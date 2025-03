La angustia de los migrantes en Houston tras una nueva redada sorpresa de ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a 20 trabajadores indocumentados en Houston, Texas. La redada sorpresiva ocurrió en una fábrica ubicada en Spring, al norte de la ciudad, y generó angustia y preocupación de las familias de los arrestados. “Mi papá no es un criminal”, aseguró la hija de uno de los detenidos.

Operativo del ICE en Houston: 20 trabajadores detenidos en una fábrica

ICE realizó la redada el martes 4 de marzo en Texas Couplings LLC., una empresa dedicada a la fabricación de componentes mecánicos. Agentes de inmigración, junto con otras agencias, irrumpieron en las instalaciones de la compañía y arrestaron a 20 trabajadores por violaciones administrativas de inmigración.

Operativo del Ice en una empresa de Texas

El operativo sorpresa fue filmado por una mujer y difundido en sus redes sociales. En el clip se puede ver cómo los agentes se preparan para ingresar a la empresa, con sus rostros cubiertos. También se aprecia a varios familiares de los trabajadores que llegaron al lugar, alertados por la presencia de los oficiales.

Agentes del ICE y de otras agencias realizaron una redada en la fábrica en el marco de una auditoría del formulario I-9, que se utiliza para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los empleados en territorio estadounidense.

A raíz del operativo, 20 trabajadores indocumentados fueron detenidos por violaciones administrativas de inmigración. El portavoz de ICE, Timothy Oberle, informó que los migrantes fueron llevados al Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas. Por el momento, se desconoce si alguno delos detenidos enfrenta cargos criminales.

El drama de las familias de los trabajadores detenidos: “Mi papá no es criminal”

El arresto de los trabajadores generó angustia y preocupación entre sus familiares. La hija de uno de ellos afirmó a Telemundo que su padre no tenía antecedentes penales. “Mi papá no es un criminal. No estaba en la lista”, aseguró.

La joven contó que el 4 de marzo recibió una llamada de su hermana, que le dijo que había “dos camionetas blancas con policías sin identificar” en el trabajo de su padre y si sabía algo de él. Nunca imaginó que su progenitor sería uno de los 20 detenidos de la redada del ICE.

Agentes del ICE y de la policía arrestaron a 20 trabajadores indcocumentados ICE - Archivo

Según relató, el trabajador detenido, de 65 años, vive hace casi tres décadas en Estados Unidos. Además, se mostró preocupada por las condiciones de su detención, ya que tiene problemas de salud. “Toma medicación para el colesterol y la diabetes. No sabemos cómo va a estar allí (en el centro de detención) y si nosotros podemos ir a visitarlo”, lamentó.

Qué pasará con los trabajadores detenidos y la empresa

Por ahora, los trabajadores arrestados permanecen detenidos mientras se define su situación legal. En cuanto a Texas Couplings LLC., ICE no confirmó si la compañía o sus directivos enfrentarán sanciones. La investigación sigue en curso y podrían presentarse cargos en su contra si se comprueba que la empresa contrató a los empleados con conocimiento de su estatus ilegal.

Texas Couplings LLC, la empresa donde el ICE detuvo a 20 trabajadores indocumentados Google Maps

Las autoridades aseguran que con este tipo de operativos buscan evitar la competencia desleal en el mercado laboral y proteger a quienes trabajan legalmente en el país.