Sueño americano: son venezolanos, animaban fiestas y hoy triunfan en EE.UU. como “la pareja más aburrida del mundo”

La industria del entretenimiento se sostiene sobre las historias. Cada escena es llevada a la vida por los actores, ese grupo que encarna “las crónicas breves y abstractas de su tiempo”, de acuerdo con Shakespeare. La actuación conserva su esencia narrativa incluso en múltiples formatos. Un ejemplo de ello es el trabajo de Shakti Maal y Eliú Ramos, un matrimonio venezolano que creó el proyecto de comedia “La pareja más aburrida del mundo”.

Inicios en Venezuela y cómo nació el amor en la pareja

Para la pareja, el amor hacia la actuación devino de diversas formas. Shakti proviene de una familia de artistas de teatro, entre ellas Lily Álvarez Sierra, considerada una de las pioneras del teatro infantil en Venezuela.

Tras el camino realizado por su familia, la joven comenzó a actuar desde muy pequeña tanto en teatro como en televisión. En ese mundo conoció a Eliú, quien más tarde se convertiría en su esposo.

Los padres de Shakti son Marisol Martínez (directora de teatro) y Arnoldo Maal (artista plástico); su bisabuela, entretanto, es Lily Álvarez Sierra, considerada una de las fundadoras del teatro infantil en Venezuela Instagram/@eliuramoss

“En el teatro fue cuando conocí a Eliú actuando. No era la misma obra. Pero él me vio a mí, yo lo vi, y aquí estamos”, le reveló Maal a LA NACION en una entrevista exclusiva.

Ramos, entretanto, se acercó al mundo de las artes a través de la música, luego de aprender a tocar guitarra y piano cuando era pequeño. Mientras avanzaba en la secundaria, cambió de foco al querer estudiar medicina.

“No sé por qué, pero quería estudiar medicina. Quería ser médico”, dijo entre risas. “Miraba muchas películas y en ese momento estaba viendo la serie de Dr. House, que me encantaba, y tal vez fue por eso”, agregó.

Luego de no pasar el examen para estudiar medicina, estudió Comunicación Social y comenzó a hacer teatro: ahí conoció a Shakti Instagram/@eliuramoss

Sin embargo, no se dio: al presentar el examen de admisión, no quedó seleccionado, por lo que decidió estudiar Comunicación Social. Allí descubrió su pasión por el teatro y se inscribió en el Gimnasio de Actores de Caracas. “Me enamoré de la profesión”, señaló.

Colombia, el primer escenario de “La pareja más aburrida del mundo”

Poco después de conocerse mientras actuaban en las obras en La Caja de Fósforos (Shakti en “Trece rosas”, dirigida por Elvis Chaveinte y Eliú en “Piel Mercurio”), la pareja decidió emigrar a Bogotá en busca de nuevas oportunidades.

En Colombia, Maal empezó a estudiar cine en la Escuela Nacional de Cine y Eliú participó en el musical argentino “Lo quiero YA!”.

En Bogotá, Shakti comenzó su carrera de cine y Eliú estudió comedia Instagram/@eliuramoss

Cuando llegó el cumpleaños de Ramos, Shakti le regaló un taller de comedia con Reuben Morales, considerado como uno de los mejores maestros de comedia y stand-up. Esto marcó un antes y después en Eliú, quien se enamoró de este género.

“Empecé a estudiar con Reuben y me encantó. Comprendí mucho más el género", detalló. “Siento que los actores, cuando estamos haciendo teatro, entendemos el texto y lo que pasa en la obra, pero desde el lado del actor, desde ‘este es mi personaje’”.

”En cambio, cuando escribí mis primeros guiones de comedia, comprendí la perspectiva desde el escribir un texto y no tanto desde el actor sumergido en el rol”, detalló.

Maal y Ramos estuvieron en Colombia durante dos años. Un día, Eliú le comentó a Shakti que viajaría a Miami para estar con su familia. A los pocos días, la joven recibió un llamado de su pareja con una noticia inesperada: se quedaría en Estados Unidos.

El set final: la llegada a EE.UU. y el reconocimiento masivo

Cuando Eliú llegó a Miami, se dio cuenta de las oportunidades laborales que podía conseguir en Estados Unidos. En poco tiempo daba recitales en bares y trabajaba como Spider-Man en fiestas infantiles.

