Sueño americano cumplido: es venezolana, llegó a EE.UU. y se convirtió en piloto tras años de sacrificio
Daniela Weintraub Kaselow vuela en la actualidad un Boeing 737-800 y un 737-900, que son aeronaves de gran fuselaje
El “sueño americano” representa el éxito de diferentes formas. Para algunos es la compra de una casa y para otros es vivir de su profesión anhelada. Este es el caso de Daniela Weintraub Kaselow, una venezolana que trabaja como piloto para la aerolínea Delta Airlines.
La historia de la piloto venezolana
Kaselow inició su carrera de Ciencias Aeronáuticas hace más de 11 años en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. La terminó en tres años (un año menos de lo que estipula el programa) tras adelantar sus clases y practicar vuelo durante los veranos, según consignó El Universo.
En 2017, se graduó de la universidad, aunque aún le faltaba obtener el certificado de instructora automotor y la licencia de piloto de aerolínea. Cuatro años más tarde, trabajó como instructora de vuelo para poder postularse en las aerolíneas y luego pilotó su primera aeronave de una aerolínea comercial.
“Debía trabajar como instructora de vuelo para sacar mis horas y poder presentarme a las aerolíneas. Lo hice y obtuve. Yo tenía pensado ir a las compañías en el 2020 y vino, como sabemos, la pandemia de Covid-19. Esperé un año y fue en el 2021 fui a mi primera aerolínea”, señaló la piloto.
Los obstáculos que enfrentó durante su aprendizaje
Daniela pasó por diferentes dificultades durante su carrera. En una entrevista con el periodista Sergio Novelli, reveló que emigró a Estados Unidos sin dominar el inglés.
Durante su primer año en la universidad de aviación, asistió al instituto de inglés que esta ofrecía. No obstante, al rodearse de personas hispanohablantes, su aprendizaje del idioma se vio atrasado.
“Cuando aprendes un idioma, yo creo que lo mejor es obligarte a usarlo para comunicarte. Yo cometí el error de que me la pasaba mucho con latinos, y eso retrasó el aprendizaje un poco”, dijo la venezolana.
El idioma fue una de las cosas más difíciles para ella, al punto de que sintió pánico al tener que comunicarse en inglés con la torre de control durante sus primeros vuelos sola.
Consejos y requisitos para ser piloto en EE.UU.
Kaselow ofreció cuatro consejos para las personas que quieren convertirse en pilotos:
- Educación: Sugiere estudiar una carrera universitaria (como Ciencias Aeronáuticas) y tener un Plan B de contingencia.
- Investigación: aconseja buscar diferentes escuelas de vuelo, contactarlas y comparar precios.
- Edad: Daniela sostiene que la edad no es impedimento. Sin embargo, el retiro obligatorio es a los 65 años.
- Salud: se puede volar con lentes y la estatura no es un impedimento para ser piloto. En ese caso, existen extensiones para los pedales.
Aviation Job Search, por su parte, también recomienda tomar un vuelo de admisión antes de matricularse en la carrera y obtener un certificado de estudiante piloto te permite volar solo durante el entrenamiento. Este se puede solicitar a través del sitio web de la Solicitud Integrada de Certificación y Habilitación de Aerotécnicos (IACRA) de la Administración Federal de Aviación (FAA).
