La reacción de Claudia Sheinbaum al dramático arresto de un migrante mexicano en Washington D.C.

La detención de un inmigrante mexicano en pleno centro de Washington D.C. desató conmoción tanto en Estados Unidos como en México. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y mostró la violencia con la que varios agentes sometieron a David Pérez Teofani, un trabajador originario de Tabasco, quien suplicó que no lo trataran como un criminal. La situación llegó hasta el Palacio Nacional mexicano, donde la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la manera en que se ejecutó la acción.

Sheinbaum condenó la criminalización de migrantes mexicanos en Estados Unidos

El caso resonó en México y llegó hasta la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al ser consultada sobre la detención de David Pérez Teofani y otros mexicanos en Estados Unidos, la mandataria fue tajante: “No estamos de acuerdo con esta violación y este esquema de criminalización. El discurso es que son criminales cuando en realidad no lo son”.

La madre de Pérez Teofani en Tabasco: “Estoy destrozada”

Desde Paraíso, en el estado mexicano de Tabasco, la madre del detenido, Elia Teofani, rompió el silencio en una entrevista con Noticias Telemundo. Con 62 años y visiblemente afectada, aseguró que el arresto de su hijo la dejó sin fuerzas. Dijo que se enteró de lo ocurrido al ver las imágenes difundidas por el noticiero y que no podía creer que lo que veía en la pantalla se tratara de su hijo, al que describió como un hombre trabajador que había emigrado en busca de una mejor vida.

La madre de Teofani comentó que el hombre de 36 años emigró hace 18 en búsqueda de una mejor vida CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Elia explicó que David abandonó México hace 18 años porque el dinero que ganaba no le alcanzaba para sostener a su familia. En Estados Unidos se instaló en Washington D. C., desde donde cada mes enviaba plata para apoyarla con sus gastos.

“Yo quisiera que la presidenta me apoye en este momento, para que mi hijo salga de este problema, porque se fue a trabajar por su lucha”, afirmó con la voz entrecortada. La mujer insistió en que David no viajó a Estados Unidos para delinquir, sino para ganarse la vida con dignidad y ayudar a los suyos.

La detención del migrante David Pérez

El arresto ocurrió el miércoles 20 de agosto en una zona céntrica de la capital estadounidense, a pocos metros del Monumento a Washington y del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano. En el video se observa cómo David, de 36 años, fue interceptado por al menos seis agentes luego de descender de una camioneta azul con una calcomanía de Uber.

Así fue la detención de David Pérez en Washington D.C.

Las imágenes muestran que, apenas unos segundos después de bajarse del vehículo, intentó alejarse, pero dos oficiales lo derribaron con rapidez. Otros cuatro agentes se sumaron al operativo y en cuestión de minutos lo subieron a un auto sin identificación oficial. “¡No soy un criminal, vengo a trabajar, yo solamente quiero estar con mi familia!”, gritó David mientras era reducido en el pavimento.

El propio hombre alcanzó a exclamar antes de ser trasladado: “¡Mi familia tiene papeles, mi familia y mis hijos! ¡Por favor!”. La escena generó indignación entre transeúntes que se encontraban en el área, sorprendidos por la violencia del procedimiento.

El nombre de David Pérez Teofani no era del todo desconocido para las autoridades estadounidenses. De acuerdo con un reporte de la periodista Aimee Choo, de NBC News, el inmigrante había sido arrestado en enero de 2024 en el condado de Fairfax, acusado de agresión sexual contra una menor de 13 años. Sin embargo, el propio Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a ese medio que los cargos se retiraron en agosto del mismo año por falta de pruebas.