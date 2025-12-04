Crece el temor entre los migrantes: Trump no descarta avanzar con redadas y detenciones durante el Mundial en EE.UU.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta avanzar con redadas y detenciones durante el Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. En declaraciones recientes, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani, sostuvo que el mandatario no rechaza ninguna acción “que haga más seguro” al país.

Redadas durante el Mundial 2026: qué dice la administración Trump y qué temen los migrantes

Desde que el mandatario republicano asumió su cargo, el territorio de Estados Unidos se vio envuelto en constantes redadas contra migrantes realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A menos de un año para el Mundial 2026, la administración Trump aseguró que las operaciones podrían continuar durante el certamen deportivo.

La administración Trump resaltó que no descarta avanzar con redadas y detenciones durante el Mundial 2026 ICE - ICE

En una rueda de prensa en Washington, Giuliani se pronunció al respecto. “Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país“, expresó, en declaraciones citadas por EFE.

En esa línea, sostuvo: “Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad“. A continuación, el exgolfista afirmó que el torneo “demostrará que seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

Desde su lugar, la organización Human Rights Watch compartió el caso de un solicitante de asilo arrestado en la final del torneo de fútbol del Mundial de Clubes el 13 de julio de 2025. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) respondió con un mensaje el 3 de junio.

En el correo, la entidad remarcó que espera que “los países anfitriones tomen medidas para garantizar que todas las personas elegibles que estén involucradas en la competición puedan ingresar”. Luego, señaló que trabaja “activamente en este asunto con las autoridades pertinentes”.

Mundial 2026: cómo se desarrollará en EE.UU., Canadá y México

El evento internacional se disputará por primera vez en la historia en tres países distintos. La página oficial de la FIFA muestra que se jugarán 104 partidos distribuidos de la siguiente manera: 78 en Estados Unidos, 13 en Canadá y 13 en México. Las 16 ciudades anfitrionas serán:

Estados Unidos : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México : Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Canadá: Vancouver y Toronto.

De acuerdo con Human Rights Watch, del 20 de enero al 15 de octubre, último día del que la organización dispone de datos, el ICE arrestó al menos a 92.392 personas en las ciudades estadounidenses donde se jugarán partidos y sus alrededores. Esto no incluye los operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). De todas estas detenciones, el 65,1% correspondió a inmigrantes sin antecedentes penales.

El ICE arrestó al menos a 92.392 personas en las ciudades estadounidenses donde se jugarán partidos X @ATFKansasCity

Visas para el Mundial en EE.UU.: la medida de Trump para adelantar filas

A mediados de noviembre, el gobierno federal dio a conocer un nuevo sistema que otorga citas prioritarias para las visas de cara al Mundial 2026. Bajo el nombre de FIFA Pass, la iniciativa impulsada por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) permite adelantar filas en los trámites migratorios a quienes tengan entradas para el torneo.

El gobierno de Donald Trump habilitó un nuevo sistema que otorga citas prioritarias para las visas de cara al Mundial 2026 Flickr/The White House

Los aficionados que deban solicitar una cita tendrán que presentar su petición cuanto antes, informó la FIFA en su sitio web. Para ello, es necesario que las personas completen la solicitud de visa en línea (DS-160), paguen la tarifa correspondiente y programen la primera fecha y hora disponible para la entrevista. “Solo entonces la sección consular considerará su solicitud de cita prioritaria“, advierte el DOS.

La máxima institución del fútbol internacional adelantó que brindará más información sobre el sistema a quienes tengan boletos a comienzos de 2026.