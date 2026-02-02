Un esperado guiño: Gavin Newsom muestra su apoyo a Bad Bunny a días del Super Bowl en California

Luego de su mensaje en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las políticas antiinmigrantes, el artista Bad Bunny recibió el apoyo de Gavin Newsom, gobernador de California. A través de sus redes sociales, el político respaldó la participación del cantante en el Super Bowl y sostuvo que el estado “no podría estar más orgulloso”.

Gavin Newsom respalda a Bad Bunny antes del Super Bowl en California

California es uno de los estados con la población migrante más grande en EE.UU. Mientras las políticas federales apuntan a intensificar los arrestos y deportaciones de extranjeros, Bad Bunny, de nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio, se presentará el domingo en el show del medio tiempo del Super Bowl. La participación tendrá un fuerte impacto simbólico debido al contexto político que atraviesa el país norteamericano.

La publicación de respaldo de Gavin Newsom a Bad Bunny X @CAgovernor

De cara al evento, Newsom utilizó su cuenta en la red social X para respaldar al cantante puertorriqueño. "Artista seis veces ganador del Grammy, Bad Bunny subirá al escenario de California —y del mundo— este domingo. California no podría estar más orgullosa“, escribió.

Las declaraciones del gobernador surgen luego de las críticas de Bad Bunny al ICE, que provocaron también la respuesta del presidente Donald Trump. “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposible de ver!”, manifestó el mandatario republicano en su cuenta en Truth Social.

Anteriormente, había criticado al artista puertorriqueño y a la organización de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés). “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”, expresó la semana pasada en declaraciones citadas por New York Post.

Qué dijo Bad Bunny sobre el ICE en EE.UU.

En el marco de su discurso en los premios Grammy, como parte del evento celebrado el domingo pasado, el artista elevó su mensaje en contra de la agencia federal.

“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir ‘ICE Out’”, manifestó.

El músico recibió el galardón en la categoría de álbum de música urbana por su disco titulado “Debí tirar más fotos”. Luego, continuó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Bad Bunny, en los Grammy, se lanzó en contra del ICE White House / Facebook GRAMMYS

En esa línea, sostuvo que es difícil “no odiar” en estos días en Estados Unidos. “Estaba pensando en que a veces nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés. El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único más poderoso es el amor”, sostuvo.

Para concluir, declaró: “Por favor, debemos ser diferentes. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y hay una manera de hacerlo: con amor, y no lo olviden”.

El cantante recibió también el premio al álbum del año. Anteriormente, había ganado cuatro premios Grammy y 12 Latin Grammy.

Durante la misma jornada, la artista Billie Eilish, que llevó un pin con la leyenda “ICE Out”, expresó un tono similar en su discurso.

“Nadie es ilegal en tierras robadas. Es muy difícil saber qué decir en estos momentos. Simplemente, me siento muy esperanzada y siento que solo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces importan”, resaltó.

A días del Super Bowl en California: cuándo se presentará Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX está programado para el domingo 8 de febrero de 2026. El artista se presentará con un repertorio de canciones para sus fanáticos en Estados Unidos y el mundo, que lo seguirá por televisión.

Será una ocasión única, ya que anteriormente había declarado que no se presentaría en el país norteamericano debido a la intensa presencia del ICE.

Bad Bunny se presentará el próximo domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, para el show de medio tiempo del Super Bowl Instagram @levisstadium / Facebook Bad Bunny

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se desarrollará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, a partir de las 18.30 (hora del Este).