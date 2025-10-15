La dura amenaza de Trump a Boston con sacarle los partidos del Mundial 2026: “Podríamos quitárselos”

El presidente Donald Trump advirtió que podría trasladar los partidos del Mundial 2026 previstos en la sede de Boston, uno de los escenarios del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, luego de afirmar que una parte de la ciudad había sido “tomada” durante los recientes disturbios.

Los dichos de Trump sobre los partidos del Mundial con sede en Boston

Los comentarios de Trump se produjeron durante su reunión con el presidente de la Argentina, Javier Milei. Hacia el final del evento, un periodista le consultó sobre la reciente toma de control de las calles de Boston y si esto afectaría los partidos programados para el Mundial.

“Las calles han sido tomadas. ¿Hay oportunidad de que trabajes con la alcaldesa de Boston? Y con relación al Mundial, ¿estos juegos podrían trasladarse a lugares donde puedas coordinar con su alcaldesa?“, le consultó el periodista.

De inmediato, Trump declaró que los partidos en Boston -programados en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, a unas 21.7 millas (35 kilómetros) al suroeste- podrían ser reubicados en otras ciudades por su tensa relación con la alcaldesa de Michelle Wu.

Trump consideró a Wu como una demócrata a "inteligente" pero "de la izquierda radical"

“Podríamos quitárselos. Su alcaldesa no es buena... es de izquierda radical, y se están apoderando de partes de Boston. Es una declaración bastante contundente, ¿verdad?“, dijo el presidente sobre el trabajo de Wu en la ciudad.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo y percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el director de la FIFA, que es fenomenal, y le diría que los traslademos a otra ubicación”, agregó en relación con el posible cambio de los partidos. “(Infantino) lo haría. No le gustaría, pero lo haría con mucha facilidad”.

La postura de Trump con respecto a los Juegos Olímpicos 2028

El presidente de EE.UU. también hizo alusión a los Juegos Olímpicos 2028, cuya sede será Los Ángeles. En la misma reunión, sostuvo que podría trasladar los eventos deportivos a otras zonas. “Si pensara que L.A. no va a estar bien preparado, lo movería a otro lugar si fuera necesario”, dijo. “En ese caso, tendría que obtener otro tipo de permiso, pero lo haríamos”, agregó.

Trump advirtió que también podría trasladar los eventos deportivos de los JJ.OO. en Los Ángeles en caso de no estar "bien preparado"

En junio de este año, la Gran Naranja fue el epicentro de una serie de protestas por el incremento de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Donald Trump puede modificar la sede de un partido?

De acuerdo con AP, las 11 ciudades de Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA para albergar los partidos. Por tanto, cualquier modificación a ocho meses del Mundial podría enfrentar importantes problemas logísticos y legales.

Los Angeles Stadium será la sede del primer partido del Mundial 2026 en suelo norteamericano TripAdvisor

En septiembre de este año, Victor Montagliani (presidente de la Concacaf) remarcó que todo tipo de decisiones en relación con el evento son tomadas por ellos, no por los países anfitriones. “Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones”, determinó.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle serán las ciudades sede del Mundial en Estados Unidos. La Gran Naranja será el escenario del primer partido del torneo en suelo norteamericano.