirá regresar“.
Esta iniciativa del DHS proporciona la salida “voluntaria” de EE.UU. para los migrantes sin estatus legal con un viaje libre de costo, un bono de US$1000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.
Cómo solicitar la autodeportación con CBP Home y qué información se necesita
Los extranjeros que se inscriban en la aplicación dejarán de ser una prioridad en la agenda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según indicó el DHS.
El proceso de registro en CBP Home es:
- Descargar la aplicación.
- Rellenar el cuestionario disponible.
- Incluir los datos personales: nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una fotografía.
La agencia federal indicó que los incentivos de US$1000 están dirigidos a los migrantes, cuando llegan a su país de origen, que:
- No poseen antecedentes penales y tuvieron un encuentro con la CBP en un puerto de entrada.
- Tienen permisos categóricos y su presencial legal en EE.UU. expiró o vencerá próximamente.
- Finalizó la permanencia de su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Cómo confirmar la salida de Estados Unidos con CBP Home
Para percibir el incentivo que ofrece la administración estadounidense a los migrantes que se autodeporten, se debe confirmar la salida del territorio norteamericano. Este proceso varía en función de la vía que se utilice.
- Aérea y marítima: la CBP confirma la fecha de salida en la aplicación y se puede solicitar un registro digital, pero no se requiere.
- Terrestre: se tiene que seleccionar la opción de “Departing Traveler” y “Verify Departure” en la app móvil, desde un punto al menos cinco kilómetros lejos de la frontera estadounidense, con evidencias de ubicación y una fotografía adjuntadas. Además, se debe aportar cierta información relativa al viaje y al pasajero, como el nombre, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte o el registro de extranjero.
