Kristi Noem ejecuta la mayor redada del ICE hasta la fecha: 2000 agentes en las calles de Minnesota

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó este martes en Minnesota lo que definió como la operación más grande de la historia. Con la presencia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, 2000 agentes se desplegaron en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul y realizaron cientos de arrestos. El operativo se produce en medio de la polémica con el gobernador Tim Walz, investigado por fraude.

El DHS desplegó 2000 agentes en Minnesota: la mayor operación del ICE en su historia

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que comunicó que miles de agentes se desplegarían desde el martes en el área conocida como Twin Cities.

El video del DHS sobre el despliegue de agentes en Minnesota

Según informó AP, residentes informaron durante las primeras horas del martes sobre un aumento marcado en los avistamientos de agentes del ICE. Al igual que el modus operandi en otras ciudades, se ubicaron tanto cerca de apartamentos y tiendas como en controles de tráfico.

“La mayor operación del DHS hasta la fecha se lleva a cabo ahora mismo en Minnesota. El presidente Trump y la secretaria Noem han reunido al personal del DHS para mantener seguros a los estadounidenses y erradicar el fraude. No nos iremos hasta que se solucione el problema", enfatizó el DHS en una publicación de X.

Las acusaciones por un fraude en Minnesota golpearon al gobernador, Tim Walz

La ofensiva federal se da en el medio de la polémica que envuelve al gobernador Walz por investigaciones de fraude en programas federales. En específico, la administración Donald Trump apunta contra la inmigración somalí en Minnesota.

Cuántos detenidos hubo durante el operativo del ICE en Minnesota

A pesar de que todavía no se compartieron números oficiales de los arrestos, Noem ya dio una estimación. Durante la noche del martes, tras la primera jornada de redadas, brindó cifras de los detenidos.

“El DHS aumentó el número de agentes del orden en Minneapolis y ya arrestó a más de 1500 delincuentes y malhechores: asesinos, violadores, pedófilos y pandilleros. Seguiremos cumpliendo la promesa de Trump de hacer que EE.UU. vuelva a ser seguro”, comunicó la funcionaria.

El mensaje de Kristi Noem tras la primera jornada del operativo del ICE en Minnesota Captura

Por su parte, el DHS realizó una publicación posterior en la que mencionó los arrestos de “cientos y cientos de delincuentes peligrosos en las calles de Minnesota”. Además, la entidad se refirió a la presunta defraudación al Estado nacional, ya que destacó también la detención de “personas que forman parte de este esquema de fraude”.

Las acusaciones de fraude en Minnesota que golpearon al gobernador Tim Walz

El estado enfrenta investigaciones y acusaciones de fiscales federales, quienes aseguran que existe un esquema de fraude que podría alcanzar los 9000 millones de dólares. La modalidad sería con el cobro de fondos de programas federales para los que no se brindó el servicio correspondiente.

Según recopiló CBS News, el escándalo público se destapó a partir del video del youtuber Nick Shirley, que mostró un supuesto esquema de estafa en guarderías del estado. Sin embargo, las autoridades federales aseguran que ya investigaban este procedimiento Minnesota desde antes.

Walz reconoció que un esquema de desvío de fondos puede alcanzar los US$1000 millones, pero negó la cifra de US$9000 millones que introdujeron las acusaciones federales.