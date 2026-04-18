Es oficial: revelan cuántas deportaciones hubo en 2025 y quiénes tenían antecedentes penales

Estados Unidos deportó a 442.637 personas en el año fiscal de 2025, desde octubre de 2024 a septiembre de 2025. Son las primeras estadísticas oficiales de deportaciones que publica el gobierno de Donald Trump, caracterizado por la opacidad de los datos, que no se actualizaban desde noviembre de 2024. Las nuevas cifras, que aparecen en un informe de justificación presupuestaria para el año fiscal 2027 dirigido al Congreso, confirman que la maquinaria de deportaciones no da los resultados esperados por el presidente republicano, a pesar de que encabezan la agenda de su segundo mandato.

Deportaciones 2025: las estadísticas de la administración Trump

Una de las promesas electorales de Trump que le valieron el apoyo de buena parte de sus votantes fue su intención de llevar a cabo la mayor deportación de la historia, para lo que se fijó el objetivo de deportar a un millón de personas al año.

No obstante, queda reflejado en las estadísticas el impulso que la Administración ha dado a las expulsiones. En 2025 se deportó a unas 171 mil personas más que en el año fiscal anterior. La cifra incluye los últimos tres meses del gobierno de Joe Biden, cuando el demócrata amplió las medidas contra la inmigración irregular en respuesta a las numerosas críticas recibidas por el ingreso masivo de migrantes durante su mandato.

Trump cumplió con su promesa de campaña y eliminó inmediatamente el servicio de CBP One (montaje con imágenes de AFP y archivo)

Los nuevos datos publicados no incluyen las llamadas autodeportaciones, que el gobierno quiere impulsar como un mecanismo alternativo para engordar los números de expulsiones. Para ello ofrece una bonificación de 2600 dólares, que inicialmente era de 1000 dólares, a quienes se vayan voluntariamente. Los expertos alertan de que hay mucha confusión sobre quiénes se pueden beneficiar de ello y se han reportado casos de personas que han salido voluntariamente y no han recibido el dinero.

Aunque no son datos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ido publicando comunicados en los que aseguran que más de dos millones de personas se han autodeportado. En cuanto a las deportaciones, en enero comunicaron que en el primer año de mandato se deportaron más de 670 mil personas.

Detenciones del ICE sin historial delictivo

El informe publicado rebate el discurso tan repetido por la Administración de que se están centrando en deportar a “lo peor de lo peor”. Según sus propios datos, de todas las deportaciones realizadas en el año fiscal 2025, solo 166.939 personas tenían condenas criminales o enfrentaban cargos penales, lo que representa un 38% del total.

El gobierno estadounidense ofrece más de US$2000 por autodeportarse Lindsey Wasson - AP

Las detenciones indiscriminadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y la brutalidad con la que los agentes han hecho las redadas han propiciado que la mayor parte de la población desapruebe la política migratoria de la Administración, como han mostrado las encuestas. En lugar de criminales, en los centros de detención del ICE se hacinan personas sin ningún historial delictivo, con estatus legal de residentes y familias enteras con niños que no han cometido ningún delito.

“El ICE continuará consolidando estos esfuerzos y ha elevado su objetivo anual futuro a 500 mil expulsiones” de delincuentes, dice en el informe.

Maquinaria de detenciones

Según datos independientes publicados por Deportationdata.org, al comparar los seis meses anteriores a la toma de posesión con enero de 2026, las detenciones de personas sin condenas se multiplicaron por más de ocho (8,7 veces); las detenciones de personas con condenas por delitos no violentos se duplicaron, y las detenciones de personas con condenas por delitos violentos aumentaron en más de un tercio (37%).

Las detenciones de personas sin condenas se multiplicaron por más de ocho American Immigration Council - American Immigration Council

El informe del gobierno muestra que la población diaria promedio acumulada de extranjeros indocumentados mantenidos en centros de detención finalizó el año fiscal 2025 en 48.706, lo que representa un aumento del 29% con respecto al año fiscal 2024. Se calcula que en la actualidad hay más de 70.000 personas detenidas en los centros y el objetivo marcado por el gobierno para este año fiscal y el próximo es de 99.000 personas.