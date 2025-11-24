La advertencia de abogados de inmigración en San Diego: “Muchos van por la green card y terminan detenidos”

Abogados de inmigración reportaron la detención de sus clientes por parte de los agentes federales en las oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en San Diego, California. En la mayoría de los casos, los individuos son enviados al centro de detención de Otay Mesa.

En San Diego, tramitar la green card puede derivar en arrestos

Saman Nasseri, abogado especializado en inmigración, reveló que en la semana del 20 de noviembre, cinco de sus clientes fueron detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las entrevistas para obtener la residencia permanente, más conocido como la green card.

El abogado Saman Nasseri reveló que solo cinco de sus clientes fueron detenidos en una semana por los agentes del ICE

Todos los casos de Saman involucran a personas casadas con ciudadanos estadounidenses que siguen los canales administrativos y no cuentan con antecedentes penales.

“Ninguno de mis clientes tiene antecedentes penales ni de arresto. En estos casos, ingresaron de forma legal y se quedaron más tiempo del permitido por su visa", dijo el letrado en diálogo con CBS8.

Habib Hasbini, otro abogado local, confirmó que sus clientes también han sido detenidos en las oficinas del Uscis y que ha recibido muchas llamadas de personas trasladadas en el Centro de Detención Otay Mesa.

Gran parte de las personas detenidas por el ICE son trasladadas al centro de detención Otay Mesa

“Tengo relación con muchos abogados que trabajan muchos otros condados. Ellos me dicen que nunca le ha sucedido esto con sus clientes. Solo sucede en San Diego”, señaló Hasbini.

La respuesta del ICE a las detenciones en San Diego

Un portavoz del ICE le informó a CBS8 que la agencia está “comprometida” con hacer cumplir las leyes de inmigración a través de “operaciones específicas que priorizan la seguridad nacional”.



Por tanto, los migrantes con estatus irregular que se encuentren en sitios federales como las oficinas del Uscis puede enfrentar “arresto, detención y deportación” de acuerdo con las políticas migratorias en el país norteamericano.

“Las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, incluidas aquellas que no tienen estatus migratorio en sitios federales, pueden enfrentar detención y deportación”, dijo el portavoz de la agencia.

Proceso posterior a la detención y consejos de los letrados

De acuerdo con Nasseri, después de la detención, los individuos son enviados al centro de la ciudad para su procesamiento y luego al centro de detención de Otay Mesa en caso de contar con disponibilidad.

los individuos son enviados al centro de la ciudad para su procesamiento y luego al centro de detención de Otay Mesa, en caso de tener disponibilidad

Desde allí, se les proporciona documentación para una fecha de corte, lo que permite a los abogados solicitar una audiencia de fianza ante un juez.

Ante una posible detención, el abogado de inmigración recomienda asistir a las entrevistas por la green card y anticipar arreglos laborales o familiares en caso de ser arrestados. Esto se debe a que el no asistir a la cita conlleva que el caso quede denegado por abandono.

Miembros del Congreso de San Diego cuestionan arrestos del ICE en sitios federales

A fines de octubre, los representantes Sara Jacobs, Juan Vargas y Mike Levin le escribieron una carta a Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) para expresar su “profunda preocupación” por los arrestos de ICE durante las entrevistas para obtener la green card.

En el escrito, reiteraron la necesidad de realizar una visita de supervisión en las instalaciones del Edward J. Schwartz Federal Building en San Diego debido a que han escuchado “informes alarmantes” de un incremento de personas detenidas durante los “check-ins” de inmigración en condiciones precarias, sin acceso a asistencia legal o atención médica.