La inmediatez trajo consigo una introspección para Ramos, quien reconoció su frustración en Colombia por las pocas oportunidades laborales que conseguía.

“Me di cuenta de que estaba en un hueco migratorio en Bogotá: no estaba actuando, estaba en puros trabajos terribles. Y apenas llegué a EE.UU., me salió trabajo y volví a sentir energía“, dijo.

Al darse cuenta de que su lugar estaba en el país norteamericano, decidió llamar a Shakti para comentarle su decisión y proponerle que se mudara con él.

A Shakti le tomó 24 horas decidir mudarse con Eliú en Miami Instagram/@eliuramoss

“Le dije: ‘Mira, yo no puedo volver a Bogotá. Me estoy muriendo allá, pero tampoco quiero terminar contigo. Te amo, pero me quiero quedar acá, allá me voy. Estás invitada a venir conmigo. Te amo, pero entiendo si no quieres’“, recordó sobre aquel momento determinante en la vida de ambos.

Shakti le dijo que tenía que reflexionar la propuesta. En 24 horas ya tenía una respuesta. “Yo sola en esa ciudad me muero. Me di cuenta lo que me gustaba en realidad era vivir con Eliú en Bogotá”, señaló la actriz y creadora de contenido.

Con dos años de carrera acumulados en cine y grandes aspiraciones, Shakti emigró a Estados Unidos, se casó con Eliú por civil y se asentó en Miami. Las expectativas eran altas para la pareja, que soñaba con conseguir su gran oportunidad en la pantalla.

Shakti y Eliú se casaron poco después de emigrar a Estados Unidos Instagram/@eliuramoss

“Llegamos a Miami y dijimos ‘bueno, listo, ya aquí la vamos a partir”, señaló Maal. Sin embargo, estas ilusiones fueron truncadas, en principio, por dos razones: el inicio de la pandemia y las pocas oportunidades laborales para trabajar en proyectos estilo sitcoms.

“Era muy difícil actuar aquí en Miami. Nos dimos cuenta de que para actuar, tendríamos que habernos ido a Los Ángeles y manejar el inglés. Sin embargo, nosotros queríamos actuar en español y hacer las series que queremos hacer estilo The Office, como las sitcoms con las que crecimos”, reconoció Shakti.

Luego, agregó: “En ese momento nadie nos estaba llamando para hacer esas cosas que queríamos hacer o nos escribían para participar en telenovelas, algo que no nos interesaba“.

Un punto de quiebre fue el estreno de Jezabel, una película en la que Shakti fue de las protagonistas. Más allá de las críticas favorables y el premio que consiguió como Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine Venezolano 2022, la cinta no resultó en nuevas oportunidades, por lo que tuvo que continuar con su trabajo como mesera y en fiestas infantiles.

“Ya habíamos visto la película y estaba buena. Fue ahí cuando me dije: ‘Listo, esto me va a cambiar la vida, voy a tener muchas oportunidades’. Se estrenó la cinta, fuimos a la premiere y bueno, me felicitaron y tal. Pero no fue así”, recordó.

Cómo nació “La pareja más aburrida del mundo”

Con la llegada de la pandemia, la pareja debió quedarse en casa varios meses por la cuarentena. En esa “pausa colectiva”, escribieron el piloto de una serie de comedia en formato de falso documental sobre su vida.

Eliú y Shakti escribieron el primer guion de su serie durante la pandemia: el estilo era en formato de falso documental Instagram/@eliuramoss

Al finalizar el guion, se pusieron en contacto con sus conocidos dentro de la industria del entretenimiento y les presentaron el piloto. Las expectativas eran muy altas. “Nosotros dijimos: ‘esto está gracioso’”, afirmó Maal.

Poco tiempo después de presentarlo, se dieron cuenta de un detalle que podría afectar su producción: la financiación. "¿Quién nos va a dar dinero para hacer esto?“, se preguntó la actriz.

De esta manera, guardaron la idea de su propia serie hasta el estreno de Jezabel. Tras darse cuenta de las pocas oportunidades recibidas por su rol, Eliú insistió para crear su propio contenido en formato vertical y no depender de que alguien los llamara.

