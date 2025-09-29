La pesadilla que viven familiares de inmigrantes salvadoreños deportados a la cárcel de Bukele

Familiares de tres salvadoreños denunciaron su “desaparición forzada” luego de ser deportados de EE.UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Se presume que se encontraban en el vuelo donde transportaron a más de 250 venezolanos acusados de formar parte de la pandilla “El Tren de Aragua”.

Los casos de los tres salvadoreños deportados de EE.UU.

El estatus de los salvadoreños se presentó en un informe de El País. Allí, se habló del caso de José Osmín Santos, Brandon Sigaran y William Martínez, quienes fueron deportados entre marzo y abril de este año.

Con respecto a Santos, fue detenido a fines de marzo a escasos metros de la puerta de su casa en Nueva York. El 9 de abril, su hermana recibió una llamada del joven, quien le avisaba que estaba por llegar a El Salvador. La llamada se cortó previo a despedirse y fue la última vez que habló con él.

El último contacto de Santos con su familia fue el 9 de abril, cuando le comunicó a su hermana que estaba por llegar a El Salvador El Pais

“‘Yo creo que me van a mover’, me dijo. ‘Vamos a hablar rápido porque puede ser que no volvamos a hablar, porque no creo que me den otro derecho a llamada. Ya vamos camino a El Salvador. Diles allá, a la Jovelina, que me vayan a esperar alrededor de las 12 del mediodía’”, recordó la hermana de Santos en diálogo con el medio citado sobre su detención.

Sigaran, por su parte, fue detenido en febrero de 2024 y pasó más de un mes para que su familia conociera su paradero. Al ser acusado de cruzar ilegalmente la frontera, fue deportado en el mismo avión donde estaban 250 venezolanos. Por el momento, se conoce que se encuentra en el Cecot tras formar parte de un “canje con el Gobierno de EE.UU.”

Y con respecto al caso de Martínez, fue deportado en diciembre del año pasado a El Salvador mientras llevaba a un amigo en su coche, donde encontraron una bolsa con drogas. Dos días después de su deportación, intentó cruzar la frontera, pero fue nuevamente detenido por las autoridades.

William Martínez fue detenido en diciembre del año pasado tras tener consigo una bolsa con drogas de su amigo (Foto: Archivo) Archivo

El 13 de marzo de este año, le notificó a su familia que iba a ser nuevamente deportado. Poco después comenzó la búsqueda y su madre logró reconocerlo en unas fotos compartidas por el presidente Nayib Bukele del centro de detención. Fue así como la esposa de Kilmar Ábrego García le confirmó que su hijo estaba “bien”, sin brindar muchos detalles.

Cómo ubicar a migrantes deportados y detenidos en el Cecot

De acuerdo con el Centro Nacional de Leyes Migratorias, cerca de 288 personas que viajaron en los últimos cinco vuelos de deportación entre marzo y abril de este año se encontrarían desaparecidas. De estos operativos, la administración Trump no confirmó de manera oficial la cantidad de personas deportadas.

Para conocer si un familiar se encuentra en el Cecot, el organismo recomendó una línea de WhatsApp creada por la organización sin fines de lucro llamada “Juntos y Libres” donde las familias pueden informar si creen que su familiar se encuentra en el centro de detención de El Salvador.