Elecciones en USA 2025: qué se sabe de las votaciones en Nueva Jersey, Virginia, California y Texas

Las urnas se abrieron este 4 de noviembre de 2025 en distintos puntos de Estados Unidos para una jornada electoral que servirá como termómetro político antes de las legislativas de 2026. Los comicios se celebran en Nueva Jersey, Virginia, California, Texas y Nueva York, donde se definirán gobernaciones, alcaldías y hasta una banca en el Congreso, en una combinación de elecciones regulares y especiales que podrían alterar el mapa político nacional.

Qué se vota en este 4 de noviembre en Nueva Jersey, Virginia, California, Texas y Nueva York

La jornada electoral del 4 de noviembre presenta una serie de comicios clave. Mientras algunos estados elegirán a sus máximas autoridades ejecutivas, otros decidirán reformas estructurales o reemplazos legislativos.

Las urnas se abrieron este 4 de noviembre de 2025 en estados clave como Nueva Jersey, Virginia, California, Texas y Nueva York

Nueva Jersey : se elige gobernador en una contienda ajustada entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli.

se elige gobernador en una contienda ajustada entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli. Virginia : se define la gobernación entre la excongresista demócrata Abigail Spanberger y la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears.

se define la gobernación entre la excongresista demócrata Abigail Spanberger y la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears. California : los votantes decidirán si aprueban la Proposición 50, una reforma constitucional que permitiría reconfigurar los distritos electorales en beneficio del Partido Demócrata.

los votantes decidirán si aprueban la Proposición 50, una reforma constitucional que permitiría reconfigurar los distritos electorales en beneficio del Partido Demócrata. Texas : se votarán 17 enmiendas constitucionales. Además, se realizará una elección especial para cubrir la banca vacante en el Congreso por el fallecimiento del demócrata Sylvester Turner.

se votarán 17 enmiendas constitucionales. Además, se realizará una elección especial para cubrir la banca vacante en el Congreso por el fallecimiento del demócrata Sylvester Turner. Nueva York: la ciudad votará por su nuevo alcalde. De acuerdo a las encuestas, la delantera la lleva el demócrata Zohran Mamdani.

Qué se vota en Nueva Jersey: una carrera pareja por la gobernación

La contienda por la gobernación de Nueva Jersey captó la atención nacional por la paridad entre los dos principales candidatos. La representante Mikie Sherrill, demócrata y exoficial naval, enfrenta al republicano Jack Ciattarelli, empresario y exlegislador estatal.

Sherrill, graduada de la Academia Naval y exfiscal federal, ingresó a la política en 2018, cuando ganó una banca en un distrito históricamente controlado por el Partido Republicano. Desde entonces, ha sido vista como una figura ascendente dentro del Partido Demócrata.

Por su parte, Ciattarelli, exmiembro de la Asamblea estatal hasta 2018, cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

La demócrata Mikie Sherrill, una exoficial naval graduada de la Academia Naval y exfiscal federal que ingresó a la política en 2018, se enfrenta en una carrera ajustada por la gobernación de Nueva Jersey contra el republicano Jack Ciattarelli

Qué se vota en Virginia: dos mujeres para hacer historia en la gobernación

En Virginia, la elección también promete ser histórica: por primera vez una mujer ocupará la gobernación. La disputa enfrenta a la demócrata Abigail Spanberger, tres veces congresista, con la republicana Winsome Earle-Sears, actual vicegobernadora y veterana del Cuerpo de Marines.

Spanberger construyó su carrera política sobre un perfil moderado y pragmático, centrado en la economía y la seguridad. En contraste, Earle-Sears se posicionó como una firme conservadora que, aunque es cercana a la base trumpista, no ha recibido un respaldo oficial del expresidente.

Si Earle-Sears resultara electa, se convertiría en la primera mujer afroamericana en alcanzar una gobernación en la historia de Estados Unidos. Los analistas ven esta contienda como un anticipo de las tendencias que podrían dominar las elecciones legislativas de 2026.

Por primera vez en la historia, Virginia elegirá a una mujer como gobernadora, en una contienda que enfrenta a la excongresista demócrata Abigail Spanberger, de perfil moderado, contra la republicana Winsome Earle-Sears

Qué se vota en California: detalles de la Proposición 50

California llevará a votación la Proposición 50, denominada oficialmente Election Rigging Response Act, una iniciativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom que busca autorizar un rediseño de los distritos electorales.

El objetivo declarado es equilibrar los efectos del rediseño partidista que los republicanos implementaron en Texas. La medida permitiría redefinir las fronteras de varios distritos para incorporar más votantes urbanos y suburbanos demócratas, lo que aumentaría la ventaja del partido en zonas competitivas.

Si la propuesta se aprueba, las nuevas líneas distritales se usarían desde las elecciones legislativas de 2026 hasta 2030.

Los votantes de California deciden sobre la Proposición 50, conocida como "Election Rigging Response Act"

Qué se vota en Nueva York: Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo

La ciudad de Nueva York podría hacer historia al elegir a su primer alcalde de origen musulmán y perteneciente a la generación millennial. El demócrata Zohran Mamdani se impuso en las primarias de su partido y es el favorito para suceder a Eric Adams, de acuerdo a las encuestas.

Mamdani, legislador estatal de origen ugandés, enfrenta una campaña polarizada. Sus propuestas de corte progresista le valieron el respaldo de amplios sectores jóvenes, pero también críticas de sus adversarios, incluido el exgobernador Andrew Cuomo, quien compite ahora como candidato independiente tras quedar segundo en las primarias.

La ciudad de Nueva York podría elegir a su primer alcalde de origen musulmán y millennial, el demócrata Zohran Mamdani

Qué se vota en Texas: elección especial y 17 enmiendas constitucionales

En Texas, el foco estará en el distrito congresional 18, que quedó vacante tras la muerte del representante Sylvester Turner el 5 de marzo de 2025. El exalcalde de Houston había sido electo para ocupar un escaño en el Congreso en 2024, con el 69,4% de los votos.

La contienda se realizará mediante una primaria no partidista: todos los nombres aparecerán en la misma boleta y, si ninguno alcanza la mayoría, se convocará a una segunda vuelta.

Por otro lado, los votantes deberán pronunciarse sobre 17 enmiendas que abarcan una amplia variedad de temas, desde impuestos y propiedad hasta derechos familiares y programas de salud: