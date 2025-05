Marco Rubio y María Corina Machado celebraron el éxito del rescate de seis opositores venezolanos: ya están en EE.UU.

Cinco líderes opositores venezolanos abandonaron el país gobernado por Nicolás Maduro tras permanecer más de 400 días refugiados en la residencia diplomática de Argentina en Caracas. Ahora se encuentran en Estados Unidos, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Líderes opositores a Maduro en el exilio: quiénes están en Estados Unidos

Según informó The New York Times, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González se refugiaron en la Embajada Argentina en Caracas luego de la autoproclamada victoria de Maduro en los últimos comicios de Venezuela. En específico, permanecieron 412 días en ese lugar hasta concretar su salida.

Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González permanecieron más de un año refugiados en Caracas hasta lograr salir del país hacia Estados Unidos twitter

Marco Rubio comunicó en su cuenta de X que los cinco opositores ya se encuentran en territorio estadounidense. “El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”, arremetió.

Los activistas formaron parte de una de las campañas presidenciales más relevantes de la oposición venezolana, bajo el ala de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esa experiencia los dejó en el centro de la persecución de Maduro, especialmente luego de que González fuera declarado ganador por los observadores, pese a que el gobierno proclamó a Maduro sin publicar pruebas.

Los cinco opositores no hicieron nuevas declaraciones hasta el momento. Sin embargo, a través de X, Machado calificó la llegada de sus colaboradores a Estados Unidos como “una operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela“. Y concluyó: “Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible”.

La experiencia de 412 días refugiados en la Embajada Argentina en Venezuela

Durante su encierro en la residencia diplomática argentina, los opositores vivieron bajo vigilancia y presión. El gobierno venezolano cortó en varias oportunidades el acceso a electricidad, agua y comida.

Claudia Macero y el resto de los activistas evitaron exponerse, pero describieron un clima de tensión constante. Según The New York Times, las pocas veces que salieron del edificio, lo hicieron con chalecos a prueba de balas.

Machado celebró la operación como un logro “épico” en redes sociales y agradeció a quienes colaboraron en el traslado de sus aliados PEDRO MATTEY - AFP

González, de 75 años, declaró que su prioridad era no caer en manos del régimen. “No me iban a atrapar. Iba a hacer lo posible para no caer en sus manos. Iba a intentar huir lo más lejos que pudiera”, explicó en agosto pasado.

Represión, negociaciones y prisioneros en Venezuela

En diciembre del año pasado, los cinco opositores dijeron estar bajo “asedio” por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela luego de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados y la residencia quedara bajo la custodia de Brasil.

El Foro Penal contabiliza cerca de 900 presos políticos en Venezuela. En enero, el gobierno de Maduro liberó a seis ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, según los defensores de los detenidos, todavía quedan al menos diez personas de esa nacionalidad encarceladas.

Varios extranjeros fueron detenidos como fichas de negociación, según denunciaron distintas ONG. De acuerdo a The New York Times, el rescate de los cinco opositores podría generar malestar entre los familiares de los estadounidenses que siguen en prisión.

La salida se produce a semanas de los nuevos comicios regionales, mientras Maduro intenta mostrarse receptivo ante exigencias internacionales Cristian Hernandez - AP

La estrategia de Maduro antes de las elecciones regionales

La salida de los opositores ocurre en la previa de nuevas elecciones en Venezuela. El gobierno de Maduro busca mostrar una imagen de apertura democrática, en medio de cuestionamientos internacionales.

El mismo Marco Rubio consideró que se trata de un intento de Maduro por aliviar la presión de Estados Unidos. En coincidencia, la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela vence a fin de mes y el oficialismo espera una prórroga que fortalezca la economía.

Mientras tanto, la oposición continúa bajo amenaza. María Corina Machado, principal referente político del sector, sigue escondida desde que se le impidió competir en los comicios del año pasado.