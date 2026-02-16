Nueva revisión para revocar la ciudadanía estadounidense: qué significa y qué migrantes tendrán el impacto directo

El gobierno de Donald Trump busca aplicar políticas que aumenten las revocaciones de la ciudadanía estadounidense a extranjeros que la hayan obtenido mediante la naturalización. La intención del republicano es subir las cifras de esta medida incluso en comparación con su primer mandato. El Uscis establece cuáles son las causas por las que puede hacerlo.

Trump presiona para revocar la ciudadanía estadounidense a más extranjeros

De acuerdo con NBC, la administración republicana envió el mandato de aumentar las desnaturalizaciones como parte de su política migratoria .

. Bajo este marco, muchos ciudadanos nacidos fuera de EE.UU. podrían tener su situación legal en riesgo.

La administración Trump quiere subir las cifras de desnaturalizaciones Evan Vucci - AP

La idea se reflejó concretamente en movimientos dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) que incluyeron reasignaciones y el envío de expertos a distintas oficinas de todo el país norteamericano.

La intención era revisar cuáles son los casos de extranjeros con ciudadanía estadounidense a los que se les podría revisar el estatus. A pesar de que en general se trata de algo poco frecuente, el republicano quiere hacer crecer el número de revocaciones.

Todo se enmarca dentro del enfoque del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de endurecer las políticas migratorias, según la agenda política de Trump y la mirada de su gobierno.

De qué tratan la entrevista y el examen de naturalización para EE.UU.

Desnaturalización en EE.UU.: el plan de Trump para aumentar los casos

La idea del gobierno es que las cifras de ciudadanías revocadas tengan un fuerte aumento. Concretamente, la intención es que se evalúen entre 100 y 200 casos posibles mensualmente.

Estas cifras representarían una suba importante no solo al comparar con el gobierno de Joe Biden u otras administraciones demócratas, sino también al tomar como referencia los datos de la propia gestión de Trump durante su primer mandato entre 2017 y 2021.

En aquel entonces, las autoridades estadounidenses procesaron 102 casos de desnaturalización a lo largo de los cuatro años de gobierno. Ahora, esa cifra sería el piso mensual.

La revocación de la ciudadanía estadounidense no suele ser frecuente Freepick

Los motivos por los que Uscis puede revocar la ciudadanía estadounidense

La agencia estadounidense explica en su sitio web cuáles son los motivos por los que se puede impulsar una desnaturalización:

La persona obtuvo la ciudadanía ilegalmente . Esto aplica cuando las autoridades descubren que un migrante no cumplió con alguno de los requisitos establecidos para la naturalización. Si lo hace, puede revocar el estatus sin importar cuánto tiempo haya pasado.

. Esto aplica cuando las autoridades descubren que un migrante no cumplió con alguno de los requisitos establecidos para la naturalización. Si lo hace, puede revocar el estatus sin importar cuánto tiempo haya pasado. Por baja no honorable sin cumplir el requisito de tiempo . Si un extranjero obtuvo la naturalización por la vía militar, debe cumplir cinco años de servicio honorable desde que se naturalizó. Dado que esto es un requisito, no cumplirlo puede resultar en la revocación.

. Si un extranjero obtuvo la naturalización por la vía militar, debe cumplir cinco años de servicio honorable desde que se naturalizó. Dado que esto es un requisito, no cumplirlo puede resultar en la revocación. Ocultamiento de un hecho material o tergiversación deliberada. Aplica cuando hay un engaño intencional al tergiversar o no revelar información clave en la solicitud y examen posterior.

Sobre este último punto, el Uscis indica que el ocultamiento o tergiversación tiene que haber sido intencional y relevante cuando se le otorgó la ciudadanía.

Además, dentro de ese apartado también se menciona la afiliación al Partido Comunista u organizaciones terroristas. Hacer esto no permite cumplir con la exigencia de apego a la Constitución de EE.UU. y puede desembocar en la desnaturalización.