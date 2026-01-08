Qué se sabe del ICE y la redada que mató a tiros a una mujer en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer el miércoles en Minneapolis.

El agente disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, según explicó la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El hecho ocurrió en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue durante una jornada de fiscalización federal. La vocera indicó que el oficial efectuó disparos defensivos contra el vehículo de la víctima.

Tras la descarga de fuego, los testigos observaron un automóvil color granate con un impacto de bala en el parabrisas y restos de un choque previo en la escena.

La camioneta de la mujer asesinada DAVID GUTTENFELDER - NYTNS

La víctima fue más tarde identificada por su madre como Renee Nicole Good, una norteamericana de 37 años. En un comunicado, la ciudad de Minneapolis informó que la mujer fue rescatada de su auto por bomberos y trasladada a un centro médico, donde finalmente murió.

El hecho

Decenas de manifestantes se congregaron cerca del lugar del tiroteo gritando consignas contra el ICE. Las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump para detener y expulsar migrantes despertaron fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El Gobierno calificó estas manifestaciones como “una consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización” de los agentes del ICE y calificó al alcalde de Minneapolis de “cabrón” por “causar caos y desconfianza” tras sus comentarios.

Rebelion en Minneapolis tras redada de ICE

Agentes del ICE rociaron con gas pimienta y empujaron a un grupo de manifestantes, según imágenes difundidas por la cadena local.

Agentes del ICE rociaron a los manifestantes con gas pimienta STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La reacción de Donald Trump

Donald Trump, quien ordenó estas redadas contra los migrantes en todo el país, acusó a la mujer de atropellar al agente.

“La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente del ICE, que al parecer le disparó en defensa propia”, escribió Trump en Truth Social.

Qué dijeron las autoridades

Jacob Frey, el alcalde de Mineápolis, calificó la postura del Gobierno como “una mierda” y pidió a los agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que abandonaran la ciudad tras dos días de redadas.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, que dirige el ICE, señaló en X: “Intentar atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo interno”.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo”, añadió.

Agentes del ICE en Minneapolis STEPHEN MATUREN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Oficina de Detención Criminal de Minnesota participará en la investigación del tiroteo, junto al FBI, según informaron las autoridades.

El gobernador Tim Walz calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió que su Estado realizará “una investigación completa, justa y rápida”.