“Desde que estábamos en Colombia, Eliú me decía ‘¿por qué no empezar a montar cosas en internet?’. En ese momento no lo asociaba porque estaba estudiando cine", señala Maal.

“Pero luego de Jezabel me dijo: ‘Yo no quiero volver a pasar por la situación de necesitar de gente para hacer lo que quiero hacer’“.

Bajo esta premisa, escribieron el guion de su primer sketch titulado “La pareja más aburrida del mundo”. El video tuvo varios comentarios positivos de personas desconocidas, y pronto sus seguidores comenzaron a referirse al proyecto con ese nombre.

“La gente nos decía ‘¿cuándo montan otro video de la pareja más aburrida del mundo?’ Que para nosotros eso era solo el título de ese video. Las personas le pusieron el nombre al proyecto y nosotros mismos lo empezamos a llamar así“, dijo Eliú.

El formato de “La pareja más aburrida del mundo”

Sus sketches tienen una mezcla de influencias cinematográficas. Al ser fanáticos de las películas y series, cada escenografía se inspira en The Office, Seinfeld, I Love Lucy y Modern Family.

Con este eje de inspiración, conforman historias cotidianas de una pareja semificticia con diálogos venezolanos. De esa forma, marcan la diferencia y muestran su verdadera personalidad en cada escena.

“El punto de encuentro entre las referencias y tus limitantes te dan esa cosa única, tuya. Cuanto más auténtico, más universal es”, sostuvo Eliú.

Y agregó: “Yo sé que alguien en la Argentina puede conectar con nosotros, aunque no entienda una palabra. Yo puedo escuchar a Bad Bunny y, aunque dice cosas que son muy de Puerto Rico, entiendo exactamente a qué se refiere y me siento superidentificado. Más bien cuando hablas en acento neutro, me alejas porque nadie habla así“.

El podcast, el nuevo personaje principal del proyecto

Conforme se incrementó su popularidad con los sketches, sus seguidores se empezaron a interesar por conocer a las personas detrás de los personajes ficcionados y exagerados.

Eliú ya había querido hacer un podcast durante mucho tiempo, pero Shakti se mostraba reacia a la idea. Poco a poco logró convencerla y lo estrenaron el 2 de noviembre de 2022.

“Quería conectar más con la gente que estaba conectando con los videos y sentía que un espacio más largo iba a ayudar a que nos conocieran más. Sentía que el universo de La Pareja Más Aburrida del Mundo como concepto podía ser más amplio”, señaló Ramos.

En este espacio, la pareja logró consolidar un espacio más comunitario y “fiestero”, que los vincula de nuevo con las improvisaciones en las obras de teatro. Asimismo, ayudó a que el proyecto se hiciera más fácil de monetizar.

“Shak y yo nunca hemos hecho teatro juntos y muchas veces extraño hacer teatro. Y cuando arranca el podcast, es como una hora de show”, contó.

El parque de diversiones de La pareja más aburrida del mundo

“La pareja más aburrida del mundo” cuenta con más de 247 mil seguidores en Instagram y 77.000 suscriptores en YouTube. El proyecto creció de manera tal que la pareja tuvo que renunciar a sus otros trabajos para dedicarse al podcast y los sketches.

La pareja prevé mantener su constancia para publicar sus sketches y episodios del podcast Captura de pantalla/La pareja más aburrida del mundo

El proyecto es visto como un “parque de diversiones” donde cada atracción representa un sueño cumplido. Para sostener estas atracciones, su objetivo principal es mantener la constancia y disciplina en los diferentes caminos de “La pareja más aburrida del mundo”.

“Si no haces otro sketch u otro episodio, se puede volver una pesadilla, ¿me entiendes? Al principio es ‘qué divertido,’ pero luego lo difícil es ser constante", afirmó el músico.

Con la persistencia en preparar los sets de grabación, escribir los guiones, estudiar las diferentes interacciones mainstream, Shakti y Eliú se encontraron en “su propio sueño americano” marcado por el logro propio de vivir del puntapié de su historia: la actuación.

“Todo empieza por ti, tu espíritu, tu cabeza, tu creatividad. Y hay que creer, hay que creer en uno y hacer lo posible porque eso, de verdad, puede suceder”, cerró Eliú con emoción.