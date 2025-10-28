Guía para entender las actualizaciones de la ciudadanía por nacimiento en octubre 2025, según un abogado en Estados Unidos

A fines de enero, la administración Trump anunció por primera vez la suspensión de la ciudadanía a ciertas personas nacidas en Estados Unidos. La enmienda ha sido rechazada por varios tribunales y organizaciones públicas, lo que derivó en consultas sobre su viabilidad.

Cuáles han sido las últimas novedades de la ciudadanía por nacimiento

De acuerdo con el abogado Rafael Peñalber en diálogo con Univision, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, y otros fiscales buscan interponer un recurso contra la ciudadanía por el derecho de nacimiento ante la Corte Suprema.

El Fiscal General de Tennessee sostiene que los tribunales inferiores han malinterpretado la 14 Enmienda Archivo

Los representantes argumentan que los tribunales han “malinterpretado” la cláusula al exigir que toda persona nacida en territorio estadounidense debe obtener la nacionalidad, pese al estatus migratorio de sus padres.

“La idea de que la ciudadanía está garantizada para todos los nacidos en Estados Unidos no concuerda con el lenguaje sencillo de la Decimocuarta Enmienda ni con la forma en que muchos funcionarios gubernamentales y analistas legales entendieron la ley cuando se adoptó después de la Guerra Civil”, sostuvo Skrmetti en un comunicado. “Si nos fijamos en la ley de entonces, la ciudadanía se otorgaba a los hijos cuyos padres residían legalmente en el país”.

El escrito patrocinado por el fiscal General de Tennessee es apoyado por otros 23 estados Eric Gay - AP

Peñalber sostiene que el escrito tiene un gran peso por la cantidad de fiscales involucrados y por formar parte del Partido Republicano. “Es poderoso [el pedido de los fiscales] por el hecho de que se unen a esta de a esta petición 24 estados ¿Qué quiere decir esto? No solamente en el aspecto legal, esto le da peso a la petición, sino que en el aspecto político", sostuvo el letrado.

¿Qué pasaría si la Corte Suprema acepta el pedido de los fiscales?

El abogado Peñalber sostuvo que en caso de que la Corte Suprema apruebe el escrito de los fiscales, generaría confusión entre los niños de padres latinoamericanos.

El abogado sostiene que los niños tendrían mucha confusión respecto a su nacionalidad Freepik - Freepik

“Le crearía a los niños una gran confusión. El hecho de que una persona no se sepa si es ciudadano o no ciudadano, es una situación difícil. Sería un nuevo peso para nuestros hijos“, explicó.

¿Se puede cambiar las condiciones por la ciudadanía de nacimiento?

El letrado subraya una diferencia en cómo la Constitución estipula un posible cambio de la ciudadanía por nacimiento en relación con lo propuesto por la administración Trump.

La vía Constitucional estipula que una modificación de este tipo se debe realizar “a través del proceso de enmienda” que requiere el apoyo de “dos terceras partes del Congreso y 75% de los estados”. En tanto, el camino propuesto por la administración Trump es por medio de un “decreto presidencial”.