La administración Trump dice que el ICE estará en el show de Bad Bunny en el Super Bowl de California: “No hay refugio”

Bad Bunny se consolidó como el artista del año tras el lanzamiento de su sexto álbum “Debí Tirar Más Fotos” (DtMF). Tras acumular más de siete mil millones de reproducciones en Spotify y vender más de 30 funciones en Puerto Rico, el cantante fue elegido como el headliner para el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en California. Pese a ser uno de los logros más importantes en su carrera, la administración Trump advirtió la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en el estadio.

Qué dijo la administración Trump sobre la presencia del ICE en el Super Bowl

La posible presencia de los agentes de inmigración fue informada por Corey Lewandowski, el exjefe de campaña de Donald Trump, en el canal de YouTube del columnista Benny Johnson, The Benny Show.

Cuando Johnson le preguntó a Lewandowski si el ICE implementaría medidas de seguridad en el Super Bowl, el exjefe de campaña aseguró que no existía “ningún lugar” donde los inmigrantes en situación irregular pudieran refugiarse, ni siquiera en el evento deportivo. Por ello, advirtió sobre la posibilidad de redadas.

Corey sostuvo que la agencia estaría en los conciertos de Bad Bunny donde estén migrantes indocumentados Alejandro Granadillo - AP

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a cómo era antes", sostuvo Lewandowski.

El excomentarista de Fox News y CNN remarcó que la aplicación de las leyes de inmigración “será en todas partes donde Bad Bunny toque” si hay presencia de extranjeros indocumentados presentes.

La disputa entre Bad Bunny y el ICE

El intérprete de PERFuMITO NUEVO expresó en más de una oportunidad su rechazo al endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. A principios de mayo, anunció su gira mundial por Europa, Asia y Latinoamérica, sin incluir al país norteamericano, y en junio publicó un video en Instagram donde manifestó su indignación hacia los agentes federales en Puerto Rico por no “dejar en paz a esta gente que trabaja aquí”.

Cuando fue consultado sobre la ausencia de EE.UU. en su gira, reveló que sentía temor ante la presencia de los agentes del ICE en las afueras del concierto. “Los estadounidenses pueden venir a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de EE.UU. también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”, sostuvo Benito. “Pero existía el problema de que la agencia podría estar afuera (de la sala de conciertos). Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.

Previo a estas declaraciones, el cantante publicó el videoclip de NUEVAYol, donde en un fragmento de la canción se escucha una voz fake similar a la Donald Trump que se disculpa con la comunidad latina en EE.UU. “Cometí un error. Me quiero disculpar con los inmigrantes en Estados Unidos (...) Quiero decir que este país no es nada sin los inmigrantes”, expresa la voz recreada de Trump con Inteligencia Artificial.