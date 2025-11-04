Elecciones en USA 2025: qué se sabe de las votaciones en Nueva Jersey, Virginia, California y Texas
Estos estados pueden dejar marcas históricas: mujeres a la gobernación, redistribución de mapas y un alcalde millennial; qué se elige en los comicios de cada jurisdicción
Las urnas se abrieron este 4 de noviembre de 2025 en distintos puntos de Estados Unidos para una jornada electoral que servirá como termómetro político antes de las legislativas de 2026. Los comicios se celebran en Nueva Jersey, Virginia, California, Texas y Nueva York, donde se definirán gobernaciones, alcaldías y hasta una banca en el Congreso, en una combinación de elecciones regulares y especiales que podrían alterar el mapa político nacional.
Qué se vota en este 4 de noviembre en Nueva Jersey, Virginia, California, Texas y Nueva York
La jornada electoral del 4 de noviembre presenta una serie de comicios clave. Mientras algunos estados elegirán a sus máximas autoridades ejecutivas, otros decidirán reformas estructurales o reemplazos legislativos.
- Nueva Jersey: se elige gobernador en una contienda ajustada entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli.
- Virginia: se define la gobernación entre la excongresista demócrata Abigail Spanberger y la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears.
- California: los votantes decidirán si aprueban la Proposición 50, una reforma constitucional que permitiría reconfigurar los distritos electorales en beneficio del Partido Demócrata.
- Texas: se votarán 17 enmiendas constitucionales. Además, se realizará una elección especial para cubrir la banca vacante en el Congreso por el fallecimiento del demócrata Sylvester Turner.
- Nueva York: la ciudad votará por su nuevo alcalde. De acuerdo a las encuestas, la delantera la lleva el demócrata Zohran Mamdani.
Qué se vota en Nueva Jersey: una carrera pareja por la gobernación
La contienda por la gobernación de Nueva Jersey captó la atención nacional por la paridad entre los dos principales candidatos. La representante Mikie Sherrill, demócrata y exoficial naval, enfrenta al republicano Jack Ciattarelli, empresario y exlegislador estatal.
Sherrill, graduada de la Academia Naval y exfiscal federal, ingresó a la política en 2018, cuando ganó una banca en un distrito históricamente controlado por el Partido Republicano. Desde entonces, ha sido vista como una figura ascendente dentro del Partido Demócrata.
Por su parte, Ciattarelli, exmiembro de la Asamblea estatal hasta 2018, cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.
Qué se vota en Virginia: dos mujeres para hacer historia en la gobernación
En Virginia, la elección también promete ser histórica: por primera vez una mujer ocupará la gobernación. La disputa enfrenta a la demócrata Abigail Spanberger, tres veces congresista, con la republicana Winsome Earle-Sears, actual vicegobernadora y veterana del Cuerpo de Marines.
Spanberger construyó su carrera política sobre un perfil moderado y pragmático, centrado en la economía y la seguridad. En contraste, Earle-Sears se posicionó como una firme conservadora que, aunque es cercana a la base trumpista, no ha recibido un respaldo oficial del expresidente.
Si Earle-Sears resultara electa, se convertiría en la primera mujer afroamericana en alcanzar una gobernación en la historia de Estados Unidos. Los analistas ven esta contienda como un anticipo de las tendencias que podrían dominar las elecciones legislativas de 2026.
Qué se vota en California: detalles de la Proposición 50
California llevará a votación la Proposición 50, denominada oficialmente Election Rigging Response Act, una iniciativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom que busca autorizar un rediseño de los distritos electorales.
El objetivo declarado es equilibrar los efectos del rediseño partidista que los republicanos implementaron en Texas. La medida permitiría redefinir las fronteras de varios distritos para incorporar más votantes urbanos y suburbanos demócratas, lo que aumentaría la ventaja del partido en zonas competitivas.
Si la propuesta se aprueba, las nuevas líneas distritales se usarían desde las elecciones legislativas de 2026 hasta 2030.
Qué se vota en Nueva York: Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo
La ciudad de Nueva York podría hacer historia al elegir a su primer alcalde de origen musulmán y perteneciente a la generación millennial. El demócrata Zohran Mamdani se impuso en las primarias de su partido y es el favorito para suceder a Eric Adams, de acuerdo a las encuestas.
Mamdani, legislador estatal de origen ugandés, enfrenta una campaña polarizada. Sus propuestas de corte progresista le valieron el respaldo de amplios sectores jóvenes, pero también críticas de sus adversarios, incluido el exgobernador Andrew Cuomo, quien compite ahora como candidato independiente tras quedar segundo en las primarias.
Qué se vota en Texas: elección especial y 17 enmiendas constitucionales
En Texas, el foco estará en el distrito congresional 18, que quedó vacante tras la muerte del representante Sylvester Turner el 5 de marzo de 2025. El exalcalde de Houston había sido electo para ocupar un escaño en el Congreso en 2024, con el 69,4% de los votos.
La contienda se realizará mediante una primaria no partidista: todos los nombres aparecerán en la misma boleta y, si ninguno alcanza la mayoría, se convocará a una segunda vuelta.
Por otro lado, los votantes deberán pronunciarse sobre 17 enmiendas que abarcan una amplia variedad de temas, desde impuestos y propiedad hasta derechos familiares y programas de salud:
- Votación ciudadana: se busca enfatizar que únicamente los ciudadanos estadounidenses podrán participar en las elecciones estatales y locales, al prohibir expresamente el voto de personas no ciudadanas.
- Exenciones fiscales: permitirá que la Legislatura autorice exenciones del impuesto a la propiedad para obras de infraestructura en condados fronterizos con México.
- Derechos familiares: reconoce el derecho de los padres a ejercer la custodia, el cuidado y el control de sus hijos, incluyendo decisiones sobre su crianza.
- Salud pública: propone crear el Instituto de Prevención e Investigación de Demencia de Texas, con un fondo inicial de 3000 millones de dólares.
- Reforma judicial: modifica la composición de la Comisión Estatal de Conducta Judicial y crea un tribunal temporal para revisar sus recomendaciones.
- Propiedades afectadas por incendios: otorga una exención temporal del impuesto a viviendas reconstruidas tras ser destruidas por incendios.
- Exención de impuestos comerciales: autoriza una exención de US$125 mil sobre el valor de la propiedad personal utilizada para generar ingresos.
- Sucesiones: prohíbe la creación de leyes que impongan impuestos a la transferencia de bienes o herencias.
- Veteranos y cónyuges sobrevivientes: exime del impuesto sobre la propiedad al cónyuge de un veterano fallecido por una enfermedad relacionada con su servicio militar.
- Vivienda familiar: aumenta de US$100 mil a US$140 mil la exención del impuesto ad valorem para las viviendas familiares en distritos escolares.
- Impuestos corporativos: impide la creación de tributos sobre entidades que realicen operaciones de transmisión de valores.
- Agricultura: elimina el impuesto sobre alimentos para animales destinados a la venta minorista.
- Fondos estatales de agua: destina los ingresos del impuesto a las ventas que superen los US$46.500 millones al fondo estatal de agua, con un límite anual de US$1 millón.
- Fianzas: restringe la posibilidad de otorgar libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos graves en circunstancias específicas.
- Impuestos sobre la renta: prohíbe imponer tarifas sobre el capital de personas, patrimonios y fideicomisos, incluyendo las ventas de activos de capital.
- Educación técnica: crea un fondo de infraestructura y otro de educación para programas técnicos del sistema estatal de colegios.
