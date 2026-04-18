Es estadounidense, pagó US$9000 a falsos abogados migratorios y su esposo dominicano terminó deportado

Una mujer con ciudadanía estadounidense que vive en Baltimore pagó casi 9000 dólares a supuestos abogados que contactó por internet para defender a su esposo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, pese a sus intentos, el hombre no tuvo representación legal y fue deportado el miércoles 15 de abril a República Dominicana.

Cómo operan las estafas de falsos abogados migratorios en EE.UU.

Judith relató que todo comenzó cuando buscó ayuda para asistir a su esposo, que estaba bajo custodia migratoria. Según explicó a Univision, contrató por internet a personas que le hicieron creer que llevaban adelante su defensa, aunque nunca las conoció en persona.

Los pagos realizados de forma escalonada y por transferencia financiaron un servicio que nunca tuvo existencia legal Univision

La mujer sostuvo que los pagos se hicieron de manera escalonada y por transferencias. También afirmó que ese dinero tuvo que pedirlo prestado.

Judith afirmó que la “estafaron” con “casi US$9000” y señaló que aún gestiona ante el banco el posible reintegro. Además, describió el impacto personal de lo ocurrido al sostener que atraviesa la situación con “mucha tristeza”.

Pagos y documentos falsificados en fraudes migratorios en Estados Unidos

A medida que avanzó el contacto con los supuestos abogados, Judith recibió documentos que presentaban como parte del proceso legal.

Con el tiempo, la mujer concluyó que ese material era apócrifo. Explicó que “falsificaron todos los papeles” y añadió que incluso “falsificaron la firma de un juez”. Uno de esos documentos quedó en su poder y forma parte de los elementos que conserva junto con los comprobantes de pago.

El engaño, según contó, se sostuvo mientras ella creía que su esposo recibía asistencia. La situación salió a la luz cuando se concretó la deportación y comprobó que él no había tenido representación legal.

La deportación de Darwin a República Dominicana

Darwin, esposo de Judith, llegó deportado a República Dominicana. Al llegar, describió su estado de ánimo tras la expulsión y el efecto que la estafa tuvo sobre la pareja. En esa línea, adminitió sentirse “triste y vacío”.

Luego se mostró preocupado por su esposa, que está sola en Estados Unidos “trabajando y afrontando los gastos derivados del engaño”. En su testimonio señaló que “no duerme” y atribuyó ese deterioro a las personas que estafaron a Judith mientras él permanecía detenido.

Por su parte, la mujer presentó una denuncia ante la policía del condado de Baltimore. La investigación sigue activa.

Cómo evitar estafas migratorias según expertos y el Uscis en EE.UU.

El abogado migratorio Haim Vasquez, consultado por Univision, explicó que ya vio casos vinculados con “fianzas que no son reales” y con procesos migratorios que prometen beneficios inexistentes.

El especialista recomendó verificar que el abogado esté licenciado antes de contratarlo y advirtió que el fraude aparece tanto de manera presencial como remota. También aconsejó buscar una segunda opinión cuando existan dudas sobre el trámite o sobre la persona que ofrece el servicio.

En esa línea, sostuvo que estos falsos abogados “están jugando con el sentimiento de la persona”.

Los intermediarios enviaron documentos que aparentaban ser parte del expediente migratorio Univision

En relación con este tipo de situaciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que dispone de listados y herramientas oficiales para verificar la validez de estos profesionales y confirmar si están autorizados para ejercer.

El organismo también advierte que notarios, consultores migratorios u otros intermediarios no pueden ofrecer asesoramiento legal si no cuentan con autorización formal.