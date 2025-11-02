Las recomendaciones de la embajada de México en EE.UU. para encontrar a un migrante detenido por el ICE
Existen teléfonos específicos para cada estado a los que se debe llamar para recibir asesoría consular
Una preocupación de las familias mexicanas es que alguno de sus seres queridos sea arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los mexicanos desde EE.UU. sí pueden realizar acciones concretas para asegurar que los derechos de la persona detenida sean respetados y para recibir información sobre su paradero.
Qué deben hacer los mexicanos que necesitan encontrar a un migrante detenido
Luis Díaz Mirón, cónsul adscrito de México en Brownsville, Texas, le explicó a Telemundo que el primer paso al enfrentarse con la detención de un familiar o conocido migrante en EE.UU. es ponerse en contacto con el consulado más cercano.
En caso de no conocer cuál es la oficina consular correspondiente, lo ideal es comunicarse con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).
El Gobierno de México detalló que el CIAM brinda asistencia telefónica durante las 24 horas del día a todos los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
El número telefónico del CIAM es 520 623 7874. Como mencionó el gobierno mexicano, una de las funciones principales de este centro es la orientación para localizar familiares.
“Somos el contacto, somos la representación del gobierno de México y en ese sentido podemos acudir a las prisiones, a las cárceles, a los centros de detención para entrevistar a los connacionales”, aseguró Díaz Mirón.
Los derechos de los migrantes detenidos y de sus familiares
De acuerdo con el Gobierno de México, los mexicanos en Estados Unidos tienen los mismos derechos sin importar si son arrestados por agentes del ICE o si son familiares de alguien detenido. Estos derechos son:
- Recibir asistencia y protección de parte del consulado.
- Contar con asesoría legal y un intérprete.
- Guardar silencio y no responder preguntas sobre el estatus migratorio.
- No firmar documentos que no se comprenden sin orientación consular.
- Saber cuál fue la agencia que realizó el arresto (sheriff, departamento de policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, entre otros).
Cuáles son los teléfonos de las oficinas consulares mexicanas en EE.UU.
El gobierno mexicano puso a disposición de sus ciudadanos los teléfonos de todas las oficinas consulares que se encuentran en Estados Unidos. Las autoridades de México señalaron que esos números están habilitados únicamente para atender casos de asistencia y protección consular.
La lista completa de las oficinas consulares se puede revisar en la página oficial de Apoyo Consular. Algunos de los consulados mexicanos en EE.UU. son:
Arizona
- Consulado de México en Douglas: (520) 226 1356
- Consulado General de México en Nogales: (520) 313 5339
- Consulado General de México en Phoenix: (602) 330 3642
- Consulado de México en Tucson: (520) 975 5832
- Consulado de México en Yuma: (928) 615 4330
California
- Consulado de México en Caléxico: (760) 455 2140
- Consulado de México en Fresno: (559) 269 3026
- Consulado General de México en Los Ángeles: (213) 219 0175
- Consulado de México en Oxnard: (805) 627 3520
- Consulado General de México en Sacramento: (916) 397 8686
- Consulado de México en San Bernardino: (909) 633 1982
- Consulado General de México en San Diego: (619) 843 6399
- Consulado General de México en San Francisco: (650) 501 7915
- Consulado General de México en San José: (408) 472 1301
- Consulado de México en Santa Ana: (714) 504 2796
Colorado
- Consulado General de México en Denver: (303) 667 8657
Carolina del Norte
- Consulado General de México en Raleigh: (919) 796 3637
Florida
- Consulado General de México en Miami: (305) 979 1534
- Consulado de México en Orlando: (407) 409 4209
Illinois
- Consulado General de México en Chicago: (888) 755 5511
Nueva Jersey
- Consulado de México en New Brunswick: (732) 619 0566
Nueva York
- Consulado General de México en Nueva York: (917) 459 2143
Nuevo México
- Consulado de México en Albuquerque: (505) 270 7009
Texas
- Consulado General de México en Austin: (512) 922 7906
- Consulado de México en Brownsville: (956) 455 1186
- Consulado General de México en Dallas: (214) 621 0198
- Consulado de México en Eagle Pass: (830) 281 1952
- Consulado General de México en Houston: (713) 857 6504
- Consulado de México en Del Rio: (830) 734 9962
- Consulado General de México en El Paso: (915) 549 0003
- Consulado General de México en Laredo: (956) 251 9096
- Consulado de México en McAllen: (956) 821 6783
- Consulado General de México en San Antonio: (210) 872 4386
- Consulado de México en Presidio: (432) 238 7933
Utah
- Consulado de México en Salt Lake City: (801) 971 7305
