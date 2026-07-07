“Si naciste aquí, eres ciudadano”: la legisladora Ramírez celebra el fallo que enoja a Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió bloquear el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento. Tras conocerse el fallo, la congresista demócrata Delia Ramírez defendió la protección y sostuvo que el mandatario federal no tiene facultades para modificarlo con una orden ejecutiva.

Delia Ramírez reivindicó la ciudadanía por nacimiento y cuestionó el alcance del poder de Donald Trump

En una entrevista con Univision, Ramírez aseguró que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución.

La congresista insistió en que el Poder Legislativo es el único facultado para crear normas y remarcó que el presidente no puede sustituir ese proceso mediante decretos.

Delia Ramírez Sobre La Ciudadanía Por Nacimiento

Ramírez recordó además que, poco después de que Trump firmara la orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento, presentó un proyecto de ley denominado Born in the USA (“Nacido en Estados Unidos”), cuyo objetivo era impedir que se utilizaran fondos aprobados por el Congreso para implementar una medida que calificó de ilegal.

La demócrata también defendió una interpretación de la Constitución respecto de este derecho.

“Es muy importante que este Congreso recuerde que nuestra responsabilidad es poder respetar y honrar la Constitución que tan claramente indica que eres americano en este país en el momento que naciste en este país”, expresó.

La Corte Suprema rechazó el intento de Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

Según informó Courthouse News, la Corte Suprema emitió una decisión considerada histórica al rechazar el intento del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a la ciudadanía de hijos de determinados inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.

La representante demócrata Delia Ramírez celebró la decisión judicial y reiteró que ningún mandatario tiene facultades para modificar derechos fundamentales mediante órdenes ejecutivas Foto Facebook Congresswoman Delia Ramirez

Con una votación de 6-3, el tribunal bloqueó la orden ejecutiva impulsada por el mandatario y reafirmó más de un siglo de precedentes sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a quienes nacen en EE.UU.

En su resolución escribió que quienes redactaron esa enmienda extendieron esa promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra” y concluyó: “Hoy mantenemos esa promesa”.

Aunque seis magistrados coincidieron en impedir que la orden ejecutiva entrara en vigor, cinco de ellos consideraron expresamente que la medida impulsada por Donald Trump era incompatible con la Constitución.

A la opinión de Roberts se sumaron Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

La respuesta de Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema

Después de conocerse la decisión judicial, el presidente expresó su desacuerdo con el resultado. Trump calificó el fallo como una mala noticia para el país norteamericano y sostuvo que el Congreso todavía puede modificar la legislación para restringir la ciudadanía por nacimiento.

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó, con una votación de 6-3, el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento Mariam Zuhaib - AP

Trump sostuvo que buscaría avanzar por vía legislativa. Sin embargo, la mayoría de la Corte dejó sentado que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía por nacimiento, por lo que cualquier intento de restringir ese derecho mediante una ley ordinaria enfrentaría límites constitucionales.