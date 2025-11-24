Guía oficial de la CBP para entender cómo autodeportarse y aplicar a un incentivo de hasta US$1000 en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contempla la iniciativa de autodeportación de Estados Unidos, destinada a los migrantes cuyos estatus estén vencidos o su fecha de validez expire próximamente. El gobierno de Donald Trump incluyó un incentivo de 1000 dólares. ¿Cómo se utiliza esta herramienta y quiénes son elegibles?

La advertencia del gobierno de EE.UU. a migrantes para autodeportarse con la aplicación de la CBP

En marzo de 2025, la administración de Trump lanzó la aplicación CBP Home, perteneciente a la agencia federal y destinada a los migrantes que se encuentren de forma irregular en el territorio norteamericano. La herramienta se presenta en tres idiomas: inglés, español y criollo haitiano.

La CBP revisa los documentos presentados en las solicitudes para la aplicación móvil Foto CBP

“Si usted está aquí ilegalmente, utilice la aplicación CBP Home para tomar el control de su salida y reciba apoyo financiero para regresar a su país de origen", puntualizó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en un comunicado oficial.

A continuación, advirtió las consecuencias de permanecer en ese país: “Estará sujeto a multas, arresto, deportación, y nunca se le permitirá regresar“.

Esta iniciativa del DHS proporciona la salida “voluntaria” de EE.UU. para los migrantes sin estatus legal con un viaje libre de costo, un bono de US$1000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.

La aplicación móvil CBP Home permite la salida de familias migrantes de EE.UU. DHS

Cómo solicitar la autodeportación con CBP Home y qué información se necesita

Los extranjeros que se inscriban en la aplicación dejarán de ser una prioridad en la agenda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según indicó el DHS.

El proceso de registro en CBP Home es:

Descargar la aplicación.

Rellenar el cuestionario disponible.

Incluir los datos personales: nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una fotografía.

Los migrantes sin antecedentes penales que utilicen la herramienta CBP Home podrán abandonar EE.UU. sin detención Freepik

La agencia federal indicó que los incentivos de US$1000 están dirigidos a los migrantes, cuando llegan a su país de origen, que:

No poseen antecedentes penales y tuvieron un encuentro con la CBP en un puerto de entrada.

Tienen permisos categóricos y su presencial legal en EE.UU. expiró o vencerá próximamente.

Finalizó la permanencia de su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Cómo confirmar la salida de Estados Unidos con CBP Home

Para percibir el incentivo que ofrece la administración estadounidense a los migrantes que se autodeporten, se debe confirmar la salida del territorio norteamericano. Este proceso varía en función de la vía que se utilice.