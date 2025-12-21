La “reina del sancocho” en Florida: es colombiana y vive su sueño americano tras 25 años de trabajo en EE.UU.

Todos los domingos, las calles de Wynwood tienen aroma a pollo, plátano y papa. Edith Ramos, una migrante colombiana, se encarga de preparar una sopa denominada “sancocho” en un bar de la zona. El éxito es tal que, en ocasiones, las puertas deben cerrarse por la gran cantidad de clientes. “Aquí está la reina del sancocho”, suele afirmar la mujer.

La historia de Edith Ramos, la “reina del sancocho”

Ramos emigró a Miami desde Buenaventura, una ciudad ubicada en la Costa Pacífica colombiana, hace 25 años. Al llegar, se encargó de limpiar casas.

Tiempo después, un bar le consultó si sabía preparar la tradicional sopa latinoamericana. Al decir que sí, elaboró su primer sancocho en el local, y se convirtió en un éxito masivo.

“No quedó nadie en la calle. Se llenó a tal punto que el dueño tuvo que cerrar el local ese día”, señaló la colombiana.

Gracias al éxito de sus sopas, ha podido ayudar a su familia en Colombia. Por tanto, considera que su sueño americano ya está realizado. “Está hecho. Pero recontra hecho”, manifestó.

El secreto detrás de los sancochos de Edith Ramos

Edith utiliza pollo, plátano, papa y yuca como ingredientes esenciales para su sancocho. Los lleva a una olla con cocción a temperatura media y añade cilantro para el toque final. Este último producto es solicitado por la mayoría de sus clientes estadounidenses.

Los ingredientes principales en los sancochos de Edith son el pollo, plátano, la papa y yuca Captura de pantalla/Univision

“Usted viera a los estadounidenses pidiendo su cilantro. Me dicen: ‘Échame más, vamos a echarle esto a la olla’”, relató la colombiana.

La historia del sancocho, uno de los platos típicos de Colombia

De acuerdo con un informe del ABC, el sancocho está directamente relacionado con el ajiaco taíno, la olla podrida española y el cocido, originarios de España.

Sin embargo, antes de la llegada de los españoles a Colombia, las comunidades indígenas ya tenían sus propias formas de cocinar alimentos con una especie de olla grande con agua.

El sancocho es considerado uno de los platillos más representativos de la gastronomía colombiana LA NACION

Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, se introdujeron nuevos ingredientes, como carne de ternera y cerdo, cebolla, ajo y cilantro. Estos elementos se incorporaron a las prácticas culinarias locales, según consignó Paulina Cocina.

En la actualidad, todos los países latinoamericanos utilizan para su elaboración un estofado cocido muy caldoso con carne, yuca, malanga, ñame o patata, y plátano.

Con respecto a Colombia, es considerado uno de los platos que mejor representa a la gastronomía del país. En 2006 fue nominado como símbolo cultural colombiano por Caracol TV, la revista Semana y el Ministerio de Cultura.

Este platillo se prepara de diferentes maneras por región. En Antioquía, es común el sancocho paisa, para el cual se incorpora carne de cerdo y de res; o bien el sancocho trifásico, que combina las carnes de cerdo, pollo y res.

En las regiones cerca de las costas del caribe, se consumo sancocho de pescado Facebook: El Sancocho de Nando

Lugares como Cauca, Nariño y el Valle de Cauca cocinan sancochos de gallina y en las regiones de la costa del Caribe, predomina el sancocho de pescado.