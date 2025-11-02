Las recomendaciones de la embajada de México en EE.UU. para encontrar a un migrante detenido por el ICE

Una preocupación de las familias mexicanas es que alguno de sus seres queridos sea arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los mexicanos desde EE.UU. sí pueden realizar acciones concretas para asegurar que los derechos de la persona detenida sean respetados y para recibir información sobre su paradero.

Qué deben hacer los mexicanos que necesitan encontrar a un migrante detenido

Luis Díaz Mirón, cónsul adscrito de México en Brownsville, Texas, le explicó a Telemundo que el primer paso al enfrentarse con la detención de un familiar o conocido migrante en EE.UU. es ponerse en contacto con el consulado más cercano.

La línea de apoyo consular mexicana está disponible desde Estados Unidos y México (Gobierno de México)

En caso de no conocer cuál es la oficina consular correspondiente, lo ideal es comunicarse con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

El Gobierno de México detalló que el CIAM brinda asistencia telefónica durante las 24 horas del día a todos los mexicanos que se encuentran en el extranjero.

El número telefónico del CIAM es 520 623 7874. Como mencionó el gobierno mexicano, una de las funciones principales de este centro es la orientación para localizar familiares.

“Somos el contacto, somos la representación del gobierno de México y en ese sentido podemos acudir a las prisiones, a las cárceles, a los centros de detención para entrevistar a los connacionales”, aseguró Díaz Mirón.

Los derechos de los migrantes detenidos y de sus familiares

De acuerdo con el Gobierno de México, los mexicanos en Estados Unidos tienen los mismos derechos sin importar si son arrestados por agentes del ICE o si son familiares de alguien detenido. Estos derechos son:

Los consulados mexicanos en EE.UU. suelen organizar pláticas sobre asistencia legal para migrantes (Facebook/Consulado General de México en Raleigh)

Recibir asistencia y protección de parte del consulado.

de parte del consulado. Contar con asesoría legal y un intérprete .

y un . Guardar silencio y no responder preguntas sobre el estatus migratorio.

y no responder preguntas sobre el estatus migratorio. No firmar documentos que no se comprenden sin orientación consular.

que no se comprenden sin orientación consular. Saber cuál fue la agencia que realizó el arresto (sheriff, departamento de policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, entre otros).

Cuáles son los teléfonos de las oficinas consulares mexicanas en EE.UU.

El gobierno mexicano puso a disposición de sus ciudadanos los teléfonos de todas las oficinas consulares que se encuentran en Estados Unidos. Las autoridades de México señalaron que esos números están habilitados únicamente para atender casos de asistencia y protección consular.

Los consulados cuentan con abogados y expertos que visitan los centros de detención en EE.UU. para ofrecer orientación legal (Facebook/Consulado General de México en Raleigh)

La lista completa de las oficinas consulares se puede revisar en la página oficial de Apoyo Consular. Algunos de los consulados mexicanos en EE.UU. son:

Arizona

Consulado de México en Douglas: (520) 226 1356

Consulado General de México en Nogales: (520) 313 5339

Consulado General de México en Phoenix: (602) 330 3642

Consulado de México en Tucson: (520) 975 5832

Consulado de México en Yuma: (928) 615 4330

California

Consulado de México en Caléxico: (760) 455 2140

Consulado de México en Fresno: (559) 269 3026

Consulado General de México en Los Ángeles: (213) 219 0175

Consulado de México en Oxnard: (805) 627 3520

Consulado General de México en Sacramento: (916) 397 8686

Consulado de México en San Bernardino: (909) 633 1982

Consulado General de México en San Diego: (619) 843 6399

Consulado General de México en San Francisco: (650) 501 7915

Consulado General de México en San José: (408) 472 1301

Consulado de México en Santa Ana: (714) 504 2796

Colorado

Consulado General de México en Denver: (303) 667 8657

Carolina del Norte

Consulado General de México en Raleigh: (919) 796 3637

Florida

Consulado General de México en Miami: (305) 979 1534

Consulado de México en Orlando: (407) 409 4209

Illinois

Consulado General de México en Chicago: (888) 755 5511

Nueva Jersey

Consulado de México en New Brunswick: (732) 619 0566

Nueva York

Consulado General de México en Nueva York: (917) 459 2143

Nuevo México

Consulado de México en Albuquerque: (505) 270 7009

Texas

Consulado General de México en Austin: (512) 922 7906

Consulado de México en Brownsville: (956) 455 1186

Consulado General de México en Dallas: (214) 621 0198

Consulado de México en Eagle Pass: (830) 281 1952

Consulado General de México en Houston: (713) 857 6504

Consulado de México en Del Rio: (830) 734 9962

Consulado General de México en El Paso: (915) 549 0003

Consulado General de México en Laredo: (956) 251 9096

Consulado de México en McAllen: (956) 821 6783

Consulado General de México en San Antonio: (210) 872 4386

Consulado de México en Presidio: (432) 238 7933

Utah